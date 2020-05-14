اقتصاد

لاحتياطي الطوارئ.. الولايات المتحدة تشتري مليون برميل من النفط

رويترز
14 مايو 2020
ألغيت خطة سابقة لشراء 30 مليون برميل لاحتياطي البترول الاستراتيجي
ألغيت خطة سابقة لشراء 30 مليون برميل لاحتياطي البترول الاستراتيجي

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء شراء ما يصل إلى مليون برميل من الخام منخفض الكبريت من أجل الاحتياطي البترولي الحكومي المخصص للطوارئ وذلك في إطار جهود لمساعدة المنتجين الذين يعانون في ظل انهيار الطلب بسبب فيروس كورونا.

تأتي الخطوة بعدما ألغت الوزارة خطة سابقة لشراء ما يصل إلى 30 مليون برميل لاحتياطي البترول الاستراتيجي، عقب إحجام الكونجرس عن اعتماد التمويل اللازم حيث رأى المشرعون أن ذلك سيساعد شركات النفط في أثناء جائحة فيروس كورونا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه وزير الطاقة دان برويليت في مارس آذار بملء الاحتياطي الاستراتيجي عن أخره، وحاولت الوزارة تدبير التمويل لشراء 77 مليون برميل، وهو ما كان سيصل بالمخزون إلى طاقته القصوى البالغة 714 مليون برميل.

وقالت الوزارة في بيان إن شراء ما يصل إلى مليون برميل "سيختبر الأوضاع الحالية للنفط الخام الحاضر المتاح للاحتياطي الاستراتيجي في مقابل عقود بورصة نيويورك التجارية الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط المتداولة في السوق المالية".

ولم ترد الوزارة حتى الآن على سؤال إن كانت مشتريات إضافية ستلي ذلك إذا كانت نتائج الاختبار إيجابية.

رويترز

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لاحتياطي الطوارئ.. الولايات المتحدة تشتري مليون برميل من النفط

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وزير الخزانة الأميركي يحذر من "دمار" في الاقتصاد بسبب كورونا 

رويترز
14 مايو 2020
منوشين يحذر من تبعات الإطالة في إعادة فتح الاقتصاد
منوشين يحذر من تبعات الإطالة في إعادة فتح الاقتصاد

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، الأربعاء، إن إعادة فتح الاقتصاد ستتم ببطء، لكنه حذر من أن إطالة العملية قد تسبب دمارا حادا في اقتصاد البلاد. 

وقال منوشين في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية: "سنعيد فتح الاقتصاد ببطء". 

لكنه أضاف "هنالك أيضا خطورة بأنه إن تمهلنا كثيرا، فهناك خطورة تتمثل بتدمير الاقتصاد الأميركي والأثر الصحي الناجم عن ذلك". 

أتت تصريحات منوشين تزامنا مع انخفاض شهدته سوق الأسهم في بورصة وول ستريت، الأربعاء وسط انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. 

وقد أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضا لليوم الثاني على التوالي بعد أن حذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء من ضعف اقتصادي ممتد بسبب جائحة فيروس كورونا ودعا الكونغرس إلى الاتفاق على دعم مالي إضافي.

وتراجعت الأسهم حيث بدا أن المستثمرين يتحسبون لتباطؤ اقتصادي أعمق من توقعاتهم السابقة ويخشون من أن دعوة باول لتحفيز إضافي قد لا تلقى آذانا صاغية.

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع مؤشر "داو جونز الصناعي" 519.97 نقطة بما يعادل 2.19 بالمئة إلى 23244.81 نقطة، و"فقد ستاندرد اند بورز" 50.15 نقطة أو 1.75 بالمئة ليسجل 2819.97 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 139.38 نقطة أو 1.55 بالمئة إلى 8863.17 نقطة.

وكانت مراهنة المستثمرين على تعاف سريع قد ساعدت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية على الارتفاع نحو 30 بالمئة من أدنى مستوياته في مارس.

رويترز