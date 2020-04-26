اقتصاد

مصر تتقدم بطلب للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي

26 أبريل 2020
المقر الرئيسي للبنك المركزي المصري في وسط العاصمة المصرية
المقر الرئيسي للبنك المركزي المصري في وسط العاصمة المصرية

أعلنت الحكومة المصرية الأحد أنها تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، للمساعدة في مواجهة آثار وباء فيروس كورونا المستجد، واصفة الخطوة بأنها "إجراء احترازي". 

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن "الحكومة والبنك المركزي تقدما بطلب الحزمة طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني لوضع خطوات استباقية لمدة عام إذا استمرت أزمة كورونا وتأثيرات الوباء في ظل توقف عدد من القطاعات الاقتصادية". 

وأضاف مدبولي أن "هذه الخطوة تعد إجراء إحترازيا، فلا أحد حتى هذه اللحظة يستطيع أن يجزم بميعاد إنتهاء هذه الأزمة، والتي تفرض تداعياتها الكبيرة محليا على قطاعات مثل السياحة والطيران، وقد تمتد إلى المتحصلات من النقد الأجنبي". 

وأشار إلى أن الحكومة ستبدأ مباحثاتها مع الصندوق "لمناقشة الخطوات التنفيذية خلال الأيام القليلة"، لكن مدبولي لم يوضح قيمة القرض التي ستطلبه مصر. 

وكانت مصر قد بدأت برنامجا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 حصلت مصر فيه على قرض بقيمة 12 مليار دولار وانتهى يونيو الماضي. 

وبعد انتهاء البرنامج كشف مدبولي عن أن الحكومة تقدمت في بداية العام الجاري بطلب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، "تضمن جانب دعم فني فقط، ولكن بعد مرحلة تداعيات فيروس كورونا، ظهر الإحتياج لأن يكون هناك دعم مالي أيضا إلى جانب الدعم الفني"، بحسب مدبولي في المؤتمر الصحفي. 

وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن "القطاع المصرفي المصري تمكن على مدار السنوات الماضية من بناء رؤوس أموال البنوك واحتياطاتها بشكل كبير لتصل اليوم إلى حوالي 450 مليار جنيه، كما يملك القطاع المصرفي مبالغ سيولة بأكثر من تريليون جنيه". 

وكانت السياحة المصرية حققت في العام 2019 ايرادات بلغت 12،6 مليار دولار متجاوزة بذلك الرقم القياسي الذي كانت حققته في العام 2010، وفق البيانات الرسمية.

وأعلن البنك المركزي المصري أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي انخفضت من 45،510 مليار دولار في نهاية فبراير الى 40،108 مليار دولار في نهاية مارس.

وأوضح البنك المركزي أن هذا الانخفاض نتج من خروج رؤوس أموال أجنبية من الأسواق الناشئة وبينها مصر، إضافة إلى تمويل وإردات حكومية من السلع الأساسية.

وسجلت مصر حتى الآن أكثر من أربعة آلاف و319 إصابة بفيروس كورونا المستجد، تعافى منهم 1114 شخصا وتوفي 307 آخرين. 
 

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بسبب كورونا..ملايين الأميركيين يعجزون عن سداد أقساطهم الشهرية

26 أبريل 2020
تقديرات بعجز ملايين الأميركيين عن سداد دفعيات بطاقات الاتئمان الشهرية
تقديرات بعجز ملايين الأميركيين عن سداد دفعيات بطاقات الاتئمان الشهرية

كشفت تقارير أن ملايين الأميركيين غير قادرين على دفع أقساط بطاقات الائتمان الشهرية، في ظل إجراءات العزل والإغلاق الواسعة التي تم اتخاذها للحد من انتشار وباء كورونا الفيروسي.

ومن أمثال هؤلاء، روبرت رودريغيز وزوجته ميغداليا وارتون من أورلاندور بولاية فلوريدا، وهما عاطلان عن العمل منذ أكثر من شهر.

عندما اتصل الزوجان بالشركة المقرضة Capital One، أخبرتهما أن بإمكانهما تخطي دفعات شهر أبريل. لكن القلق ما زال يساور الزوجين بكيفية السداد في شهر مايو.

فالسيدة وارتون وهي سائقة حافلة مدرسية، لن تحصل على أجر حتى يعاد فتح المدارس. أما السيد رودريغيز، أحد الناجين من السرطان، قلق على صحته، وقال إنه توقف عن العمل كسائق مع أوبر، مضيفا "لا نعرف ما الذي سنفعله".

وخلال الأسابيع الخمس الماضية بلغ عدد طالبي الإعانات  أكثر من 26 مليون شخص.

وجاءت هذه المستويات غير المسبوقة نتيجة تدابير العزل التي أقرت في البلاد لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19، وتخلي كثير من الشركات عن موظفيها بسبب ضوائق مالية.

وفي محاولة للتخفيف عن العملاء، تسمح بعض شركات الائتمان بوقف الدفعيات لشهر أو أكثر، وخفض أو الغاء رسوم التأخير والفوائد، أو حتى اعفاء بعض الدفعات.

لكن مع ذلك، يتوقع محللون وشركات أن ترتفع حالات العجز عن السداد في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت شركتا Discover and Synchrony هذا الأسبوع إنهما سمحا لمئات آلاف المقترضين بتأجيل دفعاتهم. وخلال هذا العام، فقدت أسهم الشركتين أكثر من نصف قيمتهما حتى الآن.

كابيتال ون، التي لديها ما يقرب من 120 مليون حساب لبطاقات الائتمان في الولايات المتحدة، قالت إنها أدرجت واحدا في المئة من حسابات بطاقاتها النشطة في برامج التأجيل. 

وتعتبر البنوك الثلاثة مقياسا جيدا للصحة المالية لمجموعة كبيرة من المستهلكين الأميركيين. 

ووافق الكونغرس مؤخرا على حزم إنقاذ لدعم المستهلكين وكذلك الشركات الصغرى والمتوسطة التي تواجهه صعوبات.