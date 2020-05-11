انقسام بتكوين المرتقب.. نتائج طويلة الأمد على العملة الرقمية

قالت صحيفة فورين بوليسي، الاثنين، إن هناك انخفاضا سيحدث على "مكافآت عمال تعدين" عملة بتكوين الرقمية، مؤكدة أن الانخفاض "متوقع" ويجري بشكل دوري كل أربع سنوات، لكنه قد يحمل آثارا طويلة الأمد على سعر العملة الرقمية.

وتنقسم بتكوين كل بضع سنوات، لتتراجع المكافأة التي يحصل عليها "عمال المناجم" الإلكترونيون من 12.5 بتكوين إلى 6.25 بتكوين، ما يقلص المعروض منها.

ويسمى المبرمجون العاملون بتشفير هذا النوع من العملات بـ"عمال التعدين" أو "عمال المناجم"، بينما تسمى العملية الإلكترونية المعقدة التي تؤدي إلى "استخراج" العملة بـ"التعدين".

ويفترض أن يكون هذا التخفيض وسيلة لمكافحة "التضخم" في النظام النقدي المعقد، حيث سينخفض العرض من العملة الموجودة، نظرا لأن العديد من "عمال البيتكوين" سيتحولون إلى عملات مشفرة أكثر ربحية، وبالتالي سيقل عدد العملات الجديدة.

وهناك حدود على عملات بتكوين التي يمكن استخراجها، حيث أن هناك 21 مليون بتكوين فقط في النظام، وسيتوقف التعدين بمجرد الوصول لهذا الرقم.

وحاليا، هناك نحو 18.6 مليون بتكوين، مما يعني أن هناك أقل من 3 ملايين بتكوين متبقية ليتم العمل عليها.

وتشير التقديرات إلى أن إجراءات مثل التقسيم الدوري، وقيودا أخرى، ستضمن عدم استخراج جميع البتكوين المتاحة حتى عام 2140.

وبدأت بتكوين العام بقيمة 7000 دولار للعملة الواحدة، قبل أن ترتفع فوق 10 آلاف دولار في فبراير، ولتهبط إلى أقل من 5000 دولار في مارس.

وتجاوزت بتكوين مستوى 10200 دولار بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك لأول مرة منذ فبراير، لكنها تراجعت بنهاية تعاملات الأحد إلى نحو 8614 دولارا، مسجلة انخفاضا بنسبة 15.54 في المئة.

وفي حين أن سوق الأسهم تراجعت في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد، فقد أدت بتكوين بشكل أفضل من الأسهم ولكن أسوأ من الذهب وسندات الخزانة الأميركية.