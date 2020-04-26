اقتصاد

مليار دولار شهريا .. خسائر السياحة المصرية بسبب كورونا

26 أبريل 2020
قطاع السياحة في مصر يساهم بنحو 15 % من الناتج المحلي
قطاع السياحة في مصر يساهم بنحو 15 % من الناتج المحلي


يساهم قطاع السياحة في مصر بنحو 15 % من الناتج المحلي، وخلال العام الماضي حقق أعلى إيراد له في تاريخه، بإجمالي عائدات وصل إلى 13 مليار دولار وفقا لبيانات حكومية رسمية، لكن جائحة فيروس كورونا أضرت بنحول ثلاثة ملايين مصري يعملون في هذا القطاع.

وتفاؤل كثير من المصريين بتحقيق قفزة نمو كبيرة في العام الجاري، خصوصا مع الإعلان عن افتتاح المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى عدد آخر من المشروعات السياحية، أبرزها منشآت مدينة العلمين الجديدة.

لكن أزمة كورونا جاءت لتطيح بكل هذه الآمال، مع التوقف الكامل لحركة الطيران والسفر، وبالتالي توقف المنشآت السياحية عن العمل وما يرتبط بها من مهن ليتضرر نحو ثلاثة ملايين عامل في هذا القطاع.

خسائر السياحة المصرية، وصلت وفق تقدير إلهامي الزيات، رئيس غرفة المنشآت السياحية السابق، إلى نحو مليار دولار شهريا. لكن عمرو صدقي، النائب بالبرلمان المصري ورئيس لجنة السياحة والطيران، قال لموقع الحرة إن "من المبكر تقدير الخسائر بشكل حقيقي، السياحة من أكثر القطاعات التي تضررت جراء أزمة كورونا  وهذا على مستوى العالم أجمع، بالتاكيد سنستطيع الوقوف على حجم الخسائر خلال الفترة المقبلة".

في مدينة الأقصر الأثرية يجلس محمد رجب، وهو قائد عربة حنطور لساعات، من دون أن يركب معه أحد، فبعد تفشي كورونا غادر آلاف السياح المدينة في ذروة الموسم السياحي.

محمد قال لموقع "الحرة"، إنه لايعلم ما الذي ينبغي عليه فعله، "في كل الأزمات لم تتوقف الأمور كما يحدث الآن، هذا الحصان يجب أن يأكل، وأسرتي في البيت أيضاً، هذه مهنتي ولا أستطيع أن أعمل غيرها، أتمنى من الله أن ينهي هذه الأزمة".

محمد كغيره من آلاف العاملين تضرروا بشكل مباشر إثر توقف السياحة، وفي مدينة كالأقصر يعمل معظم سكانها في تقديم مختلف الخدمات للسياح، تبدو الصورة أكثر قسوة على عمال المراكب السياحية والمتاجر والمطاعم والمقاهي.

يدير طاهر الملواني شركة سياحية، وعلى إثر الأزمة تم إلغاء جميع الحجوزات، فاضطر إلى إعطاء العاملين لديه إجازة مدفوعة الأجر، لكنه يقول إنه لن يستطيع الاستمرار في ذلك طويلا.

إجراءات حكومية لحماية القطاع

في مطلع الشهر الجاري، اتخذت الحكومة المصرية عددا من الإجراءات عقب قرار تعليق رحلات الطيران، أبرزها إعفاء المنشآت السياحية من الضريبة العقارية، وتأجيل سداد المستحقات والقروض البنكية لمدة 6 أشهر، وتقديم مبادرة تسهل الحصول على قروض بفوائد مخفضة، كما تم إلغاء الحجز الإداري على المنشآت السياحية.

وأمام ذلك، طلبت وزارة السياحة المصرية من أصحاب المنشآت السياحية عدم تسريح أي من العمالة وصرف مرتباتهم الشهرية بشكل منتظم، واتخذت إجراءات بحق عدد من المنشآت التي استغنت عن العمالة.

الإجراءات الحكومية تهدف إلى حماية القطاع من آثار التوقف المفاجئ، واستغلال فترة التوقف لمنح الفرصة لإجراء عمليات الصيانة وأيضا عمليات التعقيم التي أوكلتها وزارة السياحة لشركتين عالميتين.

لكن هذه الإجراءات، بحسب عادل مرقص عضو غرفة المنشآت السياحية، وإن كانت تساعد القطاع بقوة خلال الفترة الحالية، إلا أنها لن تكفي إذا ما استمر هذا التوقف لشهور قادمة.

عادل أضاف  لموقع الحرة "سينبغي على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات أكثر في حال استمرار الأوضاع، نأمل أن تنتهي هذه الازمة سريعاً.

رئيس غرفة السياحة والطيران في البرلمان المصري عمرو صدقي، أضافأايضا "أن الحكومة المصرية تعمل الآن على تقليل الخسائر قدر الإمكان والحفاظ على العمالة المدربة حتى لا يتم تسريبها وتتجه للعمل في قطاعات أخرى ومن ثم يصعب تعويضها، هذه الإجراءات مناسبة جدا للفترة الحالية لكن أزمة كورونا لا يمكن التنبؤ بمسارها ولكل مرحلة إجراءاتها".

ولم يستبعد صدقي أن تتخذ الحكومة إجراءات إضافية خلال الفترة القادمة.

 

أزمات متوالية تضرب السياحة المصرية


وكانت السياحة المصرية قد وصلت إلى معدل قياسي عام 2010 حين حقق نحو 12.6 مليون دولار، ثم تهاوت الإيرادات مع اندلاع ثورة يناير 2011، ليسوء الحال مع الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين بعد عامين، واضطراب الأوضاع الأمنية ووقوع عدد من العمليات الإرهابية.

لكن الضربة الأقسى كانت عندما فقدت السياحة المصرية إحدى أهم وأكبر الدول التي يفد منها السياح وهي روسيا، عندما انفجرت طائرة كانت تقل 242 راكبا أثناء رحلتها من مطار شرم الشيخ الى بطرسبرغ، وأثبتت التحقيقات حدوث الانفجار بفعل عبوة ناسفة.

بعدها اعتمدت المدن السياحية على المصريين بشكل كبير وخفضت أسعارها لتناسب السائح المحلي، كما استطاعت تعويض جزء من خسائرها من خلال السياح العرب.

 لكن العامين الأخيرين شهدا ارتفاعا في إيرادات السياحة واستعاد القطاع جزءا كبيرا من مكاسبه ليصل إلى أعلى مستوياته، واقترب حتى من استعادة السياح الروس، لتأتي أزمة كورونا ويتوقف كل شيء، ليس في مصر فقط بل في أرجاء العالم، وتتوقع منظمة السياحة العالمية أن يخسر هذا القطاع عالميا مابين 300 و 450 مليار دولار.
 
 

اقرأ أيضا

قطاع السياحة في مصر يساهم بنحو 15 % من الناتج المحلي
اقتصاد

مليار دولار شهريا .. خسائر السياحة المصرية بسبب كورونا

حوالي نصف عدد الوفيات التي أحصيت على الأراضي الأميركية سجلت في نيويورك
أميركا

مسؤولة أميركية تحدد موعد الانعطافة بأرقام وفيات كورونا

يستخدم جهاز Oximeters لقياس مستوى الأوكسجين في الدم
صحة

أطباء يحذرون من نظام إنذار زائف بالمرض.. إقبال على شراء أوكسيميترز

طبيب فلسطيني ومريض يهودي يتناسيان خلافتهما ويتحدان في المعركة ضد فيروس كورونا
عربي ودولي

مشهد من مستشفى بالقدس.. فلسطينيون وإسرائيليون يتحدون في وجه كورونا

السعودية تنهي إعدام مرتكبي الجرائم وهم قصر
السعودية

السعودية تنهي إعدام مرتكبي الجرائم وهم قصَّر

مشهد من المسلسل المصري نهاية العالم
آخر الأخبار

صحيفة إسرائيلية: الخارجية تحتج على مسلسل مصري

المقر الرئيسي للبنك المركزي المصري في وسط العاصمة المصرية
اقتصاد

مصر تتقدم بطلب للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي

اقتصاد

مصر تتقدم بطلب للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي

26 أبريل 2020
المقر الرئيسي للبنك المركزي المصري في وسط العاصمة المصرية
المقر الرئيسي للبنك المركزي المصري في وسط العاصمة المصرية

أعلنت الحكومة المصرية الأحد أنها تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، للمساعدة في مواجهة آثار وباء فيروس كورونا المستجد، واصفة الخطوة بأنها "إجراء احترازي". 

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن "الحكومة والبنك المركزي تقدما بطلب الحزمة طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني لوضع خطوات استباقية لمدة عام إذا استمرت أزمة كورونا وتأثيرات الوباء في ظل توقف عدد من القطاعات الاقتصادية". 

وأضاف مدبولي أن "هذه الخطوة تعد إجراء إحترازيا، فلا أحد حتى هذه اللحظة يستطيع أن يجزم بميعاد إنتهاء هذه الأزمة، والتي تفرض تداعياتها الكبيرة محليا على قطاعات مثل السياحة والطيران، وقد تمتد إلى المتحصلات من النقد الأجنبي". 

وأشار إلى أن الحكومة ستبدأ مباحثاتها مع الصندوق "لمناقشة الخطوات التنفيذية خلال الأيام القليلة"، لكن مدبولي لم يوضح قيمة القرض التي ستطلبه مصر. 

وكانت مصر قد بدأت برنامجا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 حصلت مصر فيه على قرض بقيمة 12 مليار دولار وانتهى يونيو الماضي. 

وبعد انتهاء البرنامج كشف مدبولي عن أن الحكومة تقدمت في بداية العام الجاري بطلب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، "تضمن جانب دعم فني فقط، ولكن بعد مرحلة تداعيات فيروس كورونا، ظهر الإحتياج لأن يكون هناك دعم مالي أيضا إلى جانب الدعم الفني"، بحسب مدبولي في المؤتمر الصحفي. 

وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن "القطاع المصرفي المصري تمكن على مدار السنوات الماضية من بناء رؤوس أموال البنوك واحتياطاتها بشكل كبير لتصل اليوم إلى حوالي 450 مليار جنيه، كما يملك القطاع المصرفي مبالغ سيولة بأكثر من تريليون جنيه". 

وكانت السياحة المصرية حققت في العام 2019 ايرادات بلغت 12،6 مليار دولار متجاوزة بذلك الرقم القياسي الذي كانت حققته في العام 2010، وفق البيانات الرسمية.

وأعلن البنك المركزي المصري أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي انخفضت من 45،510 مليار دولار في نهاية فبراير الى 40،108 مليار دولار في نهاية مارس.

وأوضح البنك المركزي أن هذا الانخفاض نتج من خروج رؤوس أموال أجنبية من الأسواق الناشئة وبينها مصر، إضافة إلى تمويل وإردات حكومية من السلع الأساسية.

وسجلت مصر حتى الآن أكثر من أربعة آلاف و319 إصابة بفيروس كورونا المستجد، تعافى منهم 1114 شخصا وتوفي 307 آخرين. 
 