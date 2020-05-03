تراجع مبيعات هواتف سامسونغ وهواوي وأبل.. من خسر أكثر بسبب كورونا؟

بسبب جائحة كورونا وما تبعها من إغلاقات وحجر في العديد من مدن العالم، شهدت مبيعات الهواتف الخلوية خلال الربع الأول من 2020 تراجعا يعد الأدنى منذ 3 سنوات، وبنسبة تصل إلى 20 في المئة.

وأظهرت أرقام مؤسسة "آي دي سي" البحثية المتخصصة بسوق الهواتف الخلوية أن المبيعات تراجعت بنسبة 12 في المئة عما كانت عليه في الربع الأول من 2019.

وبلغ عداد الأجهزة الخلوية التي شحنتها المصانع إلى الأسواق 275.8 مليون جهاز.

ولم يكن هذا التراجع مفاجئا خاصة مع إغلاق العديد من سلاسل التوريد والإنتاج في الصين، والتي امتدت إلى بقية دول العالم من الأسواق، حيث تراجعت الشحنات بأكثر من 20 في المئة بالمجمل، وشهدت الأسواق الأوروبية والأميركية انخفاضا في إمدادات الأسواق بالأجهزة الخلوية بنحو 18 في المئة.

نبيلة بوبال، مديرة أبحاث مبيعات الأجهزة الخلوية في "آي دي سي" قالت إن المشكلة في سوق الأجهزة الخلوية لم تقتصر على جانب الإمدادات والتوريد بعد توقف المصانع الصينية فقط، إذ أن الطلب شهد تراجعا أيضا بسبب إغلاقات المتاجر والأسواق.

تراجع مبيعات الأجهزة الخلوية بسبب جائحة كورونا

وأضافت أن الحذر هو ما يغلب على طابع مشتريات المتسوقين إذ تبقى المنتجات الأساسية هي الهم الأكبر لهم خاصة في ظل هذه الأوقات المضطربة، مشيرة إلى أن الأسواق في الصين شهدت انتعاشا في الطلب في مارس.

وذكرت أن الشركات تعيد هيكلة خططها لتتناسب مع اضطرابات 2020، ورغم عودة التحسن في الطلب ببعض الأسواق إلا أنهم يتحضرون لانكماش متوقع في الاقتصاد الصيني.

وكانت الخسارة الأكبر في سوق الهواتف الخلوية من نصيب أجهزة سامسونغ وهواوي التي تراجعت مبيعاتها بأكثر من 17 في المئة، فيما كان تراجع مبيعات أجهزة آبل بنسبة 0.4 في المئة، فيما ارتفعت مبيعات أجهزة شياموي وفيفو.

ووفق تقرير سابق للمؤسسة البحثية تأمل الشركات أن يتحسن الطلب على الأجهزة الخلوية خلال 2021 خاصة مع انتشار شبكات الجيل الخامس التي ستحتاج إلى هواتف تدعم هذه التقنية.

وتراجعت مبيعات الأجهزة الخلوية الذكية بنسبة 2 في المئة خلال العام 2019 لتبلغ 1.37 مليار جهاز، ويعزى تراجع المبيعات عالميا بسبب ضعف نمو مشتريات الصين، حيث لا يزال المستخدمون ينتظرون أجهزة أرخص تتوافق مع شبكات الجيل الخامس من جهة، ناهيك عن الضغط الذي توجهه المنافسة الشرسة لأجهزة هواوي في البلاد من جهة أخرى.

وهذا التراجع في المبيعات السنوية يعد الثالث على التوالي، وذلك رغم طرح العديد من الأجهزة الجديدة والتي تعمل مع شبكات الجيل الخامس أو تلك التي تحاول أن تكون مبتكرة مثل الأجهزة القابلة للطي.

وبتراجع مبيعات 2020 المتوقعة، فإن هذا يعني تراجعا للسنة الرابعة على التوالي.

و"آي دي سي"/ (IDC)، هي مؤسسة بحثية مقرها ولاية ماساتشوستس، وتعنى بأسواق الاتصالات في أكثر من 110 دولة مختلفة، إضافة الى تتبع وتحليل مبيعات الأجهزة: الخلوية واللوحية والملابس الذكية القابلة للارتداء.