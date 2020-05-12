ترامب يستبعد إعادة التفاوض على الاتفاق التجاري مع الصين

استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إعادة التفاوض حول الاتفاق التجاري الجزئي الذي وقعته إدارته مع الصين في يناير الماضي.

وعندما سئل ترامب عن تقارير تفيد بأن الصين تنظر في إعادة فتح المفاوضات بشأن الاتفاق، أجاب "سمعت ذلك أيضا"، مضيفا أن الصينيين "يريدون إعادة فتح النقاشات التجارية للوصول إلى اتفاق أكثر ملاءمة لمصالحهم".

وتابع "لست مهتما بهذا الأمر" ولو "بمقدار ضئيل"، مضيفا "دعونا نرى إن كانوا سيلتزمون بالاتفاق الذي وقعوه".

وكان نائب رئيس الوزراء الصيني لو هي، الذي قاد وفد بلاده خلال المفاوضات التجارية مع واشنطن، قد أجرى الجمعة محادثة هاتفية مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، حيث أكد توافق الطرفين على تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.

وبموجب الاتفاق وافقت إدارة ترامب على إرجاء فرض أي زيادة أخرى على الرسوم الجمركية، في حين تعهدت الصين بزيادة مشترياتها من المنتجات الأميركية على مدى عامين بقيمة 200 مليار دولار مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه عام 2017.

وكانت صحيفة غلوبال تايمز الصينية، التي تسيطر عليها الدولة، قالت الاثنين، إن "هناك أصواتا ظهرت في الصين تدعو لإعادة مراجعة الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة"، مضيفة أن هناك "دعوات" لإجراء محادثات جديدة.

ونقلت الصحيفة عن "مصادر قريبة من الحكومة الصينية" قولها إن "الصقور داخل الحكومة بدأوا السعي لإعادة تقييم اتفاق المرحلة التجارية الأولى مع الولايات المتحدة مع حث بعض المستشارين على إجراء محادثات جديدة".

وقالت الصحيفة إن مصادرها المقربة من المحادثات أشارت إلى أن "المسؤولين الصينيين يعيدون إحياء إمكانية إبطال الاتفاقية التجارية والتفاوض على أخرى جديدة لإمالة الموازين إلى الجانب الصيني."

وانتقد الرئيس الأميركي طريقة الصين في تعاملها مع تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى درجة تهديده بفرض رسوم عقابية جديدة على بكين.

وتتهم إدارة ترامب الصين بأنها تأخرت في تحذير العالم من الوباء، وبالتالي تتحمل مسؤولية انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم والتسبب بأزمة اقتصادية عالمية.