فيديو .. أسطول من ناقلات النفط العملاقة "لا تجد مكانا لتفريغ حمولتها" بسبب كورونا

أظهر مقطع فيديو نشره خفر السواحل الأميركي ناقلات نفط عملاقة تنتشر قرب سواحل ولاية كاليفورنيا، في مشهد يشير إلى حجم الأزمة التي تعاني منعا أسواق النفط العالمية بعد تفشي فيروس كورونا.



وتظهر اللقطات القصيرة أكثر من 24 ناقلة، كل منها بطول العديد من ملاعب كرة القدم، راسية الخميس قبالة الساحل بالقرب من موانئ مدينتي لوس أنجليس ولونغ بيتش.

The #USCG is closely monitoring the increased presence of tanker vessels anchored off the coast of Southern California. pic.twitter.com/i6HuX6wxgn

ونتيجة لهذا "الوضع الفريد"، قال خفر السواحل الأميركي إنه كثف دورياته في المنطقة واتخذ إجراءات إضافية لضمان سلامة الناقلات وحماية البيئة المحيطة.

وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الجمعة أن الناقلات ليس لديها مكان لتفريغ حمولتها، بعد تراجع الطلب على النفط العالمي نتيجة وقف الاعمال التجارية والقيود على السفر التي فرضت في العديد من دول العالم.

ولم تذكر الصحيفة جنسية ناقلات النفط المتراكمة.

وكان السيناتور الأميركي تيد كروز قال يوم الثلاثاء إن كميات النفط السعودية تعادل سبعة أضعاف كميات النفط الذي يتدفق شهريا إلى الولايات المتحدة، وطالب ناقلات نفط سعودية قادمة إلى بلاده أن تعود أدراجها.

20 tankers—filled w/ 40mm barrels of Saudi oil—are headed to the US. This is SEVEN TIMES the typical monthly flow. At the same time, oil futures are plummeting & millions of US jobs in jeopardy. My message to the Saudis: TURN THE TANKERS THE HELL AROUND. https://t.co/gYoQzvHAEQ