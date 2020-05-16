اقتصاد

هل الآن أفضل وقت لشراء سيارة؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
16 مايو 2020
يقدم بائعو السيارات في الوقت الحالي عروض مغرية لجذب الزبائن وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة
يقدم بائعو السيارات في الوقت الحالي عروض مغرية لجذب الزبائن وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة

بدأ بائعو السيارات حول العالم في تقديم عروض سخية، بعد انكماش وركود غير مسبوق يشهده سوق السيارات تحت تأثير أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولم يكن السوق الأميركي استثناء، فقد بدأت معارض السيارات في توفير قروض سيارات بنسبة فائدة قليلة، بالإضافة إلى خصومات على أسعار السيارات، وخدمات أكثر بسعر أقل.

ويرى موقع "كونسيومر ريبورتسأن الوقت الحالي قد يكون الأفضل من أجل شراء سيارة، في حال ما امتلك شخص المال الكافي.

ويعود سبب هذا الرأي إلى نسبة الفائدة على قروض السيارات، والتي قد وصلت إلى صفر بالمئة عند بعض مصنعي السيارات، ما يمثل فرصة مغرية للغاية للزبائن.

وقال "كونسيومر ريبورتس"، إن هناك العديد من العروض السخية في الوقت الحالي، كاسترداد النقود على السيارات ونسبة الفائدة 0 بالمئة والتقسيط الأكثر من مريح.

ويرى خبير السيارات بشركة ALG، إريك ليمان، إن الفكرة وراء هذه العروض هي زيادة ثقة المستهلك من أجل تشجيعه على شراء سيارة في أوقات غير مستقرة من الناحية الاقتصادية.

وأضاف ليمان أنه غالبا ما تكون العروض قائمة على قسط شهري أقل مع فوائد أقل بنسبة صفر بالمئة، بالإضافة إلى إطالة مدة العرض عن مدة 36 إلى 60 شهرا المعتادة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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اقتصاد

الفدرالي الأميركي يتوقع تراجع الناتج المحلّي بنسبة 6,5% هذا العام

فرانس برس
11 يونيو 2020
توقّع مجلس الاحتياطي الفدرالي أن يقفز معدّل البطالة في الولايات المتّحدة إلى 9,3% هذا العام
توقّع مجلس الاحتياطي الفدرالي أن يقفز معدّل البطالة في الولايات المتّحدة إلى 9,3% هذا العام

بسبب جائحة كوفيد- 19 توقّع الاحتياطي الفدرالي في تقديرات جديدة نشرت الأربعاء أن يتراجع إجمالي الناتج المحلّي الأميركي بنسبة 6,5% هذا العام قبل أن ينمو بنسبة 5% في العام المقبل.

وفي تقديراته السابقة التي نشرها في ديسمبر، أي قبل أزمة كوفيد-19، توقّع الاحتياطي الفدرالي أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2% هذا العام وبنسبة 1,9% في 2021.

وقبل تفشّي فيروس كورونا المستجدّ كان الاقتصاد الأكبر في العالم، والذي استفاد من إجراءات التحفيز المالي في 2018، بدأ يتباطأ ولكنّه كان ينمو بمعدّل سريع بالمقارنة مع بقية الدول المتقدّمة.

وفي تقديراته الجديدة توقّع مجلس الاحتياطي الفدرالي أن يقفز معدّل البطالة في الولايات المتّحدة إلى 9,3% هذا العام قبل أن يتراجع إلى 6.5% في 2021.

وفي فبراير، قبل أن تؤدّي التدابير التي اتّخذت للحدّ من تفشّي كوفيد-19 إلى شلل الاقتصاد الأميركي، بلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.5% في أدنى مستوى له منذ 50 عاماً.

وفي تقديراته السابقة كان الاحتياطي الفدرالي يتوقّع أن يبلغ معدل البطالة هذا العام 3,6% وأن يحافظ على المعدّل نفسه في العام المقبل.

من جهة أخرى قرّر مجلس الاحتياطي الفدرالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، أي في نطاق يتراوح بين صفر وربع نقطة مئوية، مشيراً إلى أنّه لن يرفع سعر الفائدة ما لم يتعاف الاقتصاد من الأزمة.

وأكّد المصرف المركزي الأميركي أنّه سيواصل استخدام كل الأدوات التي بحوزته و"سيتصرّف كما ينبغي من أجل دعم الاقتصاد".

فرانس برس