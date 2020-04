النفط ينذر بأيام صعبة قادمة.. روسيا قد تحرق المخزون وشركات تلجأ لـ "حالة القوة القاهرة"

أمام العقوبات الأميركية المفروضة، لجأت كل من إيران في الشرق الأوسط وفنزويلا بأميركا اللاتينية، إلى تحالف منسق بينهما للتخفيف من أزمتهما الداخلية، وذلك عبر خط جوي نشط بدأ الأسبوع الماضي واستمر.

ووفقًا لصحيفة "Simple Flying" المتخصصة في أخبار الطيران الدولي، فقد حلقت طائرة "ماهان إير A340"، التجارية للمسافات الطويلة، في رحلة جوية مباشرة بين طهران وشبه جزيرة باراغوانا الفنزويلية، الأسبوع المنصرم، فيما ستتواصل الرحلات الجوية خلال الأسبوع الجاري.

ويأتي هذا الخط الجوي، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، بعد أن منعت العقوبات المفروضة على كراكاس من تلقي إمدادات نفطية، في وقت يضغط فيه الفنزويليون على حكومتهم لتوفير الوقود.

وهو ما دفع طهران إلى استغلال هذه الحاجة، لبيع وتصدير نفطها إلى دول تقع تحت ضغط العقوبات الأميركية.

وحسب معلومات الصحيفة، فقد شاركت شركة "ماهان إير"، ومقرها طهران في مساعدة فنزويلا على إعادة تشغيل مصفاة نفط قديمة، عبر نقل معدات تشغيل لمصفاة "أمواي" التي تنتمي إلى مجمع مصفاة "باراغوانا"، وهي معدات يرتقب أن تعيد إنتاج النفط لتعويض النقص الداخلي في فنزويلا.

وفي الجانب الإيراني، لم تعلن شركة طيران "ماهان إير"، عن أي رحلات إلى مطار "لاس بيدراس جزيفا كاميخو" الدولي في فنزويلا، بيد أن لقطات فيديو على تويتر، وثقت حدوث الرحلة.

وغادرت الرحلة مطار طهران الدولي في الساعة 03:44 بالتوقيت العالمي يوم الخميس الماضي، وحلقت لمدة 14 ساعة و 10 دقائق، هبطت في مطار Las Piedras Josefa Camejo الدولي الفنزويلي، الساعة 17:55.

