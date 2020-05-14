اقتصاد

وزير الخزانة الأميركي يحذر من "دمار" في الاقتصاد بسبب كورونا 

رويترز
14 مايو 2020
منوشين يحذر من تبعات الإطالة في إعادة فتح الاقتصاد
منوشين يحذر من تبعات الإطالة في إعادة فتح الاقتصاد

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، الأربعاء، إن إعادة فتح الاقتصاد ستتم ببطء، لكنه حذر من أن إطالة العملية قد تسبب دمارا حادا في اقتصاد البلاد. 

وقال منوشين في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية: "سنعيد فتح الاقتصاد ببطء". 

لكنه أضاف "هنالك أيضا خطورة بأنه إن تمهلنا كثيرا، فهناك خطورة تتمثل بتدمير الاقتصاد الأميركي والأثر الصحي الناجم عن ذلك". 

أتت تصريحات منوشين تزامنا مع انخفاض شهدته سوق الأسهم في بورصة وول ستريت، الأربعاء وسط انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. 

وقد أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضا لليوم الثاني على التوالي بعد أن حذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء من ضعف اقتصادي ممتد بسبب جائحة فيروس كورونا ودعا الكونغرس إلى الاتفاق على دعم مالي إضافي.

وتراجعت الأسهم حيث بدا أن المستثمرين يتحسبون لتباطؤ اقتصادي أعمق من توقعاتهم السابقة ويخشون من أن دعوة باول لتحفيز إضافي قد لا تلقى آذانا صاغية.

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع مؤشر "داو جونز الصناعي" 519.97 نقطة بما يعادل 2.19 بالمئة إلى 23244.81 نقطة، و"فقد ستاندرد اند بورز" 50.15 نقطة أو 1.75 بالمئة ليسجل 2819.97 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 139.38 نقطة أو 1.55 بالمئة إلى 8863.17 نقطة.

وكانت مراهنة المستثمرين على تعاف سريع قد ساعدت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية على الارتفاع نحو 30 بالمئة من أدنى مستوياته في مارس.

رويترز

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اقتصاد

حركة النقل الجوي لن تعود إلى طبيعتها قبل هذا التاريخ

فرانس برس
14 مايو 2020
توقع الاتحاد أن تسجل حركة النقل الجوي تراجعاً بنسبة 34 في المئة في 2021
توقع الاتحاد أن تسجل حركة النقل الجوي تراجعاً بنسبة 34 في المئة في 2021

توقع اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، الأربعاء، ألا تعود حركة النقل الجوي إلى المستوى الذي كانت عليه سابقاً، قبل العام 2023 حتى مع عودة الرحلات الداخلية هذا الصيف يليها استئناف أبطأ بكثير لحركة الطائرات الدولية.

وتعتبر المنظمة التي تضمّ 290 شركة طيران أن في العام 2021 ستكون حركة النقل الجوي (التي تُقاس بعدد الكيلومترات المدفوعة من جانب الركاب) أقلّ بـ24 في المئة من المستوى الذي كانت عليه عام 2019، بناءً على استئناف الرحلات الداخلية في الفصل الثالث من العام 2020.

وتشير المنظمة إلى أن الاستئناف يعتمد على سرعة فتح الحدود ووتيرة النمو العالمي بالإضافة إلى أن التأثير على قطاع السفر لمسافات طويلة "سيكون بدرجة أكبر وسيدوم أكثر".

وفي سيناريو أكثر تشاؤماً بحيث أن القيود على التنقلات ستبقى مفروضة في الفصل الثالث من العام الحالي، يتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي أن تسجل حركة النقل الجوي تراجعاً بنسبة 34 في المئة في العام 2021. 

وبحسب استطلاع للرأي أجرته "إياتا"، فإن 58 في المئة من الركاب الذين شاركوا في الإحصاء سيحدّون في البداية من تحركاتهم على الإقامة في بلادهم.

وقال المدير العام لـ"إياتا" أليكسندر دو جونياك "هذا الأمر يجعل تدابير السلامة الصحية المشتركة للسفر في الطائرة أكثر أهمية" معرباً عن خشيته من تأثير التدابير الأحادية.

وأوضح أن هناك محادثات جارية على المستوى الدولي لتحديد عدد معين من التدابير الرقابية والإجراءات الصحية المشتركة.

وتدعو المنظمة إلى الجمع بين تدابير مختلفة بما فيها ارتداء القناع الواقي وقياس حرارة أجسام الركاب، بانتظار اكتشاف لقاح، بالإضافة إلى جوازات سفر مناعية أو فحوصات للكشف عن كوفيد-19، يمكن استخدامها على نطاق واسع.

في المقابل، تقول المنظمة إنها تعارض بشكل كامل فرض حجر صحي على الركاب عند الوصول. ووفق قولها، فإن "69 في المئة من المسافرين سيرفضون السفر في حال فرض حجر لمدة 14 يوماً" عليهم، وفق استطلاع للرأي أُجري بمشاركة عدد من الركاب.

في إسبانيا، سيخضع الوافدون إلى أراضيها من الخارج إلى حجر لمدة 14 يوماً اعتباراً من الجمعة وطوال مدة حال الطوارئ التي تستمرّ حتى 24 مايو ويمكن أن يتم تمديد هذا الإجراء.

فرانس برس