وزير الخزانة الأميركي يحذر من "دمار" في الاقتصاد بسبب كورونا 

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، الأربعاء، إن إعادة فتح الاقتصاد ستتم ببطء، لكنه حذر من أن إطالة العملية قد تسبب دمارا حادا في اقتصاد البلاد.

وقال منوشين في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية: "سنعيد فتح الاقتصاد ببطء".

لكنه أضاف "هنالك أيضا خطورة بأنه إن تمهلنا كثيرا، فهناك خطورة تتمثل بتدمير الاقتصاد الأميركي والأثر الصحي الناجم عن ذلك".

أتت تصريحات منوشين تزامنا مع انخفاض شهدته سوق الأسهم في بورصة وول ستريت، الأربعاء وسط انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقد أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضا لليوم الثاني على التوالي بعد أن حذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء من ضعف اقتصادي ممتد بسبب جائحة فيروس كورونا ودعا الكونغرس إلى الاتفاق على دعم مالي إضافي.

وتراجعت الأسهم حيث بدا أن المستثمرين يتحسبون لتباطؤ اقتصادي أعمق من توقعاتهم السابقة ويخشون من أن دعوة باول لتحفيز إضافي قد لا تلقى آذانا صاغية.

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع مؤشر "داو جونز الصناعي" 519.97 نقطة بما يعادل 2.19 بالمئة إلى 23244.81 نقطة، و"فقد ستاندرد اند بورز" 50.15 نقطة أو 1.75 بالمئة ليسجل 2819.97 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 139.38 نقطة أو 1.55 بالمئة إلى 8863.17 نقطة.

وكانت مراهنة المستثمرين على تعاف سريع قد ساعدت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية على الارتفاع نحو 30 بالمئة من أدنى مستوياته في مارس.