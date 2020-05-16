هل الآن أفضل وقت لشراء سيارة؟

بدأ بائعو السيارات حول العالم في تقديم عروض سخية، بعد انكماش وركود غير مسبوق يشهده سوق السيارات تحت تأثير أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولم يكن السوق الأميركي استثناء، فقد بدأت معارض السيارات في توفير قروض سيارات بنسبة فائدة قليلة، بالإضافة إلى خصومات على أسعار السيارات، وخدمات أكثر بسعر أقل.

ويرى موقع "كونسيومر ريبورتس"، أن الوقت الحالي قد يكون الأفضل من أجل شراء سيارة، في حال ما امتلك شخص المال الكافي.

ويعود سبب هذا الرأي إلى نسبة الفائدة على قروض السيارات، والتي قد وصلت إلى صفر بالمئة عند بعض مصنعي السيارات، ما يمثل فرصة مغرية للغاية للزبائن.

وقال "كونسيومر ريبورتس"، إن هناك العديد من العروض السخية في الوقت الحالي، كاسترداد النقود على السيارات ونسبة الفائدة 0 بالمئة والتقسيط الأكثر من مريح.

ويرى خبير السيارات بشركة ALG، إريك ليمان، إن الفكرة وراء هذه العروض هي زيادة ثقة المستهلك من أجل تشجيعه على شراء سيارة في أوقات غير مستقرة من الناحية الاقتصادية.

وأضاف ليمان أنه غالبا ما تكون العروض قائمة على قسط شهري أقل مع فوائد أقل بنسبة صفر بالمئة، بالإضافة إلى إطالة مدة العرض عن مدة 36 إلى 60 شهرا المعتادة.