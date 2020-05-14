" لأسباب شخصية".. رئيس منظمة التجارة العالمية يترك منصبه مبكرا

أعلن رئيس منظمة التجارة العالمية الخميس أنه سيترك منصبه قبل عام من انتهاء ولايته، وهي استقالة غير مسبوقة في منتصف المدة في منظمة التجارة العالمية وقال إنها "قرار شخصي".

وقال روبرتو أزيفيدو، دبلوماسي سابق من البرازيل، إنه سيتنحى في 31 أغسطس، ليقطع فترة ولاية مدتها سبع سنوات اتسمت في السنوات الأخيرة بضغوط شديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهم الهيئة التجارية ومقرها جنيف بالتحيز ضد الولايات المتحدة وشكاوى أخرى.

قال ازيفيدو في اجتماع خاص لوفود منظمة التجارة العالمية "هذا قرار لا أتخذه باستخفاف ... إنه قرار شخصي (عائلي) وأنا مقتنع بأن هذا القرار يخدم المصالح الفضلى لهذه المنظمة."

لم يضطر الكيان التجاري الذي يبلغ عمره 25 عاما من قبل أن يملأ منصب المدير العام قبل انتهاء فترته، وبموجب لوائح المنظمة، تبدأ عملية اختيار خليفة للمدير المستقيل في أسرع وقت ممكن.

عادة ما وجد أزيفيدو نفسه في مرمى نيران إدارة ترامب التي اتهمت منظمته بالتحيز ضد الولايات المتحدة والسماح للصين بالإفلات مما وصفته بالممارسات التجارية الظالمة.

وشكر ممثل الولايات المتحدة للتجارة روبرت لايتهايزر المدير المستقيل على خدمته "النموذجية."



وقال في بيان "بالرغم من المساوئ العديدة لمنظمة التجارة العالمية، فقد قاد روبرتو المؤسسة بشرف وثبات. وسيكون من الصعب إيجاد بديل له".