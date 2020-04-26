اقتصاد

للتملص من العقوبات الأميركية.. رحلات "نفطية" بين طهران وكاراكاس

26 أبريل 2020
وجدت طهران في أزمتها المشتركة مع كاراكاس فرصة سانحة لبيع نفطها في أميركا الجنوبية
وجدت طهران في أزمتها المشتركة مع كاراكاس فرصة سانحة لبيع نفطها في أميركا الجنوبية

أمام العقوبات الأميركية المفروضة، لجأت كل من إيران في الشرق الأوسط وفنزويلا بأميركا اللاتينية، إلى تحالف منسق بينهما للتخفيف من أزمتهما الداخلية، وذلك عبر خط جوي نشط بدأ الأسبوع الماضي واستمر.

ووفقًا لصحيفة "Simple Flying" المتخصصة في أخبار الطيران الدولي، فقد حلقت طائرة "ماهان إير A340"، التجارية للمسافات الطويلة، في رحلة جوية مباشرة بين طهران وشبه جزيرة باراغوانا الفنزويلية، الأسبوع المنصرم، فيما ستتواصل الرحلات الجوية خلال الأسبوع الجاري. 

ويأتي هذا الخط الجوي، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، بعد أن منعت العقوبات المفروضة على كراكاس من تلقي إمدادات نفطية، في وقت يضغط فيه الفنزويليون على حكومتهم لتوفير الوقود. 

وهو ما دفع طهران إلى استغلال هذه الحاجة، لبيع وتصدير نفطها إلى دول تقع تحت ضغط العقوبات الأميركية. 

وحسب معلومات الصحيفة، فقد شاركت شركة "ماهان إير"، ومقرها طهران في مساعدة فنزويلا على إعادة تشغيل مصفاة نفط قديمة، عبر نقل معدات تشغيل لمصفاة "أمواي" التي تنتمي إلى مجمع مصفاة "باراغوانا"، وهي معدات يرتقب أن تعيد إنتاج النفط لتعويض النقص الداخلي في فنزويلا.

وفي الجانب الإيراني، لم تعلن شركة طيران "ماهان إير"، عن أي رحلات إلى مطار "لاس بيدراس جزيفا كاميخو" الدولي في فنزويلا، بيد أن لقطات فيديو على تويتر، وثقت حدوث الرحلة.

وغادرت الرحلة مطار طهران الدولي في الساعة 03:44 بالتوقيت العالمي يوم الخميس الماضي، وحلقت لمدة 14 ساعة و 10 دقائق، هبطت في مطار Las Piedras Josefa Camejo الدولي الفنزويلي، الساعة 17:55.

وفي اليوم نفسه، قامت الطائرة بتشغيل الرحلة W5139 من مطار "لاس بيدراس  جزيفا كاميخو"، إلى طهران، واستغرقت الرحلة 14 ساعة وثماني دقائق وهبطت الساعة 13:46 في 24 أبريل الجاري. 

وتوقعت الصحيفة، أن تصل خلال الأيام القادمة 14 رحلة إضافية بين طهران ولاس بيدراس في فنزويلا، إذ يرتقب أن "لا تقتصر الرحلات على نقل إمدادات إضافية، بل أيضا معدات لإعادة تشغيل مصفاة النفط في البلد". 

ومنذ سنة 2017، تواصل واشنطن فرض عقوبات على أشخاص وشركات وكيانات نفطية، ترى انها مرتبطة بنظام مادورو، داخل فنزويلا وخارجها، وذلك بغاية ألا يستفيد وشركائه السياسيين من عمليات التنقيب عن الذهب غير القانونية أو عمليات إنتاج النفط التي تديرها الدولة، من شأنها تمكين نشاطه في انتهاكات حقوق الإنسان في البلد. 

وطبقت الولايات المتحدة عقوبات في قطاع النفط بفنزويلا، لـ"قطع مصادر الدخل المالي ومنع استغلال صناعة النفط"، حسبما أفادت لكارى فيليبيتي المسؤولة بوزارة الخارجية أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي.

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للتملص من العقوبات الأميركية.. رحلات "نفطية" بين طهران وكاراكاس

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اقتصاد

بمليارات الدولارات.. وزارة الخزانة الأميركية تعلن دعما ماديا لشركات الطيران 

25 أبريل 2020
تعرض قطاع الطيران لضربة قوية نتيجة الوباء
تعرض قطاع الطيران لضربة قوية نتيجة الوباء

 أعلنت الحكومة الأميركية، السبت، أنها وزعت حتى الآن 12.4 مليار دولار على 93 شركة طيران لمساعدتها في الحفاظ على الوظائف في ظلّ الأزمة التي يشهدها القطاع جراء وباء كوفيد-19. 

وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها "ستواصل تسديد مبالغ اضافية". 

وتعرض قطاع الطيران لضربة قوية نتيجة الوباء الذي ألغيت بسببه آلاف الرحلات الجوية، وشملت الأزمة أيضا قطاع الشحن الجوي. 

وأضاف بيان الوزارة أن شركات الشحن التي "تتلقى دعما للرواتب بقيمة 50 مليون دولار أو أقل والمتعاقدين الذي يتلقون دعما للرواتب بـ 37.5 مليونا أو أقل لن يكونوا مجبرين على توفير أدوات مالية" مقابل المساعدة. 

وتوصلت إدارة الرئيس دونالد ترامب وكبريات شركات الطيران إلى اتفاق مبدئي منتصف أبريل على خطة تهدف إلى مساعدتها في تجنب الإفلاس وتسريح عدد كبير من العمال في القطاع الذي يشغّل أكثر من 750 ألف شخص في الولايات المتحدة. 

وفي حين لم تكشف وزارة الخزانة بنود الاتفاق، قالت مصادر مطلعة إنها توفر للحكومة الفيدرالية "سندات ضمان" مقابل الدعم المالي، وهي أدوات مالية يمكن تحويلها إلى أسهم. وقد يجعل ذلك الدولة مالكة لأقلية من الحصص في عشرات الشركات الجوية.

ووزارة الخزانة هي الجهة المكلفة توزيع المساعدة الطارئة بقيمة 2200 مليار دولار التي أقرها الكونغرس ووقعها الرئيس نهاية مارس. 

لكن الإدارة الأميركية تسعى إلى تجنّب اتهامها بالمحاباة في توزيع المال، لذلك حرصت في شروط الاستفادة من المساعدات، السبت، على تجنب حصول المجموعات الكبرى على نصيب غير منصف على حساب الشركات الأصغر حجما بسبب نفوذها السياسي الأوسع. 