اقتصاد

معاهدة التجارة الحرة لأميركا الشمالية تدخل حيز التنفيذ قريبا

25 أبريل 2020
تُعتبر الاتفاقية انتصارا اقتصاديا لترامب
تُعتبر الاتفاقية انتصارا اقتصاديا لترامب

أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، الجمعة، أن اتفاقية التجارة الحرة الجديدة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو.

والمعاهدة الجديدة التي تحل مكان اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية لعام 1994 "نافتا" تغطي نحو نصف مليار مستهلك في سوق واحدة.

وأضاف مكتب الممثل التجاري أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ "يمثل بداية فصل تاريخي جديد للتجارة في أميركا الشمالية".

وقال لايتهايزر إن "الأزمة والانتعاش بعد جائحة كوفيد-19 يُظهران أنه يجب الآن على الولايات المتحدة، أكثر من أي وقت مضى، أن تسعى إلى زيادة القدرة التصنيعية والاستثمار في أميركا الشمالية"، مشددا على أن الاتفاقية تُعتبر "خطوة رئيسية في هذا الصدد".

وتُعتبر الاتفاقية انتصارا اقتصاديا لترامب، بعد توقيعه اتفاقا تجاريا مع الصين إثر نزاع تجاري طويل بين البلدين. 

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اقتصاد

ولاية أميركية تقاضي شركة بيض لاستغلال أزمة كورونا

25 أبريل 2020
شهدت منتجات كثيرة تلاعبا بأسعارها خلال أزمة كورونا.
شهدت منتجات كثيرة تلاعبا بأسعارها خلال أزمة كورونا.

اتهم مدعي عام ولاية تكساس الأميركية أكبر شركة منتجة للبيض في البلاد بالتلاعب بالأسعار، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت صحيفة "هيوستن كرونيكل" المحلية إلى دعوى قضائية رفعها المدعي العام الجمهوري كين باكستون يوم الخميس، قالت إن شركة "كال-مين فودز" قد رفعت سعر البيض بمقدار 300 بالمئة، رغم أن أزمة كورونا لم تعطل عمل الشركة.

وتطالب تكساس بتعويضات عن خسائرها بفارق أسعار البيض تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار.

من جهتها، نفت الشركة المنتجة للبيض المزاعم قائلة إن أسعارها مبنية على عروض أسعار للسوق بشكل مستقل.

وتدعي القضية أن أسعار بيض "كال-مين" قفزت بنحو دولار إضافي لكل 12 بيضة، ليصل ثمنها إلى 3.44 دولار، خلال فترة تخزين المواطنين للمواد الغذائية الأساسية.

وبحسب ملف القضية، فإن الشركة ترفع أسعارها لأنها ببساطة "تستطيع ذلك".