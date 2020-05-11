اقتصاد

الذهب يرتفع وخبراء ينصحون به كملاذ آمن في جائحة كورونا

الحرة / وكالات - واشنطن
11 مايو 2020
سبائك من الذهب
سبائك من الذهب

ارتفعت أسعار الذهب الاثنين مع تعزز جاذبية المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف من موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا، وهو ما دعم التوقعات لمزيد من إجراءات التحفيز وخفض أسعار الفائدة.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1705.73 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن فقد نحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1708 دولارات.

وقال كايل رودا المحلل في آي. جي ماركتس "اشترى الناس عند تراجع السعر.

حتى في أفضل الأحوال، مازلنا في بيئة ستظل أسعار (الفائدة) فيها بالغة التدني والسياسات المالية بالغة التيسير والتضخم سيكون مرتفعا."

وقال إن الذهب مرشح للارتفاع في المدى الطويل وإن المستثمرين يحاولون وضع أيديهم عليه قبل أن يحلق عاليا، مضيفا أن هناك دعما فنيا كبيرا حول مستوى 1700 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم اثنين بالمئة إلى 1919.96 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة مسجلا 769.93 دولارا في حين ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 15.51 دولارا للأوقية.

الحرة / وكالات - واشنطن

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اقتصاد

"طيران الإمارات" تتوقع مرور 18 شهرا قبل عودة السفر لطبيعته

الحرة / وكالات - واشنطن
10 مايو 2020
مسافرون في مطار دبي الدولي
مسافرون في مطار دبي الدولي

توقعت مجموعة "طيران الإمارات" الأحد مرور 18 شهرا على الأقل قبل أن يعود الطلب على السفر إلى طبيعته، بينما أعلنت زيادة في أرباحها الصافية للسنة المالية المنتهية مع بداية توسع أزمة فيروس كورونا.

وقالت المجموعة الضخمة ومقرها دبي إنها حققت في السنة الممتدة من الأول من إبريل 2019 إلى 31 مارس 2020 أرباحا صافية قدرها 288 مليون دولار مقابل 237 مليون دولار في السنة التي سبقتها.

وكانت المجموعة علقت رحلاتها في الأسبوع الاخير من شهر مارس على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، قبل أن تعاود تنظيم رحلات ذهاب فقط إلى وجهات معينة لنقل مواطنين من دبي إلى بلدانهم.

 وهذه السنة الـ 32 على التوالي التي تحقق فيها المجموعة الإماراتية أرباحا صافية.

 وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى للمجموعة في بيان إن "طيران الإمارات" حققت خلال الأشهر الـ 11 الأولى من السنة المالية 2019/2020 "أداء قويا".

لكن الأمور "بدأت في الانقلاب رأسا على عقب منذ منتصف شباط بفعل انتشار جائحة كوفيد-19 في مختلف مناطق العالم، ما تسبب في انخفاض هائل في الطلب على السفر جوا، حيث بدأت الدول تباعا في إغلاق حدودها وفرض قيود مشددة على السفر".

 وتابع "نتوقع أن يمضي 18 شهرا على الأقل، وربما أكثر، قبل أن يعود الطلب على السفر إلى طبيعته".

وساعدت أسعار النفط المتراجعة المجموعة على زيادة أرباحها حيث انخفضت كلفة الوقود بنحو 15 بالمئة لتصل إلى 7.2 مليار دولار، ما يمثل 31 بالمئة من مجموع النفقات.

إلا أن العائدات الإجمالية تراجعت رغم ذلك بنسبة 6 بالمئة إلى 25.1 مليار دولار بفعل فيروس كورونا.

ونقلت "طيران الإمارات" 56.2 مليون مسافر في السنة المالية بتراجع بنسبة 4 بالمئة، فيما انخفضت أيضا الشحنات بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى 2.4 مليون طن من المواد.

وكانت سلطات إمارة دبي قررت في نهاية مارس ضخ رأسمال جديد في مجموعة "طيران الإمارات" لمساعدتها على تخطي تبعات إجراءات الحد من انتشار فيروس كوفيد-19 وبينها تعليق الرحلات الجوية.

ويتوقع الاتحاد الدولي "إياتا" الذي يمثل 290 شركة طيران في العالم، أن تنخفض عائدات 2020 لشركات الطيران في الشرق الأوسط التي تشغل أكثر من 1300 طائرة، بمقدار 19 مليار دولار، في تراجع بنسبة 39 في المئة عن العام الماضي.

وسيعرض هذا 800 ألف وظيفة للخطر، وقد يؤدي إلى خسارة عشرات ملايين المسافرين هذا العام.


© 1994-2020 Agence France-Presse

                
 

الحرة / وكالات - واشنطن