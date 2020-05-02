اقتصاد

تغريدة من إيلون ماسك تسبب خسارة بـ 14 مليار دولار

الحرة / ترجمات - واشنطن
02 مايو 2020
ألمح ماسك إلى أن تغريداته الأخيرة حول قيمة الأسهم لم يراجعها أي من محامي الشركة. 
ألمح ماسك إلى أن تغريداته الأخيرة حول قيمة الأسهم لم يراجعها أي من محامي الشركة. 

تسببت تغريدة نشرها الملياردير الأميركي إيلون ماسك عبر حسابه على تويتر يوم الجمعة بهبوط في قيمة أسهم شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية التابعة له.

وكان ماسك قد غرد قائلا "برأيي، سعر سهم تيسلا مرتفع جدا".

وتجاوبت أسواق المال مع تغريدة ماسك بسرعة، ما أدى لهبوط تجاوز نسبة 10 بالمئة للجلسة في أسهم الشركة.

وكلف الهبوط ماسك خسائر تقدر بنحو 14 مليار دولار من قيمة الشركة السوقية، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار من ثروته.

وعبر ماسك خلال الآونة الأخيرة عن معارضته للقيود والإغلاقات المفروضة جراء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي قادت لإغلاق مصنع تيسلا الرئيسي في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

ويخوض ماسك تسوية مع لجنة البورصة والأوراق المالية التي طلبت من تيسلا أن تضع "ضوابط وإجراءات" تشرف بها على تغريدات رئيسها التنفيذي ماسك، وفق صحيفة "ديلي ميل".

وألمح ماسك إلى أن تغريداته الأخيرة حول قيمة الأسهم لم يراجعها أي من محامي الشركة. 

وعندما سألته صحيفة "وول ستريت جورنال" عما إذا كان قد أطلقت تغريدته كدعابة، أو إن كان أحدهم يراجع تغريداته، كانت إجابته مختزلة بكلمة واحدة فقط "لا".

وبحسب "ديلي ميل" فإن الخبراء القانونيين باتوا في حيرة من أمرهم بشأن ما إذا كانت تغريدة ماسك تنتهك قانون البورصة، أو إذا ما كان ماسك قد سعى لخفض قيمة سهم شركته بتصريحات غير رسمية.

ولكي يتم اعتبار تغريداته احتيالا على البورصة، يجب على الجهات المالية المتخصصة إثبات أن ماسك قد استفاد من انخفاض سعر السهم بشكل ما.

"استخدامه (لتعبير برأيي) يضع تصريحاته كذلك في سياق الرأي الشخصي"، تقول المحامية إيفيلين كروز سروف لموقع "ذي فيرج". وهو ما يزيد الأمر حيرة لمن يرغب بالنظر إلى تصرفات ماسك من ناحية قانونية.

كتب
الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

نانسي بيلوسي حضرت جلسة التصويت مرتدية كمامة
أميركا

ترامب يهاجم "نانسي المجنونة": هناك كمية ضخمة من اختبارات كورونا

خلقت أزمة كورونا تخوفا لدى البعض من زيارة المستشفيات.
آخر الأخبار

لطمأنة المرضى بغير كورونا.. إجراءات سلامة جديدة في المستشفيات الأميركية

أسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة 24 ألفا و594 شخصا في فرنسا
عربي ودولي

فرنسا تمدد الطوارئ بسبب "تحدي الأشهر المقبلة"

تواجه الصين اتهامات بالتضليل بشأن الفيروس منذ بداية الأزمة.
آخر الأخبار

ردود غاضبة بعد فيديو صيني رسمي يسخر من الولايات المتحدة وسط أزمة كورونا

تشير التقارير إلى أن آلاف المرتزقة السوريين الذين تم نقلهم إلى ليبيا من تركيا يقاتلون إلى جانب قوات الحكومة المعترف بها دوليا
ليبيا

فيديو.. مسلح ليبي يطلق تهديدا مرعبا لنساء مدينة استراتيجية

لستة أيام كتم المسؤولون في الصين سر تفشي فيروس جديد
أزمة كورونا

كورونا يحصد أرواح 238 ألف شخص بالعالم.. ومنظمة الصحة تهنئ ووهان

ألمح ماسك إلى أن تغريداته الأخيرة حول قيمة الأسهم لم يراجعها أي من محامي الشركة. 
اقتصاد

تغريدة من إيلون ماسك تسبب خسارة بـ 14 مليار دولار

اقتصاد

ارتفاع سعر خام غرب تكساس الأميركي

الحرة / وكالات - واشنطن
02 مايو 2020
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية

واصل سعر الخام الأميركي الجمعة الارتفاع مع نهاية أول يوم من دخول قرار خفض الإنتاج الذي قررته منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها.

وأنهى سعر خام تكساس أسواق الجمعة مرتفعا بنسبة 5 في المئة، ليصل 19.78 دولارا.

ومع افتتاح الأسواق اليوم، ارتفعت أسعار البترول بصفة عامة، سواء برنت أو نفط أميركا الخفيف، وظلت الأسعار في منحى مرتفع حتى إغلاق السوق في ساعات متأخرة من الجمعة.

وخلال أبريل المنتهي، نزل الخام الأميركي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، فيما بلغ برنت أدنى مستوياته في 21 عاما، إذ تهاوى الطلب بفعل الجائحة، ورفعت أوبك ومنتجون آخرون الإنتاج قبل التوصل إلى اتفاق إمداد جديد بدأ سريانه الجمعة.

وانخفضت العقود الآجلة لبرنت لشهر يوليو أربعة سنتات، أو 0.2 بالمئة، لتجري تسويته عند 26.44 دولار للبرميل، وانتهى أجل عقود يونيو يوم الخميس عند 25.27 دولار.

وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الجلسة مرتفعا 94 سنتا، أو خمسة بالمئة، إلى 19.78 دولار للبرميل بعد الصعود إلى عشرين دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وبدأت الجمعة منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون، فيما يُعرف بمجموعة أوبك+، خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول مايو. لكن هناك شكوكا في أن خفض الإنتاج، وهو الأكبر على الإطلاق الذي يتم الاتفاق عليه، سيكون كافيا، إذ إنه من غير المرجح أن يتعافى الطلب سريعا.

والأربعاء، قفز سعر الخام الأميركي أكثر من 14 بالمئة في الأسواق الآسيوية ليبلغ أكثر من 14 دولاراً للبرميل الواحد.

وسجّل سعر برميل "خام غرب تكساس الوسيط" الذي يطلق عليه أيضاً اسم "النفط الخفيف" ويعتبر مرجعياً في تسعير الخامات الأميركية، تسليم يونيو ارتفاعاً بنسبة 14,5 بالمئة في جلسة التداولات الآسيوية الصباحية، ليبلغ 14,13 دولاراً للبرميل.

وكانت خسائر برميل غرب تكساس الوسيط تخطّت خلال جلسة التداول الثلاثاء (الأسبوع المنصرم) 21 بالمئة بعدما أعلن "صندوق نفط الولايات المتحدة" القابل للتداول في البورصة بيع كل عقوده الآجلة لشهر يونيو من هذا الخام والاستعاضة عنها بعقود طويلة الأمد، في قرار شكّل ضغطاً كبيراً على عقود الذهب الأسود تسليم يونيو.

 

كتب
الحرة / وكالات - واشنطن