اقتصاد

بمليارات الدولارات.. وزارة الخزانة الأميركية تعلن دعما ماديا لشركات الطيران 

25 أبريل 2020
تعرض قطاع الطيران لضربة قوية نتيجة الوباء
تعرض قطاع الطيران لضربة قوية نتيجة الوباء

 أعلنت الحكومة الأميركية، السبت، أنها وزعت حتى الآن 12.4 مليار دولار على 93 شركة طيران لمساعدتها في الحفاظ على الوظائف في ظلّ الأزمة التي يشهدها القطاع جراء وباء كوفيد-19. 

وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها "ستواصل تسديد مبالغ اضافية". 

وتعرض قطاع الطيران لضربة قوية نتيجة الوباء الذي ألغيت بسببه آلاف الرحلات الجوية، وشملت الأزمة أيضا قطاع الشحن الجوي. 

وأضاف بيان الوزارة أن شركات الشحن التي "تتلقى دعما للرواتب بقيمة 50 مليون دولار أو أقل والمتعاقدين الذي يتلقون دعما للرواتب بـ 37.5 مليونا أو أقل لن يكونوا مجبرين على توفير أدوات مالية" مقابل المساعدة. 

وتوصلت إدارة الرئيس دونالد ترامب وكبريات شركات الطيران إلى اتفاق مبدئي منتصف أبريل على خطة تهدف إلى مساعدتها في تجنب الإفلاس وتسريح عدد كبير من العمال في القطاع الذي يشغّل أكثر من 750 ألف شخص في الولايات المتحدة. 

وفي حين لم تكشف وزارة الخزانة بنود الاتفاق، قالت مصادر مطلعة إنها توفر للحكومة الفيدرالية "سندات ضمان" مقابل الدعم المالي، وهي أدوات مالية يمكن تحويلها إلى أسهم. وقد يجعل ذلك الدولة مالكة لأقلية من الحصص في عشرات الشركات الجوية.

ووزارة الخزانة هي الجهة المكلفة توزيع المساعدة الطارئة بقيمة 2200 مليار دولار التي أقرها الكونغرس ووقعها الرئيس نهاية مارس. 

لكن الإدارة الأميركية تسعى إلى تجنّب اتهامها بالمحاباة في توزيع المال، لذلك حرصت في شروط الاستفادة من المساعدات، السبت، على تجنب حصول المجموعات الكبرى على نصيب غير منصف على حساب الشركات الأصغر حجما بسبب نفوذها السياسي الأوسع. 

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اقتصاد

فيديو .. أسطول من ناقلات النفط العملاقة "لا تجد مكانا لتفريغ حمولتها" بسبب كورونا

25 أبريل 2020
الناقلات ليس لديها مكان لتفريغ حمولتها، بعد تراجع الطلب على النفط العالمي
الناقلات ليس لديها مكان لتفريغ حمولتها، بعد تراجع الطلب على النفط العالمي

أظهر مقطع فيديو نشره خفر السواحل الأميركي ناقلات نفط عملاقة تنتشر قرب سواحل ولاية كاليفورنيا، في مشهد يشير إلى حجم الأزمة التي تعاني منعا أسواق النفط العالمية بعد تفشي فيروس كورونا.


وتظهر اللقطات القصيرة أكثر من 24 ناقلة، كل منها بطول العديد من ملاعب كرة القدم، راسية الخميس قبالة الساحل بالقرب من موانئ مدينتي لوس أنجليس ولونغ بيتش.

ونتيجة لهذا "الوضع الفريد"، قال خفر السواحل الأميركي إنه كثف دورياته في المنطقة واتخذ إجراءات إضافية لضمان سلامة الناقلات وحماية البيئة المحيطة.

وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الجمعة أن الناقلات ليس لديها مكان لتفريغ حمولتها، بعد تراجع الطلب على النفط العالمي نتيجة وقف الاعمال التجارية والقيود على السفر التي فرضت في العديد من دول العالم.

ولم تذكر الصحيفة جنسية ناقلات النفط المتراكمة.

وكان السيناتور الأميركي تيد كروز  قال يوم الثلاثاء إن كميات النفط السعودية تعادل سبعة أضعاف كميات النفط الذي يتدفق شهريا إلى الولايات المتحدة، وطالب ناقلات نفط سعودية قادمة إلى بلاده أن تعود أدراجها.

وكانت أسعار النفط انهارت في الأشهر الأخيرة في الأسواق الدولية، وخصوصا خلال الأسبوع الجاري الذي بلغ فيه سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط ناقص 37.36 دولارا الإثنين، بسبب انخفاض الطلب مع إجراءات العزل المفروضة على نصف سكان العالم لوقف انتشار الوباء.

ويتوقع متعاملون عالميون في النفط انخفاض الطلب عن الإمدادات لشهور بسبب الاضراب الاقتصادي الناجم عن الجائحة. 