اقتصاد

رغم تزايد البطالة.. البورصة الأميركية في ارتفاع

الحرة / وكالات - واشنطن
09 مايو 2020
مستقبل وباء كورونا الغامض يسيطر على عقول المستثمرين ويدفع بالبورصة الأميركية إلى خسارة كبيرة
مستقبل وباء كورونا الغامض يسيطر على عقول المستثمرين ويدفع بالبورصة الأميركية إلى خسارة كبيرة

سجلت بورصة وول ستريت، الجمعة، تحسنا مع تجاهل المستثمرين معدلات البطالة المرتفعة داخل الولايات المتحدة، تحسبا لأداء اقتصادي أفضل مع إعادة فتح الاقتصاد مجددا.

وعند ختام جلسة التداول، بلغ مؤشر داو جونز الصناعي 24,331.32، أي سجل مكاسب بلغت حوالي 450 نقطة بنسبة 1.9 بالمئة.

كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 1.7 بالمئة حيث بلغ 2,929.80، فيما قفز مرشر ناسداك بنحو 1.6 بالمئة، بالغا بذلك 9,121.32 نقطة.

وخسرت الولايات المتحدة نحو 20,5 مليون وظيفة خلال شهر أبريل، لترتفع نسبة البطالة إلى 14,7 بالمئة في أعلى مستوياتها منذ الثلاثينيات، وفق ما أظهرت أرقام وزارة العمل الجمعة.

جاءت هذه الخسارة نتيجة التوقف السريع للنشاط الاقتصادي لمواجهة كوفيد-19، حيث يعتبر هذا الرقم غير مسبوق في فترة قصيرة كهذه.

وقالت وزارة العمل في بيان: "انخفض التوظيف بشدّة في جميع القطاعات الرئيسية، مع خسارة مهمة للوظائف خاصة في (قطاعي) الترفيه والفنادق".

وكانت وزارة العمل قد أشارت الخميس إلى أنّ أكثر من 3 ملايين شخص انضموا الأسبوع الماضي للمرة الأولى إلى لوائح المطالبين بتعويضات البطالة. ومنذ منتصف مارس، ناهز عددهم الإجمالي 33,5 مليون أميركي.

واتصف النصف الثاني من شهر مارس باتساع نطاق إجراءات الحجر الهادفة إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. واضطرت على إثر ذلك المطاعم والمقاهي والمتاجر إلى إغلاق أبوابها، وكذلك المدارس.

الحرة / وكالات - واشنطن

اقرأ أيضا

أكدت الجامعة تسجيل 1635 حالة وفاة في يوم واحد
أميركا

الولايات المتحدة.. حصيلة يومية ترفع عدد الوفيات القياسي بكورونا

ملصق مسلسل "بـ 100 وش"
من زاوية أخرى

الشباب في الدراما العربية... "بـ 100 وش" نموذجا
تعرض صحفيان في قناة الأمازيغية لـ"اعتداء" والسلطات المغربية تحقق
المغرب

السلطات فتحت تحقيقا.. فيديو لـ"اعتداء" على صحفيين في المغرب

شعار نادي برشلونة الإسباني
رياضة

لقب آخر لنادي برشلونة

تداولت وسائل إعلام صينية مقطع فيديو يسخر من تعامل الولايات المتحدة مع الفيروس
عربي ودولي

فيديو ساخر وتعليقات غاضبة.. الصين تحاول النأي بنفسها عن أزمة كورونا

الرئيس الفنزويلي المطعون في شرعيته نيكولا مادورو زعم تورط واشنطن في عملية توغل
عربي ودولي

واشنطن تعلق على محاولة "التوغل" في فنزويلا.. وترد على مادورو

محتجون إيرانيون يتظاهرون بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية
إيران

محاكمات الطائرة الأوكرانية المنكوبة.. هيومان رايتس ووتش: إيران تتهرب من المسؤولية

اقتصاد

علامة تجارية أميركية شهيرة "ستشهر إفلاسها"

رويترز
08 مايو 2020
ستغلق الشركة نحو ربع عدد متاجرها بشكل دائم
ستغلق الشركة نحو ربع عدد متاجرها بشكل دائم

قالت وكالة رويترز الجمعة إن العلامة التجارية الأميركية الشهيرة "جي سي بيني" سوف تتقدم بطلب لإعلان الإفلاس الأسبوع المقبل، ما يعكس حجم الضرر الذي يواجهه الاقتصاد الأميركي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة إن سلسة المتاجر التي لديها حوالي 850 فرعا في نحو 49 ولاية أميركية سوف تقوم بإغلاق نحو ربع هذا العدد (200 متجر) بشكل دائم، وسوف تقوم بالتقدم بطلب لإعلان الإفلاس بحلول الأسبوع المقبل.

وكانت الشركة التي عمرها نحو 118 عاما ولديها نحو 85 ألف موظف تعاني بالفعل من صعوبات قبل الوباء، فقد بلغ حجم ديونها نحو أربعة مليارات دولار بينما تواجه منافسة قوية من شركات التجارة الإلكترونية وتجار التجزئة.

وعلى الشركة ديون مستحقة بقيمة 105 ملايين دولار  في يونيو وحوالي 300 مليون دولار فوائد سنوية، وسيكون عليها أيضا سداد أكثر من 2 مليار دولار من الديون في عام 2023.

وقالت المصادر إن الشركة ومقرها مدينة بلانو في ولاية تكساس تحاول أيضا الحصول على قرض لتعزيز مواردها المالية بينما تمضي قدما في إجراءات الإفلاس. 

ومع تفشي فيروس كورونا المستجد، لم تكن مبيعات الإنترنت للشركة كافية لتعويض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها نتيجة إغلاق متاجرها في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

رويترز