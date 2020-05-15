أرقام صادمة.. خسائر الاقتصاد العالمي تتضاعف في توقعات جديدة

توقع بنك التنمية الآسيوي، الجمعة، أن تتعدى خسائر الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد 8 تريليونات دولار.

ورجح البنك أن تتراوح الخسائر ما بين 5.8 و8.8 تريليونات دولار، أي ضعف التقديرات السابقة للخسائر الناجمة عن إجراءات العزل الاجتماعي المتبعة حول العالم للحد من تفشي الفيروس.

وتبلغ هذه الخسائر المتوقعة ما بين 6.4 في المئة و9.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي أسوأ من التوقعات المعلنة في أبريل الماضي، حيث رجح البنك أن تبلغ الخسائر ما بين ترليونين و4.1 تريليونات دولار، وفقا للفترة الزمنية التي قد تمتد عبرها إجراءات العزل.

وقال أبرز المحللين الاقتصاديين في البنك، يوسويوكي ساوادا إن "هذا التحليل الجديد يقدم صورة أوسع لمدى التأثير الاقتصادي الهائل الناجم عن كوفيد-19"، مضيفا "يسلط (التحليل) الضوء أيضا على أهمية الدور الذي تلعبه التدخلات السياسية في الحد من الإضرار بالاقتصاد".

وأشار المحللون في البنك إلى أن القيمة الأكبر من الخسائر وضعت وفقا لاحتمال فرض السلطات إجراءات غلق الاقتصاد حول العالم على مدى ستة أشهر، بينما القيمة الأقل تشير إلى إجراءات عزل على مدى ثلاثة أشهر.

وبعد انتشار الفيروس في الصين منذ ديسمبر الماضي، تجمدت اقتصادات العالم وسط إجراءات إيقاف الرحلات الجوية وإغلاق المصانع والمطاعم والفنادق، إضافة إلى فرض إجراءات العزل الاجتماعي.

وتجاوزت حصيلة الوفيات العالمية جراء الجائحة 300 ألف حالة الخميس، وسجلت أكثر من 4.4 ملايين إصابة بالفيروس حول العالم.

وتوقع البنك أن تبلغ الخسائر الآسيوية 1.7 إلى 2.5 تريليون دولار، أما خسائر الصين وحدها ستتراوح بين 1.1 و1.6 تريليون دولار، وفقا للبنك.

أما خسائر قطاع النقل الجوي ستتراوح ما بين 1.7 و 2.6 ترليون دولار، وأن يتسبب الفيروس بخسارة ما بين 158 مليونا و242 مليونا وظائفهم.