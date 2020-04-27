برميل الخام الأميركي ينخفض مجددا في الأسواق الآسيوية

انخفض سعر برميل النفط الأميركي بنسبة 9% الاثنين في الأسواق الآسيوية، على خلفية المخاوف المتواصلة من امتلاء قدرات التخزين، في وقت يؤثر فيه وباء كوفيد-19 سلباً على الطلب رغم استعداد المنتجين على خفض الإنتاج دعماً للسوق.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط، المرجع الأميركي للخام، بنسبة 9,3%، إلى 15,36 دولاراً للبرميل في التداولات الإلكترونية.

وتراجع برميل برنت بحر الشمال بنسبة 3,2% إلى 20,75 دولاراً.

وانهارت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة على خلفية تراجع الطلب الناجم عن القيود وتدابير حظر السفر المفروضة في العالم لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخلال الأسبوع الفائت، انخفض الخام الأميركي إلى ما دون الصفر خلال جلستي تداول، قبل أن يقفز من جديد.

وتتركز المخاوف الحالية على منشآت التخزين لا سيما في الولايات المتحدة، التي لم تعد قادرة على استيعاب العرض الفائض.

وطغت المخاوف المستمرة بشأن المخزونات على اقتراب بدء خفض الإنتاج في بعض الدول، مثل الكويت والجزائر.

واتفقت الدول الرئيسية المنتجة للنفط في العالم ضمن منظمة "أوبك" وشركاؤها في ابريل على خفض الإنتاج بعشرة ملايين برميل في اليوم اعتباراً من شهر مايو.