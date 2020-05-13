اقتصاد

بسبب كورونا.. وثيقة حكومية بريطانية: عجز الموازنة قد يصل إلى 414 مليار دولار

رويترز
13 مايو 2020
توقعات بأن تصل عجز الموازنة في بريطانيا نحو 414 مليار دولار
توقعات بأن تصل عجز الموازنة في بريطانيا نحو 414 مليار دولار

أفادت صحيفة "ديلي تلغراف"، نقلا عن وثيقة داخلية للحكومة البريطانية، أن وزارة المالية تخشى أن عجز الموازنة والاقتراض الحكومي هذا العام قد يسجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 337 مليار جنيه استرليني (414 مليار دولار) بسبب فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إنه وفقا لأسوأ سيناريو، الذي فيه لن يتعافى الاقتصاد، فإن الاقتراض قد يقفز إلى 517 مليار إسترليني (634 مليار دولار) مقارنة مع توقعات بالاقتراض لا تتعدى 55 مليار إسترليني ( 67 مليار دولار) في مارس الماضي.

وأضافت أن مسؤولين حذروا الحكومة من أن بريطانيا قد تواجه أزمة ديون إذا لم تُتخذ إجراءات لاستقرار الاقتصاد، وهو ما يتطلب ما بين 31 مليار إلى 37 مليار دولار  زيادات في الضرائب أو تخفيضات في الانفاق تصل إلى 110 مليار دولار في أسوأ سيناريو.

وأكدت الصحيفة أن الوثيقة التي جرى إعدادها لوزير المالية ريشي سوناك، تحدد حزمة زيادات مقترحة في الضرائب وتخفيضات في الانفاق ربما يجري إعلانها في غضون أسابيع لتعزيز ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة المتحدة.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن الأحد، خططا لتخفيف إجراءات الإغلاق بشكل تدريجي، وحث البريطانيين على "البقاء في حالة تأهب".

وأكد أنه سيتم تخفيف القيود بشكل محدود، بما في ذلك السماح للناس بممارسة الرياضة وتشجيع أولئك الذين لا يستطيعون العمل من المنزل على العودة إلى وظائفهم، لكنه نفى "إنهاء الإغلاق".

يذكر أن المملكة المتحدة سجلت حتى الآن أكثر من 226 ألف حالة إصابة بالفيروس ونحو 33 ألف حالة وفاة، ويتوقع الخبراء أن تصل حالات الوفاة إلى أكثر من 100 ألف.

رويترز

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توقعات بأن تصل عجز الموازنة في بريطانيا نحو 414 مليار دولار
اقتصاد

بسبب كورونا.. وثيقة حكومية بريطانية: عجز الموازنة قد يصل إلى 414 مليار دولار

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آخر الأخبار

جلسة استماع في مجلس الشيوخ تقلب موازين البورصة الأميركية

الحرة / وكالات - واشنطن
13 مايو 2020
متعاملون في البورصة الأميركية يتابعون الوضع من شركاتهم
متعاملون في البورصة الأميركية يتابعون الوضع من شركاتهم

أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية منخفضة بعد جلسة تداول متقلبة اليوم الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح عقب تحذير خبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي وعضو فريق الرئيس دونالد ترامب في أزمة كورونا  من أن التسرع في إعادة فتح الاقتصاد قد يؤدي إلى موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد ويصيب التعافي الاقتصادي بانتكاسة.

ويوازن المستثمرون بين احتمالات موجة ثانية من الإصابات بالفيروس وبين آمال بأن تخفيف قيود العزل العام قد يثير تعافيا في الاقتصاد الأميركي الذي تضرر بشدة من تفشي الفيروس.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 457.21 نقطة، أو 1.89 بالمئة، إلى 23764.78 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 60.20 نقطة، أو 2.05 بالمئة، ليغلق عند 2870.12 نقطة.

بينما أغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 179.24 نقطة، أو 1.95 بالمئة، إلى 9013.11 نقطة.

والثلاثاء، قال كبار خبراء الصحة الأميركيين إن الولايات المتحدة ليست خارج دائرة الخطر، وحذروا في شهادة أمام مجلس الشيوخ من إعادة فتح الاقتصاد بسرعة كبيرة.

خبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي كشف في إفادته أنه يجري حاليا اختبار ثمانية لقاحات محتملة على الأقل ضد الفيروس، مضيفا أن واحدا قد يكون متوفرا قبل العام المقبل.

الحرة / وكالات - واشنطن