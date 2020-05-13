اقتصاد

حركة النقل الجوي لن تعود إلى طبيعتها قبل هذا التاريخ

فرانس برس
14 مايو 2020
توقع الاتحاد أن تسجل حركة النقل الجوي تراجعاً بنسبة 34 في المئة في 2021
توقع الاتحاد أن تسجل حركة النقل الجوي تراجعاً بنسبة 34 في المئة في 2021

توقع اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، الأربعاء، ألا تعود حركة النقل الجوي إلى المستوى الذي كانت عليه سابقاً، قبل العام 2023 حتى مع عودة الرحلات الداخلية هذا الصيف يليها استئناف أبطأ بكثير لحركة الطائرات الدولية.

وتعتبر المنظمة التي تضمّ 290 شركة طيران أن في العام 2021 ستكون حركة النقل الجوي (التي تُقاس بعدد الكيلومترات المدفوعة من جانب الركاب) أقلّ بـ24 في المئة من المستوى الذي كانت عليه عام 2019، بناءً على استئناف الرحلات الداخلية في الفصل الثالث من العام 2020.

وتشير المنظمة إلى أن الاستئناف يعتمد على سرعة فتح الحدود ووتيرة النمو العالمي بالإضافة إلى أن التأثير على قطاع السفر لمسافات طويلة "سيكون بدرجة أكبر وسيدوم أكثر".

وفي سيناريو أكثر تشاؤماً بحيث أن القيود على التنقلات ستبقى مفروضة في الفصل الثالث من العام الحالي، يتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي أن تسجل حركة النقل الجوي تراجعاً بنسبة 34 في المئة في العام 2021. 

وبحسب استطلاع للرأي أجرته "إياتا"، فإن 58 في المئة من الركاب الذين شاركوا في الإحصاء سيحدّون في البداية من تحركاتهم على الإقامة في بلادهم.

وقال المدير العام لـ"إياتا" أليكسندر دو جونياك "هذا الأمر يجعل تدابير السلامة الصحية المشتركة للسفر في الطائرة أكثر أهمية" معرباً عن خشيته من تأثير التدابير الأحادية.

وأوضح أن هناك محادثات جارية على المستوى الدولي لتحديد عدد معين من التدابير الرقابية والإجراءات الصحية المشتركة.

وتدعو المنظمة إلى الجمع بين تدابير مختلفة بما فيها ارتداء القناع الواقي وقياس حرارة أجسام الركاب، بانتظار اكتشاف لقاح، بالإضافة إلى جوازات سفر مناعية أو فحوصات للكشف عن كوفيد-19، يمكن استخدامها على نطاق واسع.

في المقابل، تقول المنظمة إنها تعارض بشكل كامل فرض حجر صحي على الركاب عند الوصول. ووفق قولها، فإن "69 في المئة من المسافرين سيرفضون السفر في حال فرض حجر لمدة 14 يوماً" عليهم، وفق استطلاع للرأي أُجري بمشاركة عدد من الركاب.

في إسبانيا، سيخضع الوافدون إلى أراضيها من الخارج إلى حجر لمدة 14 يوماً اعتباراً من الجمعة وطوال مدة حال الطوارئ التي تستمرّ حتى 24 مايو ويمكن أن يتم تمديد هذا الإجراء.

فرانس برس

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لبنان.. معركة البقاء

الادعاء اللبناني يتهم 12 شخصا في قضية "الفيول المغشوش"

فرانس برس
13 مايو 2020
أوقف القضاء مسؤولين وموظفين حكوميين بتهم تلقي رشاوى وتغيير تقارير
أوقف القضاء مسؤولين وموظفين حكوميين بتهم تلقي رشاوى وتغيير تقارير

ادّعت النيابة العامة الاستئنافية في لبنان، الأربعاء، على 12 شخصاً، بينهم موظفون حكوميون، في قضية استيراد وقود غير مطابق للمواصفات لصالح شركة كهرباء لبنان عبر شركة مملوكة من مجموعة سوناطراك الجزائرية.

ويحقق لبنان منذ أسابيع في ما يعرف بقضية "الفيول المغشوش"، بعد رفض السلطات إفراغ حمولة باخرة وقود كانت في طريقها إلى لبنان في مارس وتبين أنه "غير مطابق للمواصفات" بخلاف مضمون التقارير الرسمية الواردة من جهات عدة.

ويتعاقد لبنان مع شركة "سوناطراك بتروليوم كوربوريشن" المملوكة من شركة النفط الجزائرية الوطنية سوناطراك. وتبيع هذه الشركة وقود السيارات و"المازوت" إلى مؤسسة كهرباء لبنان عبر شركتين، إحداهما شركة "زي. آر انيرجي" اللبنانية.

ووجهت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، الأربعاء، تهما بحق 12 شخصاً، بينهم المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك بارتكاب جرم التقصير الوظيفي، وعلى المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس والمديرة العامة للنفط أورور فغالي بجرم تقاضي رشى وتقصير وظيفي، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

ومع التوسع في التحقيق منذ الشهر الماضي، أوقف القضاء فغالي وعدداً من موظفي الوزارة والمختبرات بتهم تلقي رشاوى وتغيير تقارير. كما أصدر، الاثنين، أربع مذكرات توقيف غيابية بحق حليس وممثل شركة "زي. آر. انيرجي" تيدي رحمة ومديرها ابراهيم الذوق وموظف آخر، متوارين عن الأنظار.

واستمع القضاء الأسبوع الماضي إلى إفادتي وزيرين سابقين للطاقة، هما: ندى البستاني من التيار الوطني الحر الذي أسّسه رئيس الجمهورية ميشال عون ومحمد فنيش من حزب الله، فيما أكد وزير الطاقة الحالي ريمون غجر أن الملف بعهدة القضاء.

وفي بيان صادر عن وكيلها القانوني في لبنان، ندّدت شركة سوناطراك المتعاقدة مع لبنان منذ العام 2005 بما وصفته بـ"حملة مغرضة ومنظمة" من وسائل الاعلام "تطاولها كما الشركة الأم". وأعلنت أنّها غير مسؤولة "لا من قريب ولا من بعيد عن أي مخالفة أو جرم أو إساءة أو تجاوز مزعوم قد يكون وقع أو طال أي شحنة فيول".

وفي الجزائر، أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة بلعيد أوسعيد الأربعاء أنّ "رئيس الجمهورية أمر وزير العدل بفتح تحقيق بهذه القضية" مشدداً في الوقت ذاته على أن "الجزائر كدولة غير متورطة" بها.

ولم يستبعد تورط أفراد في المسألة التي وصفها بـ"مشكل لبناني لبناني بالدرجة الأولى".

ويستورد لبنان الوقود من أجل تشغيل معامل الكهرباء، القطاع الذي لم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) من إصلاحه، ويشكّل أبرز مكامن الهدر. وحتى اليوم لا يزال اللبنانيون يدفعون فاتورتي كهرباء، واحدة للدولة وثانية لأصحاب المولدات التي يستخدمونها لدى انقطاع التيار.

وتحوّل الفساد المستشري في المؤسسات العامة تدريجياً إلى أحد مسبّبات الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ أشهر، وأحد أبرز الأسباب التي دفعت اللبنانيين للتظاهر بشكل غير مسبوق ضد الطبقة السياسية منذ 17 أكتوبر.

وبحسب منظمة الشفافية الدولية، يشغل لبنان حالياً المرتبة 137 من أصل 180 بلداً في قائمة الدول الأكثر فساداً.

فرانس برس