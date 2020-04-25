اقتصاد

فيديو .. أسطول من ناقلات النفط العملاقة "لا تجد مكانا لتفريغ حمولتها" بسبب كورونا

25 أبريل 2020
الناقلات ليس لديها مكان لتفريغ حمولتها، بعد تراجع الطلب على النفط العالمي
الناقلات ليس لديها مكان لتفريغ حمولتها، بعد تراجع الطلب على النفط العالمي

أظهر مقطع فيديو نشره خفر السواحل الأميركي ناقلات نفط عملاقة تنتشر قرب سواحل ولاية كاليفورنيا، في مشهد يشير إلى حجم الأزمة التي تعاني منعا أسواق النفط العالمية بعد تفشي فيروس كورونا.


وتظهر اللقطات القصيرة أكثر من 24 ناقلة، كل منها بطول العديد من ملاعب كرة القدم، راسية الخميس قبالة الساحل بالقرب من موانئ مدينتي لوس أنجليس ولونغ بيتش.

ونتيجة لهذا "الوضع الفريد"، قال خفر السواحل الأميركي إنه كثف دورياته في المنطقة واتخذ إجراءات إضافية لضمان سلامة الناقلات وحماية البيئة المحيطة.

وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الجمعة أن الناقلات ليس لديها مكان لتفريغ حمولتها، بعد تراجع الطلب على النفط العالمي نتيجة وقف الاعمال التجارية والقيود على السفر التي فرضت في العديد من دول العالم.

ولم تذكر الصحيفة جنسية ناقلات النفط المتراكمة.

وكان السيناتور الأميركي تيد كروز  قال يوم الثلاثاء إن كميات النفط السعودية تعادل سبعة أضعاف كميات النفط الذي يتدفق شهريا إلى الولايات المتحدة، وطالب ناقلات نفط سعودية قادمة إلى بلاده أن تعود أدراجها.

وكانت أسعار النفط انهارت في الأشهر الأخيرة في الأسواق الدولية، وخصوصا خلال الأسبوع الجاري الذي بلغ فيه سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط ناقص 37.36 دولارا الإثنين، بسبب انخفاض الطلب مع إجراءات العزل المفروضة على نصف سكان العالم لوقف انتشار الوباء.

ويتوقع متعاملون عالميون في النفط انخفاض الطلب عن الإمدادات لشهور بسبب الاضراب الاقتصادي الناجم عن الجائحة. 

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اقتصاد

روسيا تحتاج لاقتراض تريليون روبل أخرى لتغطية العجز

25 أبريل 2020
توقع البنك المركزي الروسي الجمعة تراجع اجمالي الناتج المحلي
توقع البنك المركزي الروسي الجمعة تراجع اجمالي الناتج المحلي

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قوله السبت إن روسيا ستحتاج لاقتراض تريليون روبل (13.44 مليار دولار) إضافية هذا العام لتغطية العجز في الإيرادات من القطاعات غير النفط والغاز.

وقال الوزير في برنامج بثه التلفزيون الرسمي إن من المتوقع ضخ تريليوني روبل من صندوق الثروة الوطني لتغطية العجز في الإيرادات التي تأتي من قطاع النفط والغاز.

وتوقع البنك المركزي الروسي الجمعة تراجع اجمالي الناتج المحلي بنسبة قد تصل إلى 6 بالمئة هذا العام، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.

وتوقف النشاط الاقتصادي الروسي وتدهور الطلب نتيجة اجراءات الحجر التي اتخذت في البلاد منذ 28 مارس. وتضررت روسيا بشكل خاص من الأزمة غير المسبوقة في أسواق النفط نتيجة اعتمادها الكبير على صادراتها النفطيّة. 

كما توقع البنك المركزي الروسي انهيار صادرات البلاد عام 2020، لتبلغ 250 مليار دولار بعدما كانت قيمتها 419 مليار العام الماضي، ما سيؤدي إلى عجز تجاري، ويتوقع أن تبلغ قيمة الواردات 207 مليارات.


 