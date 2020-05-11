اقتصاد

انقسام بتكوين المرتقب.. نتائج طويلة الأمد على العملة الرقمية

الحرة / ترجمات - دبي
12 مايو 2020
عملة بيتكوين الرقمية
عملة بيتكوين الرقمية

قالت صحيفة فورين بوليسي، الاثنين، إن هناك انخفاضا سيحدث على "مكافآت عمال تعدين" عملة بتكوين الرقمية، مؤكدة أن الانخفاض "متوقع" ويجري بشكل دوري كل أربع سنوات، لكنه قد يحمل آثارا طويلة الأمد على سعر العملة الرقمية.

وتنقسم بتكوين كل بضع سنوات، لتتراجع المكافأة التي يحصل عليها "عمال المناجم" الإلكترونيون من 12.5 بتكوين إلى 6.25 بتكوين، ما يقلص المعروض منها.

ويسمى المبرمجون العاملون بتشفير هذا النوع من العملات بـ"عمال التعدين" أو "عمال المناجم"، بينما تسمى العملية الإلكترونية المعقدة التي تؤدي إلى "استخراج" العملة بـ"التعدين".

ويفترض أن يكون هذا التخفيض وسيلة لمكافحة "التضخم" في النظام النقدي المعقد، حيث سينخفض العرض من العملة الموجودة، نظرا لأن العديد من "عمال البيتكوين" سيتحولون إلى عملات مشفرة أكثر ربحية، وبالتالي سيقل عدد العملات الجديدة.

وهناك حدود على عملات بتكوين التي يمكن استخراجها، حيث أن هناك 21 مليون بتكوين فقط في النظام، وسيتوقف التعدين بمجرد الوصول لهذا الرقم.

وحاليا، هناك نحو 18.6 مليون بتكوين، مما يعني أن هناك أقل من 3 ملايين بتكوين متبقية ليتم العمل عليها.

وتشير التقديرات إلى أن إجراءات مثل التقسيم الدوري، وقيودا أخرى، ستضمن عدم استخراج جميع البتكوين المتاحة حتى عام 2140.

وبدأت بتكوين العام بقيمة 7000 دولار للعملة الواحدة، قبل أن ترتفع فوق 10 آلاف دولار في فبراير، ولتهبط إلى أقل من 5000 دولار في مارس.

وتجاوزت بتكوين مستوى 10200 دولار بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك لأول مرة منذ فبراير، لكنها تراجعت بنهاية تعاملات الأحد إلى نحو 8614 دولارا، مسجلة انخفاضا بنسبة 15.54 في المئة.

وفي حين أن سوق الأسهم تراجعت في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد، فقد أدت بتكوين بشكل أفضل من الأسهم ولكن أسوأ من الذهب وسندات الخزانة الأميركية.

الحرة / ترجمات - دبي

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اقتصاد

ترامب يستبعد إعادة التفاوض على الاتفاق التجاري مع الصين

الحرة / وكالات - واشنطن
12 مايو 2020
ترامب: لست مهتما بإعادة التفاوض على الاتفاق التجاري مع الصين
ترامب: لست مهتما بإعادة التفاوض على الاتفاق التجاري مع الصين

 استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إعادة التفاوض حول الاتفاق التجاري الجزئي الذي وقعته إدارته مع الصين في يناير الماضي.

وعندما سئل ترامب عن تقارير تفيد بأن الصين تنظر في إعادة فتح المفاوضات بشأن الاتفاق، أجاب "سمعت ذلك أيضا"، مضيفا أن الصينيين "يريدون إعادة فتح النقاشات التجارية للوصول إلى اتفاق أكثر ملاءمة لمصالحهم".

وتابع "لست مهتما بهذا الأمر" ولو "بمقدار ضئيل"، مضيفا "دعونا نرى إن كانوا سيلتزمون بالاتفاق الذي وقعوه".

وكان نائب رئيس الوزراء الصيني لو هي، الذي قاد وفد بلاده خلال المفاوضات التجارية مع واشنطن، قد أجرى الجمعة محادثة هاتفية مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، حيث أكد توافق الطرفين على تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.

وبموجب الاتفاق وافقت إدارة ترامب على إرجاء فرض أي زيادة أخرى على الرسوم الجمركية، في حين تعهدت الصين بزيادة مشترياتها من المنتجات الأميركية على مدى عامين بقيمة 200 مليار دولار مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه عام 2017.

وكانت صحيفة غلوبال تايمز الصينية، التي تسيطر عليها الدولة، قالت الاثنين، إن "هناك أصواتا ظهرت في الصين تدعو لإعادة مراجعة الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة"، مضيفة أن هناك "دعوات" لإجراء محادثات جديدة.

ونقلت الصحيفة عن "مصادر قريبة من الحكومة الصينية" قولها إن "الصقور داخل الحكومة بدأوا السعي لإعادة تقييم اتفاق المرحلة التجارية الأولى مع الولايات المتحدة مع حث بعض المستشارين على إجراء محادثات جديدة".

وقالت الصحيفة إن مصادرها المقربة من المحادثات أشارت إلى أن "المسؤولين الصينيين يعيدون إحياء إمكانية إبطال الاتفاقية التجارية والتفاوض على أخرى جديدة لإمالة الموازين إلى الجانب الصيني."

وانتقد الرئيس الأميركي طريقة الصين في تعاملها مع تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى درجة تهديده بفرض رسوم عقابية جديدة على بكين.

وتتهم إدارة ترامب الصين بأنها تأخرت في تحذير العالم من الوباء، وبالتالي تتحمل مسؤولية انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم والتسبب بأزمة اقتصادية عالمية.

الحرة / وكالات - واشنطن