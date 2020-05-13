بسبب كورونا.. وثيقة حكومية بريطانية: عجز الموازنة قد يصل إلى 414 مليار دولار

أفادت صحيفة "ديلي تلغراف"، نقلا عن وثيقة داخلية للحكومة البريطانية، أن وزارة المالية تخشى أن عجز الموازنة والاقتراض الحكومي هذا العام قد يسجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 337 مليار جنيه استرليني (414 مليار دولار) بسبب فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إنه وفقا لأسوأ سيناريو، الذي فيه لن يتعافى الاقتصاد، فإن الاقتراض قد يقفز إلى 517 مليار إسترليني (634 مليار دولار) مقارنة مع توقعات بالاقتراض لا تتعدى 55 مليار إسترليني ( 67 مليار دولار) في مارس الماضي.

وأضافت أن مسؤولين حذروا الحكومة من أن بريطانيا قد تواجه أزمة ديون إذا لم تُتخذ إجراءات لاستقرار الاقتصاد، وهو ما يتطلب ما بين 31 مليار إلى 37 مليار دولار زيادات في الضرائب أو تخفيضات في الانفاق تصل إلى 110 مليار دولار في أسوأ سيناريو.

وأكدت الصحيفة أن الوثيقة التي جرى إعدادها لوزير المالية ريشي سوناك، تحدد حزمة زيادات مقترحة في الضرائب وتخفيضات في الانفاق ربما يجري إعلانها في غضون أسابيع لتعزيز ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة المتحدة.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن الأحد، خططا لتخفيف إجراءات الإغلاق بشكل تدريجي، وحث البريطانيين على "البقاء في حالة تأهب".

وأكد أنه سيتم تخفيف القيود بشكل محدود، بما في ذلك السماح للناس بممارسة الرياضة وتشجيع أولئك الذين لا يستطيعون العمل من المنزل على العودة إلى وظائفهم، لكنه نفى "إنهاء الإغلاق".

يذكر أن المملكة المتحدة سجلت حتى الآن أكثر من 226 ألف حالة إصابة بالفيروس ونحو 33 ألف حالة وفاة، ويتوقع الخبراء أن تصل حالات الوفاة إلى أكثر من 100 ألف.