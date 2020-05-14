اقتصاد

" لأسباب شخصية".. رئيس منظمة التجارة العالمية يترك منصبه مبكرا

أسوشيتد برس
14 مايو 2020
مدير منظمة التجارة العالمية يترك منصبه قبل عام من انتهاء ولايته
مدير منظمة التجارة العالمية يترك منصبه قبل عام من انتهاء ولايته

أعلن رئيس منظمة التجارة العالمية الخميس أنه سيترك منصبه قبل عام من انتهاء ولايته، وهي استقالة غير مسبوقة في منتصف المدة في منظمة التجارة العالمية وقال إنها "قرار شخصي".

وقال روبرتو أزيفيدو، دبلوماسي سابق من البرازيل، إنه سيتنحى في 31 أغسطس، ليقطع فترة ولاية مدتها سبع سنوات اتسمت في السنوات الأخيرة بضغوط شديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهم الهيئة التجارية ومقرها جنيف بالتحيز ضد الولايات المتحدة وشكاوى أخرى. 

قال ازيفيدو في اجتماع خاص لوفود منظمة التجارة العالمية "هذا قرار لا أتخذه باستخفاف ... إنه قرار شخصي (عائلي) وأنا مقتنع بأن هذا القرار يخدم المصالح الفضلى لهذه المنظمة." 

لم يضطر الكيان التجاري الذي يبلغ عمره 25 عاما من قبل أن يملأ منصب المدير العام قبل انتهاء فترته، وبموجب لوائح المنظمة، تبدأ عملية اختيار خليفة للمدير المستقيل في أسرع وقت ممكن.

عادة ما وجد أزيفيدو نفسه في مرمى نيران إدارة ترامب التي اتهمت منظمته بالتحيز ضد الولايات المتحدة والسماح للصين بالإفلات مما وصفته بالممارسات التجارية الظالمة.
وشكر ممثل الولايات المتحدة للتجارة روبرت لايتهايزر المدير المستقيل على خدمته "النموذجية."
 
وقال في بيان "بالرغم من المساوئ العديدة لمنظمة التجارة العالمية، فقد قاد روبرتو المؤسسة بشرف وثبات. وسيكون من الصعب إيجاد بديل له".

أسوشيتد برس

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" لأسباب شخصية".. رئيس منظمة التجارة العالمية يترك منصبه مبكرا

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إيرباص تعتزم تعديل هيكلها ليصبح أبسط وأكثر ربحية
اقتصاد

بسبب كورونا.. إيرباص تغير حجمها

اقتصاد

بسبب كورونا.. إيرباص تغير حجمها

رويترز
14 مايو 2020
إيرباص تعتزم تعديل هيكلها ليصبح أبسط وأكثر ربحية
إيرباص تعتزم تعديل هيكلها ليصبح أبسط وأكثر ربحية

أبلغت إيرباص لصناعة الطائرات كبار موظفيها أن على الشركة أن "تغير حجمها" في إطار خطط ستعلن قُرب نهاية يونيو وإنها مستعدة لخفض الإنتاج مجددا في مواجهة أي موجة ثانية لأزمة فيروس كورونا، حسبما ذكرته مصادر مطلعة.

وقال جيوم فوري الرئيس التنفيذي متحدثا للمديرين أن "يواجهوا الواقع" وذلك في إيجاز يوم الخميس بشأن الأزمة، التي أوقفت تحليق ما يقدر بنحو 14 ألف طائرة أو ثلثي الأسطول العالمي وتسببت في أزمة سيولة لشركات الطيران.

وحذر فوري مجددا من أن إيرباص قد لا تستمر ما لم تجر تغييرات وشدد على ضرورة أخذ خطوات "جذرية" و"استباقية" وعاجلة، وفقا لأشخاص أحيطوا علما بالعرض التوضيحي.

وقال متحدث باسم إيرباص إن قرارا لم يُتخذ. وأضاف"أي إجراءات جديدة ستخضع للنقاش أولا مع شركائنا في المجتمع، مما يعني أنه من السابق لأوانه جدا التكهن بأي أرقام".

تأتي التحذيرات الصادرة عن رئيس أحد أكبر أرباب العمل في أوروبا، بمصانع في أربع دول، وسط تكهنات بفقد آلاف الوظائف بسبب إعادة هيكلة.

وأشار فوري في عرضه التوضيحي للمرة الأولى إلى "خطة إعادة هيكلة" محتملة لكنه أبلغ المديرين أن ما ذكرته صحيفة بريطانية عن إلغاء عشرة آلاف وظيفة إنما هو محض تكهنات.

وقال إن إيرباص تعتزم تعديل هيكلها ليصبح أبسط وأكثر ربحية، باستخدام الأدوات الإجتماعية "الضرورية جميعها"، بحسب المصادر التي أحيطت علما بالأمر بعد المؤتمر الهاتفي الأسبوعي للإدارة.

كانت مصادر بالقطاع قالت الأربعاء إن إيرباص تدرس إعادة هيكلة تتضمن تخفيضات عميقة على الوظائف بعد التسريح المؤقت لآلاف العاملين، لكن القرار ليس وشيكا.

رويترز