اقتصاد

الدولار يرتفع مع رفض رئيس المركزي الأميركي فائدة دون الصفر

14 مايو 2020
الدولار الأميركي
الدولار الأميركي

تمسك الدولار بمكاسبه مقابل عملات رئيسية الخميس بعد أن استبعد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) التكهنات بأن واضعي السياسات سيتبنون أسعار فائدة سلبية.

وبين العملات الآسيوية، تراجع الدولار الأسترالي بفعل بيانات أظهرت أن البلاد فقدت وظائف في أبريل بأسرع وتيرة على الإطلاق، مما يشير إلى احتمال الحاجة لمزيد من التيسير النقدي والمالي لدعم الاقتصاد.

وسيتحول التركيز إلى بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة وأوروبا في اليومين المقبلين لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن مدى عمق التراجع هناك، بينما سيتابع المستثمرون عن كثب مقاييس للنشاط في الصين بحثا عن مؤشرات بشأن المدة المحتملة التي ستستغرقها البلاد للخروج من صدمة حادة ناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وجرى تداول الدولار عند 1.0805 مقابل اليورو الخميس، عقب مكسب حققه بنسبة 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

ومقابل الجنيه الاسترليني، ارتفع الدولار لأعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 1.2203 دولار.

وبلغ الدولار 0.9733 فرنك سويسري بعد أن ارتفع 0.3 بالمئة يوم الأربعاء.

ومن المقرر صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية في وقت لاحق يوم الخميس وصدور مسح يتعلق بقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة يوم الجمعة مما سيوفر المزيد من الدلائل بشأن آفاق الاقتصاد.

ونزل الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6437 دولار أميركي بعد بيانات أظهرت ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل بمقدار 594.300 ألف في أبريل، ما يزيد قليلا عن متوسط التوقعات. وزاد معدل البطالة لأعلى مستوى في خمس سنوات.

وصعد الين إلى 106.88 مقابل الدولار إذ اشترى بعض المتعاملين العملة اليابانية بفعل عزوف عن المخاطرة بعد أن هبط المؤشر نيكي لأدنى مستوى في أسبوع.

كما ارتفع الين مقابل اليورو والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

ويترقب الكثير من المستثمرين إعلان الصين الجمعة لبيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار لقياس مدى سرعة تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من أول انكماش يسجله في عقود في الربع الأول.

وفي السوق الداخلية، تراجع اليوان قليلا إلى 7.0990 مقابل الدولار.

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الدولار الأميركي
اقتصاد

الدولار يرتفع مع رفض رئيس المركزي الأميركي فائدة دون الصفر

اقتصاد

لاحتياطي الطوارئ.. الولايات المتحدة تشتري مليون برميل من النفط

رويترز
14 مايو 2020
ألغيت خطة سابقة لشراء 30 مليون برميل لاحتياطي البترول الاستراتيجي
ألغيت خطة سابقة لشراء 30 مليون برميل لاحتياطي البترول الاستراتيجي

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء شراء ما يصل إلى مليون برميل من الخام منخفض الكبريت من أجل الاحتياطي البترولي الحكومي المخصص للطوارئ وذلك في إطار جهود لمساعدة المنتجين الذين يعانون في ظل انهيار الطلب بسبب فيروس كورونا.

تأتي الخطوة بعدما ألغت الوزارة خطة سابقة لشراء ما يصل إلى 30 مليون برميل لاحتياطي البترول الاستراتيجي، عقب إحجام الكونجرس عن اعتماد التمويل اللازم حيث رأى المشرعون أن ذلك سيساعد شركات النفط في أثناء جائحة فيروس كورونا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه وزير الطاقة دان برويليت في مارس آذار بملء الاحتياطي الاستراتيجي عن أخره، وحاولت الوزارة تدبير التمويل لشراء 77 مليون برميل، وهو ما كان سيصل بالمخزون إلى طاقته القصوى البالغة 714 مليون برميل.

وقالت الوزارة في بيان إن شراء ما يصل إلى مليون برميل "سيختبر الأوضاع الحالية للنفط الخام الحاضر المتاح للاحتياطي الاستراتيجي في مقابل عقود بورصة نيويورك التجارية الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط المتداولة في السوق المالية".

ولم ترد الوزارة حتى الآن على سؤال إن كانت مشتريات إضافية ستلي ذلك إذا كانت نتائج الاختبار إيجابية.

رويترز