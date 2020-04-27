اقتصاد

رويترز: لبنان يحدد سعر صرف جديدا للدولار الأميركي

27 أبريل 2020
إلقاء قنبلة على فرع أحد المصارف الكبرى في لبنان ليل السبت
إلقاء قنبلة على فرع أحد المصارف الكبرى في لبنان ليل السبت

قال مصدران مصرفيان لوكالة رويترز الاثنين إن بنوكا لبنانية حددت سعر صرف عند 3000 ليرة للدولار للسحب من حسابات بالدولار الأميركي هذا الأسبوع، وهو ما يقل بنحو 50 بالمئة عن القيمة الرسمية المربوطة بها العملة.

وقال البنك المركزي الأسبوع الماضي إن المودعين لحسابات بالدولار في لبنان سيحصلون على النقد بالعملة المحلية "بسعر السوق" المنصوص عليه في إطار الحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.

وتلك واحدة من عدة خطوات جرت في الآونة الأخيرة للتحرك بعيدا عن سعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة عند 1507.5 ليرة للدولار والمطبق منذ عام 1997 والذي ما زال يستخدم للواردات الحيوية.

وانخفضت الليرة منذ أكتوبر حين انزلق لبنان بشكل أعمق في أزمة مالية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وغذى حالة من عدم الاستقرار ومنع سحب المودعين لمدخراتهم بالدولار.

وفي تعميم صادر مساء الأحد، حدد مصرف لبنان المركزي الحد الأقصى لبيع الدولار في مؤسسات الصرافة عند 3200 ليرة. وضعفت العملة المحلية إلى ما يقرب من أربعة آلاف ليرة للدولار الأسبوع الماضي في السوق الموازية.

وقال مصدر بالبنك المركزي لرويترز "اعتبارا من الغد (الثلاثاء) يوميا سيكون 3200 حتى إشعار آخر".

وبشكل منفصل، قال مصدر بالبنك المركزي إن مصرف لبنان حدد سعر صرف الليرة عند 3800 للدولار على أن تطبقه شركات تحويل الأموال الاثنين.

وتُعتبر الأزمة المالية والمصرفية اللبنانية على نطاق واسع أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية اللبنانية في الفترة بين 1975 و1990، مما يقوض الثقة في الاقتصاد والربط بالدولار.

وكانت مكاتب تحويل الأموال، التي يستخدمها الكثير من اللبنانيين في الخارج لإرسال الأموال إلى أقاربهم في البلاد، تصرف في السابق الدولارات لكن شح العملة الصعبة تنامى منذ بدء الأزمة.

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اقتصاد

سعر برميل الخام الأميركي دون الـ 15 دولارا

27 أبريل 2020
تراجعت أسعار الخام الأميركي إلى مستويات لم تشهدها في تاريخها
تراجعت أسعار الخام الأميركي إلى مستويات لم تشهدها في تاريخها

انخفض سعر برميل النفط الأميركي دون 15 دولارا الاثنين في الأسواق الآسيوية، على خلفية المخاوف المتواصلة من امتلاء قدرات التخزين، في وقت يؤثر فيه وباء كوفيد-19 سلبا على الطلب رغم استعداد المنتجين على خفض الإنتاج دعماً للسوق.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط، المرجع الأميركي للخام، بنسب 15 في المئة إلى 14.39 دولارا للبرميل في التداولات الإلكترونية. 

وتراجع برميل برنت بحر الشمال بنحو 6 في المئة إلى 20.16 دولارا. 

وانهارت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة على خلفية تراجع الطلب الناجم عن القيود وتدابير حظر السفر المفروضة في العالم لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وخلال الأسبوع الفائت، انخفض الخام الأميركي إلى ما دون الصفر خلال جلستي تداول، قبل أن يقفز من جديد. 

وتتركز المخاوف الحالية على منشآت التخزين لا سيما في الولايات المتحدة، التي لم تعد قادرة على استيعاب العرض الفائض. 

وأوضح كيم كوانغراي محلل المواد الأولية في "سامسونغ فيوتشرز" لوكالة بلومبرغ "يضغط القلق من ارتفاع المخزونات العالمية خصوصا في الولايات المتحدة حيث يؤثر الوباء على استهلاك الوقود، على أسعار النفط". 

وطغت المخاوف المستمرة بشأن المخزونات على اقتراب بدء خفض الإنتاج في بعض الدول، مثل الكويت والجزائر. 

واتفقت الدول الرئيسية المنتجة للنفط في العالم ضمن منظمة "أوبك" وشركاؤها في إبريل على خفض الإنتاج بعشرة ملايين برميل في اليوم اعتبارا من مايو. 

وشكل هذا الاتفاق نهاية لحرب الأسعار بين السعودية وروسيا. 

ووفق المحللين، فإن المؤشرات الإيجابية المتعلقة بمكافحة وباء كوفيد-19، مع خطط إعادة الفتح الجزئية للاقتصاد في إيطاليا ونيويورك، فضلاً عن انخفاض معدل الوفيات في بعض الدول المتضررة بشدة من المرض، حالت دون تراجع أكبر للأسعار. 

    