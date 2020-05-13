توقعت الأمم المتحدة أن يؤدي وباء كورونا إلى انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمائة هذا العام، وهو أشد انكماش منذ الكساد العظيم عام 1930.
وقال التقرير نصف السنوي للأمم المتحدة الصادر الأربعاء إنه من المتوقع أن يخفض الوباء الناتج الاقتصادي العالمي بنحو 8.5 تريليونات دولار على مدار العامين المقبلين، ما يقضي على جميع المكاسب تقريبا في السنوات الأربع الماضية.
وفي يناير، توقعت الأمم المتحدة نموا متواضعا بنسبة 2.5 في المائة في عام 2020.
وقال تقرير الحالة والتوقعات الاقتصادية العالمية للأمم المتحدة إن الوباء "يفاقم الفقر وعدم المساواة"، حيث يقدر أن 34.3 مليون شخص من المحتمل أن يقعوا تحت خط الفقر المدقع عام 2020، 56 في المائة منهم في إفريقيا.
وأضاف أن 130 مليون شخص إضافي قد ينضمون إلى صفوف الذين يعيشون في فقر مدقع بحلول عام 2030، ما يوجه "ضربة كبيرة" للجهود العالمية للقضاء على الفقر المدقع والجوع بحلول نهاية العقد.
"الأشد منذ الكساد العظيم".. كورونا يضرب الاقتصاد العالمي
توقعت الأمم المتحدة أن يؤدي وباء كورونا إلى انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمائة هذا العام، وهو أشد انكماش منذ الكساد العظيم عام 1930.