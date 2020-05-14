لاحتياطي الطوارئ.. الولايات المتحدة تشتري مليون برميل من النفط

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء شراء ما يصل إلى مليون برميل من الخام منخفض الكبريت من أجل الاحتياطي البترولي الحكومي المخصص للطوارئ وذلك في إطار جهود لمساعدة المنتجين الذين يعانون في ظل انهيار الطلب بسبب فيروس كورونا.

تأتي الخطوة بعدما ألغت الوزارة خطة سابقة لشراء ما يصل إلى 30 مليون برميل لاحتياطي البترول الاستراتيجي، عقب إحجام الكونجرس عن اعتماد التمويل اللازم حيث رأى المشرعون أن ذلك سيساعد شركات النفط في أثناء جائحة فيروس كورونا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه وزير الطاقة دان برويليت في مارس آذار بملء الاحتياطي الاستراتيجي عن أخره، وحاولت الوزارة تدبير التمويل لشراء 77 مليون برميل، وهو ما كان سيصل بالمخزون إلى طاقته القصوى البالغة 714 مليون برميل.

وقالت الوزارة في بيان إن شراء ما يصل إلى مليون برميل "سيختبر الأوضاع الحالية للنفط الخام الحاضر المتاح للاحتياطي الاستراتيجي في مقابل عقود بورصة نيويورك التجارية الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط المتداولة في السوق المالية".

ولم ترد الوزارة حتى الآن على سؤال إن كانت مشتريات إضافية ستلي ذلك إذا كانت نتائج الاختبار إيجابية.