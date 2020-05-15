اقتصاد

بقيمة 3 تريليونات دولار.. تصويت أميركي على حزمة إنعاش اقتصادية ثانية

فرانس برس
15 مايو 2020
يعتبر ترامب من جهته أن هذا النص "ولد ميتا"
يعتبر ترامب من جهته أن هذا النص "ولد ميتا"

يحيل الديمقراطيون الأميركيون، الجمعة، نصا يتعلق بحزمة مساعدات تاريخية بقيمة 3 تريليون دولار على التصويت في مجلس النواب، من أجل مواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد، وهو نص اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب والجمهوريون في مجلس الشيوخ أنه "ولد ميتا".

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في مؤتمر صحفي الخميس: "خطوتنا التالية هي الموافقة على مشروع القانون هذا. سنفعل ذلك غدا".

وأضافت في رسالة إلى النواب "أدعوكم إلى دعم هذا النص القادر على إنقاذ حياة كثيرين، وإلى أن تكونوا هنا الجمعة"، في وقت لم يعقد مجلس النواب جلسة عامة عادية منذ أسابيع بسبب الأزمة الصحية، وبالتالي سيتعين على هؤلاء العودة إلى واشنطن خصيصا لهذا التصويت.

ويعتبر ترامب من جهته أن هذا النص "ولد ميتا"، في حين أن توقيع الرئيس ضروري من أجل دخول النص حيز التنفيذ.

بدوره رفض رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أيضا هذا الاقتراح واصفا إياه بأنه "لائحة أمنيات".
وقالت بيلوسي "إننا نضع اقتراحنا على الطاولة (...) نحن منفتحون على المفاوضات".

ومشروع القانون هذا يتضمن حزمة مساعدات غير مسبوقة تصل إلى 3 تريليون دولار، تشمل دفوعات جديدة مباشرة للأميركيين تصل حتى 6 آلاف دولار لكل أسرة. كما أنه يمول العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة ويوسع حلقة الفحوص وتتبع المصابين ويعزز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة. 

والجدير ذكره أن ترامب وقّع أربعة قوانين في الأشهر الاخيرة للتخفيف من الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، بينها "قانون كيرز" أو "قانون المساعدة والإنعاش والأمان الاقتصادي" الذي أقر فيمارس ويشتمل على حزمة إنقاذ هائلة بقيمة 2.2 تريليون دولار.

فرانس برس

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أرقام صادمة.. خسائر الاقتصاد العالمي تتضاعف في توقعات جديدة

رويترز
15 مايو 2020
التوقعات الأخيرة بلغت ضعف التقديرات السابقة للخسائر الناجمة عن أزمة كورونا
التوقعات الأخيرة بلغت ضعف التقديرات السابقة للخسائر الناجمة عن أزمة كورونا

توقع بنك التنمية الآسيوي، الجمعة، أن تتعدى خسائر الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد 8 تريليونات دولار. 

ورجح البنك أن تتراوح الخسائر ما بين 5.8 و8.8 تريليونات دولار، أي ضعف التقديرات السابقة للخسائر الناجمة عن إجراءات العزل الاجتماعي المتبعة حول العالم للحد من تفشي الفيروس. 

وتبلغ هذه الخسائر المتوقعة ما بين 6.4 في المئة و9.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي أسوأ من التوقعات المعلنة في أبريل الماضي، حيث رجح البنك أن تبلغ الخسائر ما بين ترليونين و4.1 تريليونات دولار، وفقا للفترة الزمنية التي قد تمتد عبرها إجراءات العزل. 

وقال أبرز المحللين الاقتصاديين في البنك، يوسويوكي ساوادا إن "هذا التحليل الجديد يقدم صورة أوسع لمدى التأثير الاقتصادي الهائل الناجم عن كوفيد-19"، مضيفا "يسلط (التحليل) الضوء أيضا على أهمية الدور الذي تلعبه التدخلات السياسية في الحد من الإضرار بالاقتصاد". 

وأشار المحللون في البنك إلى أن القيمة الأكبر من الخسائر وضعت وفقا لاحتمال فرض السلطات إجراءات غلق الاقتصاد حول العالم على مدى ستة أشهر، بينما القيمة الأقل تشير إلى إجراءات عزل على مدى ثلاثة أشهر. 

وبعد انتشار الفيروس في الصين منذ ديسمبر الماضي، تجمدت اقتصادات العالم وسط إجراءات إيقاف الرحلات الجوية وإغلاق المصانع والمطاعم والفنادق، إضافة إلى فرض إجراءات العزل الاجتماعي. 

وتجاوزت حصيلة الوفيات العالمية جراء الجائحة 300 ألف حالة الخميس، وسجلت أكثر من 4.4 ملايين إصابة بالفيروس حول العالم. 

وتوقع البنك أن تبلغ الخسائر الآسيوية 1.7 إلى 2.5 تريليون دولار، أما خسائر الصين وحدها ستتراوح بين 1.1 و1.6 تريليون دولار، وفقا للبنك. 

أما خسائر قطاع النقل الجوي ستتراوح ما بين 1.7 و 2.6 ترليون دولار، وأن يتسبب الفيروس بخسارة ما بين 158 مليونا و242 مليونا وظائفهم.  

رويترز