اقتصاد

مطالبات للاتحاد الأوروبي بإقرار تدابير إنعاش عملاقة

فرانس برس
12 مايو 2020
الاتحاد الأوروبي مطالب بإقرار تدابير إنعاش تصل قيمتها إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي
الاتحاد الأوروبي مطالب بإقرار تدابير إنعاش تصل قيمتها إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي

طالبت منظمات تمثل أرباب عمل ألمان وفرنسيين وإيطاليين، بروكسل وحكومات الاتحاد الأوروبي بإقرار تدابير إنعاش تصل قيمتها إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتمتد على مدى خمسة أعوام، وفق ما جاء في مقال مشترك نشر الثلاثاء في الصحافة الأوروبية.

وقدّر رئيس منظمة "كونفيدوستريا" الإيطالية فينشينزو بوتشيا، ورئيس اتحاد الصناعة الألماني ديتر كيمب، ورئيس اتحاد "ميداف" الفرنسي جيوفروا رو دو بازيو، أن "هناك حاجة لرد فعل كبير عبر السياسة العامة"، معتبرين أن "التعاون الأوروبي والدولي  للخروج من الأزمة والتعافي أمر لا غنى عنه".

وأضافوا "علاوة على حزمة التدابير الأولى حول (تعزيز) القدرة على توفير قروض من طرف البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وآلية الاستقرار الأوروبي، ندعو القادة الأوروبيين إلى الإسراع باعتماد المقترح الجريء ضمن الإطار المقبل للموازنة الأوروبية ليتم إنشاء صندوق أوروبي للإنعاش يكون ملائما من ناحية الحجم".

ودعوا في هذا السياق إلى وضع "تدابير إنعاش هامة، على المستويين الوطني والأوروبي" حتى عام 2023 على الأقل "تصل إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي سنويا في أغلب الدول".

أما على المستوى الوطني، فطالبوا بتدابير لـ"دعم الطلب" تعتمد في الآن ذاته على "خفض الضرائب وعلى الإنفاق الحكومي".

كما اعتبر ممثلو أرباب العمل الأوروبيون أن "الاستجابة القوية عبر الموازنة تتطلب قدرا عاليا من التضامن".

 وأضافوا أن "الاستجابة الأوروبية الحسنة من ناحية الحجم والجدول الزمني ونوع التمويل ستحدد الحالة التي سيخرج بها الاتحاد من هذه الأزمة".

فرانس برس

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مطالبات للاتحاد الأوروبي بإقرار تدابير إنعاش عملاقة

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اقتصاد

انقسام بتكوين المرتقب.. نتائج طويلة الأمد على العملة الرقمية

الحرة / ترجمات - دبي
12 مايو 2020
عملة بيتكوين الرقمية
عملة بيتكوين الرقمية

قالت صحيفة فورين بوليسي، الاثنين، إن هناك انخفاضا سيحدث على "مكافآت عمال تعدين" عملة بتكوين الرقمية، مؤكدة أن الانخفاض "متوقع" ويجري بشكل دوري كل أربع سنوات، لكنه قد يحمل آثارا طويلة الأمد على سعر العملة الرقمية.

وتنقسم بتكوين كل بضع سنوات، لتتراجع المكافأة التي يحصل عليها "عمال المناجم" الإلكترونيون من 12.5 بتكوين إلى 6.25 بتكوين، ما يقلص المعروض منها.

ويسمى المبرمجون العاملون بتشفير هذا النوع من العملات بـ"عمال التعدين" أو "عمال المناجم"، بينما تسمى العملية الإلكترونية المعقدة التي تؤدي إلى "استخراج" العملة بـ"التعدين".

ويفترض أن يكون هذا التخفيض وسيلة لمكافحة "التضخم" في النظام النقدي المعقد، حيث سينخفض العرض من العملة الموجودة، نظرا لأن العديد من "عمال البيتكوين" سيتحولون إلى عملات مشفرة أكثر ربحية، وبالتالي سيقل عدد العملات الجديدة.

وهناك حدود على عملات بتكوين التي يمكن استخراجها، حيث أن هناك 21 مليون بتكوين فقط في النظام، وسيتوقف التعدين بمجرد الوصول لهذا الرقم.

وحاليا، هناك نحو 18.6 مليون بتكوين، مما يعني أن هناك أقل من 3 ملايين بتكوين متبقية ليتم العمل عليها.

وتشير التقديرات إلى أن إجراءات مثل التقسيم الدوري، وقيودا أخرى، ستضمن عدم استخراج جميع البتكوين المتاحة حتى عام 2140.

وبدأت بتكوين العام بقيمة 7000 دولار للعملة الواحدة، قبل أن ترتفع فوق 10 آلاف دولار في فبراير، ولتهبط إلى أقل من 5000 دولار في مارس.

وتجاوزت بتكوين مستوى 10200 دولار بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك لأول مرة منذ فبراير، لكنها تراجعت بنهاية تعاملات الأحد إلى نحو 8614 دولارا، مسجلة انخفاضا بنسبة 15.54 في المئة.

وفي حين أن سوق الأسهم تراجعت في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد، فقد أدت بتكوين بشكل أفضل من الأسهم ولكن أسوأ من الذهب وسندات الخزانة الأميركية.

الحرة / ترجمات - دبي