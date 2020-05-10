اقتصاد

رئيس يخفض راتبه ورواتب أعضاء حكومته إلى النصف بسبب كورونا

فرانس برس
10 مايو 2020
سجّلت الإكوادور 29071 إصابة بكوفيد-19 بينها 1717 وفاة مؤكدّة
سجّلت الإكوادور 29071 إصابة بكوفيد-19 بينها 1717 وفاة مؤكدّة

أعلنت الرئاسة الإكوادوريّة السبت أنّ الرئيس لينين مورينو خفّض راتبه ورواتب أعضاء الحكومة إلى النصف بسبب الأزمة التي سبّبها فيروس كورونا المستجدّ، وقالت إنّه تقرَّر بموجب مرسوم أن "تُخفَّض بنسبة خمسين في المئة" رواتب رئيس الجمهوريّة ونائب رئيس الجمهوريّة والوزراء ونوّاب الوزراء.

وأوضحت أنّ "انخفاض عائدات الدولة نتيجةً لأزمة كوفيد-19 كانت له آثار سلبيّة على اقتصاد البلاد، ولهذا السبب فإنّ من الضروري خفض رواتب" المسؤولين.

وكان مورينو أعلن في 12 أبريل على تويتر نيّته خفض راتبه ورواتب كبار المسؤولين الحكوميّين الآخرين. ودخل الإجراء حيّز التنفيذ رسميًا بعد توقيعه في 8 مايو. 

وفي السابق، كان الراتب الشهري للرئيس يتجاوز ما يُعادل الخمسة آلاف دولار، بينما كان نائب الرئيس يتقاضى 4800 دولار والوزراء 4400 ونواب الوزراء 4200 دولار، فيما يبلغ الحدّ الأدنى للأجور في الإكوادور 400 دولار.

وهذه التخفيضات المُعلن عنها على أعلى مستوى في الدولة، يجب أن تؤدّي إلى مراجعة عامّة للأجور في القطاع العام، لأنّ هناك قانوناً إكوادوريّاً ينصّ على أنّه لا يمكن لأيّ موظّف الحصول على أجر شهري أعلى من راتب رئيس البلاد.

واستنادًا إلى أحدث حصيلة، سجّلت الإكوادور 29071 إصابة بكوفيد-19، بينها 1717 وفاة مؤكدّة. كما سجّلت السلطات أكثر من 1912 حالة وفاة يُشتبه في ارتباطها بالفيروس.

فرانس برس

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كورونا يكشف الفقر في واحدة من أغلى مدن العالم

فرانس برس
10 مايو 2020
بدأ الناس بالاصطفاف منذ الساعة الخامسة من صباح السبت
بدأ الناس بالاصطفاف منذ الساعة الخامسة من صباح السبت

 في جنيف، إحدى أغلى المدن في العالم وقف آلاف الأشخاص في صفوف طويلة للحصول على حصص غذائية مجانية في وقت كشفت أزمة وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد فيها عن فقراء لا يظهرون عادة في المدينة.

في هذه المدينة السويسرية الشهيرة ببنوكها وصناعة الساعات الفاخرة ومحلاتها الراقية، بدأ الناس بالاصطفاف منذ الساعة الخامسة من صباح السبت، وفق جمعية "كرافان التضامن" المنظم الرئيسي للمبادرة.

وفيما بدأ توزيع الحصص في استاد للهوكي في جنيف بعد أربع ساعات، كان طابور الناس الذين وضع غالبيتهم الكمامات والأقنعة الواقية ويقفون على مسافة مترين بين بعضهم البعض، قد وصل طوله إلى كيلومتر ونصف.

وقال المنظمون إنهم يعتقدون إن الأعداد مساوية على الأقل للذين جاؤوا قبل أسبوع وتجاوز عددهم ألفي شخص.

وقالت رئيسة جمعية "كرافان التضامن" سيلفانا ماستروماتيو "نحن في مسار تصاعدي" مضيفة لوكالة فرانس برس إن عملية التوزيع الأخيرة هي السادسة من نوعها للجمعية منذ بدء الأزمة، فيما أعداد الناس تتزايد في كل مرة.

وقالت الفيليبينية سيلفيا مانغو البالغة 64 عاما "نحن بحاجة للطعام" وذلك بعد أن انتظرت ثلاث ساعات تحت شمس حارة.

وأضافت "كل شيء أصبح أكثر صعوبة منذ بدء الأزمة". وأقرت وهي تضبط وشاحا لفته حول فمها وأنفها، بأنها ثاني مساعدة غذائية لها.

أُضعفت على الفور  

فرضت سويسرا عددا من تدابير الطوارئ في منتصف مارس من بينها إغلاق مطاعم ومعظم الأنشطة التجارية للحد من تفشي الوباء الذي أودى حتى الآن بأكثر من 1500 شخصا وأصاب أكثر من 30 ألفا.

وفيما بدأت البلاد في رفع القيود تدريجيا، كان للإغلاق الذي استمر نحو الشهرين تداعيات أليمة بالنسبة للعمال غير المسجلين، ومجموعات هشة مهددة.

وبحسب مكتب الإحصاءات الفيدرالي السويسري فإن نحو 8 بالمئة من الشعب أو 660 ألف شخص، يعتبرون من الفقراء، من بين نحو مليون يعيشون في وضع غير مستقر.

وقالت إيزابيل ويدمر، المسؤولة عن تنسيق استجابة مدينة جنيف للأزمة والتي كانت السبت تقدم الدعم لمبادرة المساعدة الغذائية "نعرف أن هذه الشريحة من الناس موجودة".

وأضافت "لكن من المدهش رؤية كيف أضعفت الأزمة هذه الشريحة على الفور". وكانت تتحدث فيما كان المتطوعون يوضبون أكياسا من المواد الغذائية خلف طاولات عليها عبوات مواد مطهرة.

فحوص كوفيد-19

تم توضيب نحو 1500 كيس وتعبئتها بالأرز والمعكرونة والقهوة وحبوب الفطور وسلع أخرى. وصُفّت على جدران المدخل الكبير وملأت قاعة مجاورة.

وفي إحدى الزوايا وضعت كميات احتياطية.

وإذا نفذت المواد الغذائية، توزّع قسائم بقيمة 20 فرنك، وفق باتريك فيلاند من جمعية أطباء بلا حدود، المشاركة في تنظيم مبادرة السبت.

وإضافة إلى السلع الغذائية تقدم الجمعية اختبارات الكشف عن الفيروس لمن تظهر عليهم أعراض، بحسب فيلاند.

وأكدت ماستروماتيو عدم وجود أي شروط لإثبات الحاجة للمساعدة الغذائية.

وقالت: "من غير السهل الوقوف في هذا الصف وطلب المساعدة" مضيفة "كل شخص موجود هنا لأنه محتاج".

أظهر استطلاع شمل 550 شخصا من الذين جاؤوا للحصول على مساعدة قبل أسبوع، أن نصفهم غير مسجلين، لكن ثلثهم يحمل تصريح إقامة ونحو أربعة بالمئة منهم سويسريون.

وأظهر أيضا أن 3.4 بالمئة ممن استطلعت آراؤهم قالوا إن اختبارات الكشف عن الفيروس التي أجريت لهم جاءت إيجابية، وفق ما أكد فيلاند مشيرا إلى أن النسبة أعلى بثلاث مرات عن المعدل العام المسجل في جنيف.

وقال إن العديد ممن تعرضوا لأسوأ الأضرار بسبب الأزمة يعيشون في أحياء مكتظة، مضيفا أنه أحيانا يقيم أكثر من عشرة أشخاص من أسرة واحدة في شقة صغيرة ما يجعلهم أكثر عرضة لخطر بالعدوى.

وقال: "الفقر موجود في جنيف لكنه خفي عادة ولا يشاهد"، وأضاف "واضح أنه مع أزمة فيروس كورونا المستجد يصبح كل شيء أكثر وضوحا للعيان".

فرانس برس