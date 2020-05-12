اقتصاد

بعد تراجع أرباحها بنسبة 79 %.. "تويوتا" تتوقع انهيار نشاطها للعام المالي الحالي

فرانس برس
12 مايو 2020
تتوقع أيضاً تراجعاً بنسبة 19,8% في مبيعاتها العالمية للعام المقبل
تتوقع أيضاً تراجعاً بنسبة 19,8% في مبيعاتها العالمية للعام المقبل

 
أعلنت مجموعة "تويوتا" اليابانية أنها تتوقع انهياراً كبيراً في نشاطها في 2020-2021 بسبب وباء كوفيد-19، رغم تسجيلها نتائج جيدة للعام المالي الفائت 2019-2020 الذي انتهى في 31 مارس.

وتتوقع تويوتا تراجعاً بنسبة 79,5% لأرباحها التشغيلية خلال فترة نشاطها الممتدة بين عامي 2020 و2021، التي انطلقت في الأول من ابريل، قد تصل قيمته إلى 500 مليار ين (4,6 مليار دولار).

وتتوقع أيضاً تراجعاً بنسبة 19,8% في مبيعاتها العالمية للعام المقبل، قد تصل قيمتها إلى 24 ألف مليار ين (222,8 مليار دولار بحسب سعر الصرف الحالي). 

ولم تقدم المجموعة توقعات للأرباح السنوية الصافية، وسط حالة عدم اليقين الناجمة عن الوباء.

وأوضحت تويوتا في بيانها أن وباء كوفيد-19 قد يؤدي إلى "تراجع كبير" في اقتصادات العديد من الدول و"إنتاج ومبيعات السيارات ستتأثر بشدة نتيجة لذلك".

وتنتظر المجموعة "انتعاشاً تدريجياً" للسوق العالمية اعتباراً من النصف الثاني لعام 2020، قبل أن تستعيد في أواخر العام المستويات نفسها لعام 2019. 

وأكدت المجموعة أنه نتيجة "لتداعيات كوفيد-19 الكبيرة والمؤثرة والخطيرة"، يتوقع أن يستمر تباطؤ سوق السيارات في الوقت الحالي. 

وحققت المجموعة زيادةً بنسبة 10,3 % لأرباحها الصافية في 2019-2020، التي بلغت 2076,18 مليار ين (19 مليار دولار).

فرانس برس

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بعد تراجع أرباحها بنسبة 79 %.. "تويوتا" تتوقع انهيار نشاطها للعام المالي الحالي

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اقتصاد

مطالبات للاتحاد الأوروبي بإقرار تدابير إنعاش عملاقة

فرانس برس
12 مايو 2020
الاتحاد الأوروبي مطالب بإقرار تدابير إنعاش تصل قيمتها إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي
الاتحاد الأوروبي مطالب بإقرار تدابير إنعاش تصل قيمتها إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي

طالبت منظمات تمثل أرباب عمل ألمان وفرنسيين وإيطاليين، بروكسل وحكومات الاتحاد الأوروبي بإقرار تدابير إنعاش تصل قيمتها إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتمتد على مدى خمسة أعوام، وفق ما جاء في مقال مشترك نشر الثلاثاء في الصحافة الأوروبية.

وقدّر رئيس منظمة "كونفيدوستريا" الإيطالية فينشينزو بوتشيا، ورئيس اتحاد الصناعة الألماني ديتر كيمب، ورئيس اتحاد "ميداف" الفرنسي جيوفروا رو دو بازيو، أن "هناك حاجة لرد فعل كبير عبر السياسة العامة"، معتبرين أن "التعاون الأوروبي والدولي  للخروج من الأزمة والتعافي أمر لا غنى عنه".

وأضافوا "علاوة على حزمة التدابير الأولى حول (تعزيز) القدرة على توفير قروض من طرف البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وآلية الاستقرار الأوروبي، ندعو القادة الأوروبيين إلى الإسراع باعتماد المقترح الجريء ضمن الإطار المقبل للموازنة الأوروبية ليتم إنشاء صندوق أوروبي للإنعاش يكون ملائما من ناحية الحجم".

ودعوا في هذا السياق إلى وضع "تدابير إنعاش هامة، على المستويين الوطني والأوروبي" حتى عام 2023 على الأقل "تصل إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي سنويا في أغلب الدول".

أما على المستوى الوطني، فطالبوا بتدابير لـ"دعم الطلب" تعتمد في الآن ذاته على "خفض الضرائب وعلى الإنفاق الحكومي".

كما اعتبر ممثلو أرباب العمل الأوروبيون أن "الاستجابة القوية عبر الموازنة تتطلب قدرا عاليا من التضامن".

 وأضافوا أن "الاستجابة الأوروبية الحسنة من ناحية الحجم والجدول الزمني ونوع التمويل ستحدد الحالة التي سيخرج بها الاتحاد من هذه الأزمة".

فرانس برس