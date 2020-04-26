للتملص من العقوبات الأميركية.. رحلات "نفطية" بين طهران وكاراكاس

أمام العقوبات الأميركية المفروضة، لجأت كل من إيران في الشرق الأوسط وفنزويلا بأميركا اللاتينية، إلى تحالف منسق بينهما للتخفيف من أزمتهما الداخلية، وذلك عبر خط جوي نشط بدأ الأسبوع الماضي واستمر.

ووفقًا لصحيفة "Simple Flying" المتخصصة في أخبار الطيران الدولي، فقد حلقت طائرة "ماهان إير A340"، التجارية للمسافات الطويلة، في رحلة جوية مباشرة بين طهران وشبه جزيرة باراغوانا الفنزويلية، الأسبوع المنصرم، فيما ستتواصل الرحلات الجوية خلال الأسبوع الجاري.

ويأتي هذا الخط الجوي، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، بعد أن منعت العقوبات المفروضة على كراكاس من تلقي إمدادات نفطية، في وقت يضغط فيه الفنزويليون على حكومتهم لتوفير الوقود.

وهو ما دفع طهران إلى استغلال هذه الحاجة، لبيع وتصدير نفطها إلى دول تقع تحت ضغط العقوبات الأميركية.

وحسب معلومات الصحيفة، فقد شاركت شركة "ماهان إير"، ومقرها طهران في مساعدة فنزويلا على إعادة تشغيل مصفاة نفط قديمة، عبر نقل معدات تشغيل لمصفاة "أمواي" التي تنتمي إلى مجمع مصفاة "باراغوانا"، وهي معدات يرتقب أن تعيد إنتاج النفط لتعويض النقص الداخلي في فنزويلا.

وفي الجانب الإيراني، لم تعلن شركة طيران "ماهان إير"، عن أي رحلات إلى مطار "لاس بيدراس جزيفا كاميخو" الدولي في فنزويلا، بيد أن لقطات فيديو على تويتر، وثقت حدوث الرحلة.

Mahan Air A340-600 landing in Punto Fijo from Tehran pic.twitter.com/VEsaP6r1Yp — CNW (@ConflictsW) April 22, 2020

وغادرت الرحلة مطار طهران الدولي في الساعة 03:44 بالتوقيت العالمي يوم الخميس الماضي، وحلقت لمدة 14 ساعة و 10 دقائق، هبطت في مطار Las Piedras Josefa Camejo الدولي الفنزويلي، الساعة 17:55.

Video of the Mahan Air Landing in Punto Fijo pic.twitter.com/L6kEyubXEu — CNW (@ConflictsW) April 22, 2020

وفي اليوم نفسه، قامت الطائرة بتشغيل الرحلة W5139 من مطار "لاس بيدراس جزيفا كاميخو"، إلى طهران، واستغرقت الرحلة 14 ساعة وثماني دقائق وهبطت الساعة 13:46 في 24 أبريل الجاري.

وتوقعت الصحيفة، أن تصل خلال الأيام القادمة 14 رحلة إضافية بين طهران ولاس بيدراس في فنزويلا، إذ يرتقب أن "لا تقتصر الرحلات على نقل إمدادات إضافية، بل أيضا معدات لإعادة تشغيل مصفاة النفط في البلد".

ومنذ سنة 2017، تواصل واشنطن فرض عقوبات على أشخاص وشركات وكيانات نفطية، ترى انها مرتبطة بنظام مادورو، داخل فنزويلا وخارجها، وذلك بغاية ألا يستفيد وشركائه السياسيين من عمليات التنقيب عن الذهب غير القانونية أو عمليات إنتاج النفط التي تديرها الدولة، من شأنها تمكين نشاطه في انتهاكات حقوق الإنسان في البلد.

وطبقت الولايات المتحدة عقوبات في قطاع النفط بفنزويلا، لـ"قطع مصادر الدخل المالي ومنع استغلال صناعة النفط"، حسبما أفادت لكارى فيليبيتي المسؤولة بوزارة الخارجية أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي.