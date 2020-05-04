اقتصاد

مساعدة فرنسية لشركة "إير فرانس" بقيمة 7.7 مليارات دولار

فرانس برس
04 مايو 2020
فرنسا تمنح شركة إير فرانس قرضاً بقيمة 7.7 مليارات دولار
فرنسا تمنح شركة إير فرانس قرضاً بقيمة 7.7 مليارات دولار

سمحت المفوضية الأوروبية الإثنين لفرنسا بتقديم دعم بقيمة 7 مليارات يورو (7.7 مليارات دولار) لشركة "اير فرانس" لمواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وأوضحت المفوضة الأوروبية للمنافسة مارغريت فيستاغر في بيان أن هذه الضمانة وقرض المساهمين اللذين تمنحهما فرنسا وتبلغ قيمتهما سبعة مليارات يورو، سيوفران لإير فرانس السيولة التي تحتاج إليها بشكل طارئ للصمود أمام تداعيات الوباء العالمي.

ووفقاً لوكالة فرانس برس، فقد خففت المفوضية الأوروبية المعنية بحماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي، في منتصف مارس قواعدها بشأن المساعدات التي تقدّمها الدول للسماح لها بدعم الشركات التي تحتاج إلى ذلك.

وبالنسبة إلى شركة "إير فرانس" فإن القروض الفرنسية ستتوزع بين أربعة مليارات من القروض المصرفية المضمونة بنسبة 90% من جانب الدولة وثلاثة مليارات من القروض المباشرة من الدولة، مقابل تعهّدات بتحسين عائداتها وتخفيض انبعاثاتها من غاز ثاني أوكسيد الكاربون.

وقالت المفوضية إن فرنسا أظهرت أيضاً دليلاً على أن كل الاحتمالات الأخرى للحصول على سيولة في الأسواق تمّ استطلاعها واستنفادها، معتبرةً أنه في غياب الدعم الرسمي، ستكون إير فرانس على الأرجح معرّضة لخطر الإفلاس بعد تراجع أنشطتها.

وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يتسبب ذلك بأضرار خطيرة للاقتصاد الفرنسي.

وشهدت إير فرانس انخفاضاً هائلاً لنشاطها بعد القيود المفروضة في العالم بأسره على الرحلات الجوية للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجدّ ما ينعكس خسائر تشغيلية كبيرة عليها.

وتملك كل من فرنسا وهولندا 14% من المجموعة الفرنسية الهولندية التي تشكلها شركة الطيران مع شركة "كا إل أم"، وتعتزم الحكومة الهولندية هي الأخرى تقديم مساعدة لشركة "كا إل أم" قدرها 2-4 مليارات دولار على شكل قروض وضمانات.

فرانس برس

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إرجاء معرض إكسبو 2020 العالمي المقرر في دبي لعام كامل 

الحرة / وكالات - واشنطن
04 مايو 2020
جانب من أعمال الانشاء في معرض دبي إكسبو
جانب من أعمال الانشاء في معرض دبي إكسبو

صوتت غالبية ثلثي أعضاء المكتب الدولي للمعارض على إرجاء معرض إكسبو 2020 في دبي لمدة عام كامل، على خلفية انتشار وباء كورونا، وفق ما أعلن المنظمون الاثنين. وهي الغالبية المطلوبة لاتخاذ القرار. 

وقال المنظمون في بيان "سيوافق المكتب الدولي للمعارض رسميا على إرجاء إكسبو 2020 في دبي حتى الأول أكتوبر 2021- 31 مارس 2022 بعد حصول القرار على أكثر من غالبية الثلثين المطلوبة".

وكانت اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض أوصت في أبريل الماضي بدعم طلب حكومة الإمارات تأجيل إكسبو 2020 لعام كامل، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت دبي تأمل بجذب نحو 25 مليون زائر إلى الحدث الذي يستمر ستة شهور ويكلف مليارات الدولارات. وكان من المقرر أن ينطلق في 20 أكتوبر هذا العام.

وتعتمد دبي على السياحة بشكل كبير، واستقبلت في عام 2019 أكثر من 16 مليون من الزوار الأجانب. وكانت الإمارة الخليجية تأمل في استقبال 20 مليون سائح هذا العام قبل تفشي فيروس كورنا المستجد.

وألغت دبي التي تستضيف مئات المؤتمرات سنويا سلسلة مناسبات ثقافية وترفيهية خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية تفشي الفيروس.


وسجلت الإمارات العربية المتحدة حتى الآن أكثر من 14 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد و126 وفاة.


                
 

الحرة / وكالات - واشنطن