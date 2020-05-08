علامة تجارية أميركية شهيرة "ستشهر إفلاسها"

قالت وكالة رويترز الجمعة إن العلامة التجارية الأميركية الشهيرة "جي سي بيني" سوف تتقدم بطلب لإعلان الإفلاس الأسبوع المقبل، ما يعكس حجم الضرر الذي يواجهه الاقتصاد الأميركي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة إن سلسة المتاجر التي لديها حوالي 850 فرعا في نحو 49 ولاية أميركية سوف تقوم بإغلاق نحو ربع هذا العدد (200 متجر) بشكل دائم، وسوف تقوم بالتقدم بطلب لإعلان الإفلاس بحلول الأسبوع المقبل.

وكانت الشركة التي عمرها نحو 118 عاما ولديها نحو 85 ألف موظف تعاني بالفعل من صعوبات قبل الوباء، فقد بلغ حجم ديونها نحو أربعة مليارات دولار بينما تواجه منافسة قوية من شركات التجارة الإلكترونية وتجار التجزئة.

وعلى الشركة ديون مستحقة بقيمة 105 ملايين دولار في يونيو وحوالي 300 مليون دولار فوائد سنوية، وسيكون عليها أيضا سداد أكثر من 2 مليار دولار من الديون في عام 2023.

وقالت المصادر إن الشركة ومقرها مدينة بلانو في ولاية تكساس تحاول أيضا الحصول على قرض لتعزيز مواردها المالية بينما تمضي قدما في إجراءات الإفلاس.

ومع تفشي فيروس كورونا المستجد، لم تكن مبيعات الإنترنت للشركة كافية لتعويض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها نتيجة إغلاق متاجرها في جميع أنحاء الولايات المتحدة.