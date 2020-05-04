 "السفر بات آمناً".. شركة طيران أميركية تطمئن: الحركة الجوية بدأت تنتعش

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "ساوثويست إيرلاينز"، إحدى أكبر شركات الطيران الأميركيّة، أنّه يُمكن للناس أن يستأنفوا السّفر بأمان، مشيراً إلى أنّ الحركة الجوّية التي أصيبت بالشلل تقريباً بسبب جائحة كورونا بدأت تنتعش تدريجاً.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس" أكد أن الطيران أصبح آمناً، وتابع: "نحن نبذل قصارى جهدنا لتشجيع الناس على العودة والسّفر".

وإذ أوضح أن شركته تتّخذ عدداً من احتياطات السلامة، قال: "سيُطلب من الركّاب وأفراد الطاقم وضع أقنعة، كما ستخضع الطائرات لعمليّات تنظيف معمّقة ما بين الرحلات الجوّية، على أن يُترَك بعض المقاعد فارغاً للسماح بنوع من التباعد الاجتماعي".

واعتبر أن الأسوأ بالنسبة إلى قطاع الطيران قد تمّ تجاوزه، لافتا إلى ان الخطر على متن طائرة ليس هو أعلى درجةً من الخطر الموجود في أيّ مكان آخر".

وقال إنّ كلّ أسبوع مَرّ بعد الأسبوع الأول من أبريل أصبح الوضع فيه أفضل، مضيفا: "لا أعتقد أن شهر يونيو سيكون شهراً جيّداً، لكن ... نتطلّع إلى شهري يوليو وأغسطس".

وحصلت شركة ساوثويست على 3,2 مليار دولار كمساعدة طارئة من الحكومة وتقدّمت بطلب للحصول على قرض إضافي.

وتُعاني شركات الطيران بشكل خاص من الأزمة المرتبطة بكوفيد-19، وقد اضطرّت إلى تعليق غالبيّة نشاطها في إطار الجهد العالمي لوقف انتشار الفيروس.

