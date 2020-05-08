اقتصاد

علامة تجارية أميركية شهيرة "ستشهر إفلاسها"

رويترز
08 مايو 2020
ستغلق الشركة نحو ربع عدد متاجرها بشكل دائم
ستغلق الشركة نحو ربع عدد متاجرها بشكل دائم

قالت وكالة رويترز الجمعة إن العلامة التجارية الأميركية الشهيرة "جي سي بيني" سوف تتقدم بطلب لإعلان الإفلاس الأسبوع المقبل، ما يعكس حجم الضرر الذي يواجهه الاقتصاد الأميركي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة إن سلسة المتاجر التي لديها حوالي 850 فرعا في نحو 49 ولاية أميركية سوف تقوم بإغلاق نحو ربع هذا العدد (200 متجر) بشكل دائم، وسوف تقوم بالتقدم بطلب لإعلان الإفلاس بحلول الأسبوع المقبل.

وكانت الشركة التي عمرها نحو 118 عاما ولديها نحو 85 ألف موظف تعاني بالفعل من صعوبات قبل الوباء، فقد بلغ حجم ديونها نحو أربعة مليارات دولار بينما تواجه منافسة قوية من شركات التجارة الإلكترونية وتجار التجزئة.

وعلى الشركة ديون مستحقة بقيمة 105 ملايين دولار  في يونيو وحوالي 300 مليون دولار فوائد سنوية، وسيكون عليها أيضا سداد أكثر من 2 مليار دولار من الديون في عام 2023.

وقالت المصادر إن الشركة ومقرها مدينة بلانو في ولاية تكساس تحاول أيضا الحصول على قرض لتعزيز مواردها المالية بينما تمضي قدما في إجراءات الإفلاس. 

ومع تفشي فيروس كورونا المستجد، لم تكن مبيعات الإنترنت للشركة كافية لتعويض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها نتيجة إغلاق متاجرها في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

رويترز

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ستغلق الشركة نحو ربع عدد متاجرها بشكل دائم
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علامة تجارية أميركية شهيرة "ستشهر إفلاسها"

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كورونا يتسبب بزيادة عجز الموازنة في الأردن.. ومخاوف من "اضطرابات" بسبب الفقر والبطالة

الحرة / وكالات - واشنطن
08 مايو 2020
زادت أزمة كورونا الوضع الاقتصادي في الأردن تعقيدا.
زادت أزمة كورونا الوضع الاقتصادي في الأردن تعقيدا.

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس إن من المتوقع أن يرتفع عجز ميزانية البلاد مليار دينار (1.4 مليار دولار) على الأقل، بعدما تضررت المالية العامة للحكومة بشدة بسبب تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الذي يعتمد على المساعدات، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وقال العسعس إن خسائر العزل العام تقدر بمئة مليون دينار (140 مليون دولار) يوميا. 

وبدأ تطبيق العزل العام في مارس، وتم تخفيفه خلال الأسبوعين الماضيين حيث سمحت السلطات لشركات وصناعات باستئناف العمل.

وقال العسعس لقناة المملكة التلفزيونية الإخبارية إن التوقعات تشير إلى أن العجز حتى نهاية العام سيتجاوز ما كان متوقعا بمليار دينار على الأقل، مضيفا أن الأثر هو الأسوأ في عقود.

وتوقعت الحكومة عجزا بقيمة 1.3 مليار دينار (1.8 مليار دولار) في ميزانية العام الحالي التوسعية لعام 2020، والتي شملت زيادات كبيرة في أجور القطاع العام لضمان الاستقرار في أعقاب موجة من الاحتجاجات في المنطقة.

وقال العسعس إن هذه ضربة كبيرة للاقتصاد وإن الوضع شديد الصعوبة.

ومن المتوقع أن ينخفض نمو اقتصاد البلاد في 2020 بنسبة 3.4 بالمئة مقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي لنمو 2.1 بالمئة قبل الأزمة.

ولم يستبعد الوزير الاقتراض من الأسواق العالمية للمساعدة في تغطية بعض الاحتياجات التمويلية الإضافية للبلاد، رغم أنه حذر من أن أسواق الائتمان تأثرت أيضا.

ويقول مصرفيون إن الحكومة التي تفتقر للسيولة لجأت بالفعل إلى المزيد من الاقتراض المحلي من البنوك في الشهرين الماضيين لتغطية الاحتياجات التمويلية.

ووافق صندوق النقد على برنامج حجمه 1.3 مليار دولار لمدة أربع سنوات للأردن في مارس الماضي، وهو ما تأمل المملكة في أن يوفر تمويلا من مانحيها الكبار الغربيين القلقين بشأن استقرار البلاد.

ومن شأن أي اقتراض جديد أن يزيد الدين العام القياسي البالغ 42 مليار دولار، والمتوقع الآن أن يتجاوز 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 97 بالمئة حاليا.

وتصاعد الدين بسبب سنوات من الإنفاق الجامح على القطاع العام المتنامي بسرعة إذ سعت الحكومات المتعاقبة إلى إرضاء المواطنين عبر وظائف حكومية للحفاظ على الاستقرار.

وقال العسس إن الحكومة خططت لتخفيضات كبيرة في الإنفاق لتعويض تراجع حاد قدره 600 مليون دينار في الإيرادات حتى أبريل نيسان مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن الحكومة لا تعتزم حاليا فرض أي ضرائب جديدة، وهي المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.

وأي تخفيضات للبيروقراطية الحكومية المتضخمة، التي تتكبد 600 مليون دينار شهريا على صورة تكاليف رواتب، سيتسم بالحساسية السياسية.

ويقع الأردن ضمن أعلى دول العالم من حيث الإنفاق الحكومي قياسا إلى حجم اقتصاده.

ويقول مسؤولون في محادثات خاصة إن المخاوف تتنامى من أن يؤدي تسريح عاملين ووقوع حالات إفلاس بسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا، إلى زيادة الفقر والبطالة وربما يطلق في نهاية المطاف اضطرابات مدنية.

وقال العسس إن المسألة التي تقلق الحكومة أكثر هي زيادة البطالة والفقر.

الحرة / وكالات - واشنطن