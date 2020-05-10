اقتصاد

كورونا يكشف الفقر في واحدة من أغلى مدن العالم

فرانس برس
10 مايو 2020
بدأ الناس بالاصطفاف منذ الساعة الخامسة من صباح السبت
بدأ الناس بالاصطفاف منذ الساعة الخامسة من صباح السبت

 في جنيف، إحدى أغلى المدن في العالم وقف آلاف الأشخاص في صفوف طويلة للحصول على حصص غذائية مجانية في وقت كشفت أزمة وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد فيها عن فقراء لا يظهرون عادة في المدينة.

في هذه المدينة السويسرية الشهيرة ببنوكها وصناعة الساعات الفاخرة ومحلاتها الراقية، بدأ الناس بالاصطفاف منذ الساعة الخامسة من صباح السبت، وفق جمعية "كرافان التضامن" المنظم الرئيسي للمبادرة.

وفيما بدأ توزيع الحصص في استاد للهوكي في جنيف بعد أربع ساعات، كان طابور الناس الذين وضع غالبيتهم الكمامات والأقنعة الواقية ويقفون على مسافة مترين بين بعضهم البعض، قد وصل طوله إلى كيلومتر ونصف.

وقال المنظمون إنهم يعتقدون إن الأعداد مساوية على الأقل للذين جاؤوا قبل أسبوع وتجاوز عددهم ألفي شخص.

وقالت رئيسة جمعية "كرافان التضامن" سيلفانا ماستروماتيو "نحن في مسار تصاعدي" مضيفة لوكالة فرانس برس إن عملية التوزيع الأخيرة هي السادسة من نوعها للجمعية منذ بدء الأزمة، فيما أعداد الناس تتزايد في كل مرة.

وقالت الفيليبينية سيلفيا مانغو البالغة 64 عاما "نحن بحاجة للطعام" وذلك بعد أن انتظرت ثلاث ساعات تحت شمس حارة.

وأضافت "كل شيء أصبح أكثر صعوبة منذ بدء الأزمة". وأقرت وهي تضبط وشاحا لفته حول فمها وأنفها، بأنها ثاني مساعدة غذائية لها.

أُضعفت على الفور  

فرضت سويسرا عددا من تدابير الطوارئ في منتصف مارس من بينها إغلاق مطاعم ومعظم الأنشطة التجارية للحد من تفشي الوباء الذي أودى حتى الآن بأكثر من 1500 شخصا وأصاب أكثر من 30 ألفا.

وفيما بدأت البلاد في رفع القيود تدريجيا، كان للإغلاق الذي استمر نحو الشهرين تداعيات أليمة بالنسبة للعمال غير المسجلين، ومجموعات هشة مهددة.

وبحسب مكتب الإحصاءات الفيدرالي السويسري فإن نحو 8 بالمئة من الشعب أو 660 ألف شخص، يعتبرون من الفقراء، من بين نحو مليون يعيشون في وضع غير مستقر.

وقالت إيزابيل ويدمر، المسؤولة عن تنسيق استجابة مدينة جنيف للأزمة والتي كانت السبت تقدم الدعم لمبادرة المساعدة الغذائية "نعرف أن هذه الشريحة من الناس موجودة".

وأضافت "لكن من المدهش رؤية كيف أضعفت الأزمة هذه الشريحة على الفور". وكانت تتحدث فيما كان المتطوعون يوضبون أكياسا من المواد الغذائية خلف طاولات عليها عبوات مواد مطهرة.

فحوص كوفيد-19

تم توضيب نحو 1500 كيس وتعبئتها بالأرز والمعكرونة والقهوة وحبوب الفطور وسلع أخرى. وصُفّت على جدران المدخل الكبير وملأت قاعة مجاورة.

وفي إحدى الزوايا وضعت كميات احتياطية.

وإذا نفذت المواد الغذائية، توزّع قسائم بقيمة 20 فرنك، وفق باتريك فيلاند من جمعية أطباء بلا حدود، المشاركة في تنظيم مبادرة السبت.

وإضافة إلى السلع الغذائية تقدم الجمعية اختبارات الكشف عن الفيروس لمن تظهر عليهم أعراض، بحسب فيلاند.

وأكدت ماستروماتيو عدم وجود أي شروط لإثبات الحاجة للمساعدة الغذائية.

وقالت: "من غير السهل الوقوف في هذا الصف وطلب المساعدة" مضيفة "كل شخص موجود هنا لأنه محتاج".

أظهر استطلاع شمل 550 شخصا من الذين جاؤوا للحصول على مساعدة قبل أسبوع، أن نصفهم غير مسجلين، لكن ثلثهم يحمل تصريح إقامة ونحو أربعة بالمئة منهم سويسريون.

وأظهر أيضا أن 3.4 بالمئة ممن استطلعت آراؤهم قالوا إن اختبارات الكشف عن الفيروس التي أجريت لهم جاءت إيجابية، وفق ما أكد فيلاند مشيرا إلى أن النسبة أعلى بثلاث مرات عن المعدل العام المسجل في جنيف.

وقال إن العديد ممن تعرضوا لأسوأ الأضرار بسبب الأزمة يعيشون في أحياء مكتظة، مضيفا أنه أحيانا يقيم أكثر من عشرة أشخاص من أسرة واحدة في شقة صغيرة ما يجعلهم أكثر عرضة لخطر بالعدوى.

وقال: "الفقر موجود في جنيف لكنه خفي عادة ولا يشاهد"، وأضاف "واضح أنه مع أزمة فيروس كورونا المستجد يصبح كل شيء أكثر وضوحا للعيان".

فرانس برس

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أزمة كورونا

طبيبة أميركية تحذر من الإغلاق: كورونا قد يقتل 77 ألف أميركي بشكل غير مباشر

الحرة / ترجمات - واشنطن
09 مايو 2020
تسببت الإغلاقات بفقدان الملايين لوظائفهم حول العالم.
تسببت الإغلاقات بفقدان الملايين لوظائفهم حول العالم.

قد تتسبب الإغلاقات الناجمة عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم إلى حدوث 77 ألف وفاة في الولايات المتحدة وحدها، جراء الانتحار أو بسبب تعاطي جرعة زائدة من المخدرات، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي مقابلة حصرية مع الصحيفة، قالت الطبيبة نيكول سافيير، المقيمة في نيويورك، إن الارتفاع الحاد في نسب البطالة جراء الإغلاقات في جميع أنحاء البلاد تسبب بقفزة في أعداد الوفيات بتعاطي جرعة زائدة من المخدرات أو بالانتحار.

وأشارت الطبيبة إلى أنه في بعض المجتمعات قد تتجاوز الوفيات جراء العوامل آنفة الذكر أعداد ضحايا فيروس كورونا.

ولفتت سافيير في حديثها إلى تحذيرات من مدن مختلفة في الولايات المتحدة، تظهر قفزة في أعداد حالات الوفاة جراء تعاطي المخدرات.

ووجدت دراسة نشرها المكتب الوطني للبحث الاقتصادي أن كل ارتفاع في البطالة بنسبة 1 بالمئة يصاحبه ارتفاع في تعاطي جرع زائدة من المخدرات بمقدار 3.3 بالمئة، بالإضافة إلى ارتفاع 1 بالمئة في نسب الانتحار.

"يجب النظر نحو الاقتصاد كحالة طوارئ صحية عامة"، قالت الطبيبة.

وشددت على أن التداعيات غير المباشرة للفيروس قد تفوق تلك الناجمة عنه بشكل مباشر.

ولفتت إلى أن نسب "الانتحار، تعاطي المخدرات، إدمان الكحول، والعنف المنزلي" أظهرت ارتفاعا خلال الحقب التي شهدت صراعات وبطالة متزايدة.

وقالت "هذا بمثابة اكتئاب وقلق يلتقي مع عدم التيقن بمستقبل الوضع الاقتصادي للأفراد والدولة ككل".

وأصدرت الطبيبة مؤخرا كتابا حمل عنوان "اجعل أميركا صحية من جديد: كيف تَسببَ سلوك سيئ وحكومة كبيرة بأزمة بتريليون دولار".

وتكبد الاقتصاد الأميركي خسائر عدة جراء أزمة كورونا، كان أثقلها فقدان 20.5 مليون أميركي لوظائفهم.

وتعتبر الأزمة الوظيفية الراهنة هي الأسوأ منذ فترة الكساد العظيم، التي عاشتها الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن الماضي.

وقفزت نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلى 14.7 بالمئة الشهر الماضي، بحسب التقرير الشهري لوزارة العمل الأميركية.

ولا تأخذ الأرقام الأخيرة بعين الاعتبار الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم ولم يبدأوا بالبحث عن بدائل لها بعد.

ولا تشمل الأرقام كذلك الملايين الذين تقدموا لمعونات البطالة خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل، كون البيانات تم جمعها قبل انتهائه.

وحذرت الطبيبة من أنه فيما لو استمرت معدلات البطالة بالتصاعد وصولا إلى نسبة 32 بالمئة، ستشهد البلاد انتحارات وجرع مخدرات زائدة قد تحصد أرواح 77 ألفا من الأميركيين، أي أكثر من عدد ضحايا كورونا الحالي البالغ 76650 حالة وفاة.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن