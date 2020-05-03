اقتصاد

تراجع مبيعات هواتف سامسونغ وهواوي وأبل.. من خسر أكثر بسبب كورونا؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
03 مايو 2020
متاجر آبل مغلقة في عدة مدن أميركية بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا
متاجر آبل مغلقة في عدة مدن أميركية بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا

بسبب جائحة كورونا وما تبعها من إغلاقات وحجر في العديد من مدن العالم، شهدت مبيعات الهواتف الخلوية خلال الربع الأول من 2020 تراجعا يعد الأدنى منذ 3 سنوات، وبنسبة تصل إلى 20 في المئة.

وأظهرت أرقام مؤسسة "آي دي سي" البحثية المتخصصة بسوق الهواتف الخلوية أن المبيعات تراجعت بنسبة 12 في المئة عما كانت عليه في الربع الأول من 2019.

وبلغ عداد الأجهزة الخلوية التي شحنتها المصانع إلى الأسواق 275.8 مليون جهاز.

ولم يكن هذا التراجع مفاجئا خاصة مع إغلاق العديد من سلاسل التوريد والإنتاج في الصين، والتي امتدت إلى بقية دول العالم من الأسواق، حيث تراجعت الشحنات بأكثر من 20 في المئة بالمجمل، وشهدت الأسواق الأوروبية والأميركية انخفاضا في إمدادات الأسواق بالأجهزة الخلوية بنحو 18 في المئة.

نبيلة بوبال، مديرة أبحاث مبيعات الأجهزة الخلوية في "آي دي سي" قالت إن المشكلة في سوق الأجهزة الخلوية لم تقتصر على جانب الإمدادات والتوريد بعد توقف المصانع الصينية فقط، إذ أن الطلب شهد تراجعا أيضا بسبب إغلاقات المتاجر والأسواق.

تراجع مبيعات الأجهزة الخلوية بسبب جائحة كورونا
تراجع مبيعات الأجهزة الخلوية بسبب جائحة كورونا

وأضافت أن الحذر هو ما يغلب على طابع مشتريات المتسوقين إذ تبقى المنتجات الأساسية هي الهم الأكبر لهم خاصة في ظل هذه الأوقات المضطربة، مشيرة إلى أن الأسواق في الصين شهدت انتعاشا في الطلب في مارس.

وذكرت أن الشركات تعيد هيكلة خططها لتتناسب مع اضطرابات 2020، ورغم عودة التحسن في الطلب ببعض الأسواق إلا أنهم يتحضرون لانكماش متوقع في الاقتصاد الصيني.

وكانت الخسارة الأكبر في سوق الهواتف الخلوية من نصيب أجهزة سامسونغ وهواوي التي تراجعت مبيعاتها بأكثر من 17 في المئة، فيما كان تراجع مبيعات أجهزة آبل بنسبة 0.4 في المئة، فيما ارتفعت مبيعات أجهزة شياموي وفيفو. 

ووفق تقرير سابق للمؤسسة البحثية تأمل الشركات أن يتحسن الطلب على الأجهزة الخلوية خلال 2021 خاصة مع انتشار شبكات الجيل الخامس التي ستحتاج إلى هواتف تدعم هذه التقنية.

وتراجعت مبيعات الأجهزة الخلوية الذكية بنسبة 2 في المئة خلال العام 2019 لتبلغ 1.37 مليار جهاز، ويعزى تراجع المبيعات عالميا بسبب ضعف نمو مشتريات الصين، حيث لا يزال المستخدمون ينتظرون أجهزة أرخص تتوافق مع شبكات الجيل الخامس من جهة، ناهيك عن الضغط الذي توجهه المنافسة الشرسة لأجهزة هواوي في البلاد من جهة أخرى.

وهذا التراجع في المبيعات السنوية يعد الثالث على التوالي، وذلك رغم طرح العديد من الأجهزة الجديدة والتي تعمل مع شبكات الجيل الخامس أو تلك التي تحاول أن تكون مبتكرة مثل الأجهزة القابلة للطي.

وبتراجع مبيعات 2020 المتوقعة، فإن هذا يعني تراجعا للسنة الرابعة على التوالي.

و"آي دي سي"/ (IDC)، هي مؤسسة بحثية مقرها ولاية ماساتشوستس، وتعنى بأسواق الاتصالات في أكثر من 110 دولة مختلفة، إضافة الى تتبع وتحليل مبيعات الأجهزة: الخلوية واللوحية والملابس الذكية القابلة للارتداء.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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السعودية

إجراءات "صارمة ومؤلمة" في السعودية لمكافحة كورونا

رويترز
02 مايو 2020
تسعى السعودية لمواجهة أزمتها بكافة السبل الممكنة.
تسعى السعودية لمواجهة أزمتها بكافة السبل الممكنة.

صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان بأن السعودية ستتخذ "إجراءات صارمة ومؤلمة" للتعامل مع آثار فيروس كورونا، مضيفا أن "جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا"، وذلك في مقابلة أجراها مع تلفزيون العربية يوم السبت.

وقال الوزير في مقتطفات نشرتها العربية قبل بث المقابلة "يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة".

وتعيش السعودية ما بين أزمة تفشي فيروس كورونا على أراضيها، وأزمة أخرى نجمت عن تدهور أسعار النفط التي زادت العبء عليها.

وكانت مؤسسة "موديز" للاستثمار قد خفضت الجمعة النظرة المستقبلية للسعودية من "مستقرة" إلى "سلبية"، قائلة إن انهيار أسعار النفط زاد من المخاطر المالية على الدولة الخليجية.

لكن المؤسسة أكدت التصنيف الائتماني السيادي عند "‭A1‬‬"، مشيرة إلى الميزانية العمومية للحكومة "التي لا تزال قوية نسبيا رغم حدوث تراجع" ومستويات دين معتدلة ومصدات متينة على الصعيد المالي وعلى صعيد السيولة الخارجية.

وزادت السعودية، العضو في منظمة الدول المصدّرة "أوبك"، إنتاج النفط إلى مستويات قياسية في مارس وأبريل وعرضت تخفيضات كبيرة ردا على رفض روسيا خفض صادراتها لرفع الأسعار.

وتسبّبت هذه الخطوة بتراجع كبير في أسواق الطاقة حيث انخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات، في وقت كانت السعودية تستعرض قوتها المالية لتؤكد أنها على النقيض من منافسيها قادرة على تحمّل الأسعار المنخفضة لسنوات.

وقالت أربعة مصادر مطلعة على التطورات لرويترز إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مكالمة هاتفية في الثاني من أبريل إنه إذا لم تبدأ منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" خفض إنتاج النفط فلن يكون بوسعه منع أعضاء مجلس الشيوخ من سن تشريع لسحب القوات الأميركية من المملكة.

وفي 12 أبريل وتحت ضغط من ترامب وافقت أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم خارج الولايات المتحدة على أكبر تخفيض في الإنتاج على الإطلاق. فقد قلصت أوبك وروسيا ومنتجون متحالفون معهما الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا أي حوالي عشرة في المئة من الإنتاج العالمي.

رويترز