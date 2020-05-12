بعد تراجع أرباحها بنسبة 79 %.. "تويوتا" تتوقع انهيار نشاطها للعام المالي الحالي



أعلنت مجموعة "تويوتا" اليابانية أنها تتوقع انهياراً كبيراً في نشاطها في 2020-2021 بسبب وباء كوفيد-19، رغم تسجيلها نتائج جيدة للعام المالي الفائت 2019-2020 الذي انتهى في 31 مارس.

وتتوقع تويوتا تراجعاً بنسبة 79,5% لأرباحها التشغيلية خلال فترة نشاطها الممتدة بين عامي 2020 و2021، التي انطلقت في الأول من ابريل، قد تصل قيمته إلى 500 مليار ين (4,6 مليار دولار).

وتتوقع أيضاً تراجعاً بنسبة 19,8% في مبيعاتها العالمية للعام المقبل، قد تصل قيمتها إلى 24 ألف مليار ين (222,8 مليار دولار بحسب سعر الصرف الحالي).

ولم تقدم المجموعة توقعات للأرباح السنوية الصافية، وسط حالة عدم اليقين الناجمة عن الوباء.

وأوضحت تويوتا في بيانها أن وباء كوفيد-19 قد يؤدي إلى "تراجع كبير" في اقتصادات العديد من الدول و"إنتاج ومبيعات السيارات ستتأثر بشدة نتيجة لذلك".

وتنتظر المجموعة "انتعاشاً تدريجياً" للسوق العالمية اعتباراً من النصف الثاني لعام 2020، قبل أن تستعيد في أواخر العام المستويات نفسها لعام 2019.

وأكدت المجموعة أنه نتيجة "لتداعيات كوفيد-19 الكبيرة والمؤثرة والخطيرة"، يتوقع أن يستمر تباطؤ سوق السيارات في الوقت الحالي.

وحققت المجموعة زيادةً بنسبة 10,3 % لأرباحها الصافية في 2019-2020، التي بلغت 2076,18 مليار ين (19 مليار دولار).