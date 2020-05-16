اقتصاد

الكشف عن دراسة خاصة بكورونا مولها رجل أعمال لإنقاذ أرباحه

الحرة / ترجمات - واشنطن
16 مايو 2020
عرف نيلمان بانتقاده الشديد لعمليات الاغلاق التي ترافقت مع انتشار فيروس كورونا المستجد، خوفا منه على أعماله التجارية
عرف نيلمان بانتقاده الشديد لعمليات الاغلاق التي ترافقت مع انتشار فيروس كورونا المستجد، خوفا منه على أعماله التجارية

كشف تحقيق أجراه موقع "بزفيد نيوز" الأميركي أن مؤسس شركة طيران، معروف بمعارضته لعمليات الإغلاق، ساهم في تمويل دراسة مثيرة للجدل قللت من تداعيات جائحة كورونا.

وذكر الموقع أن ديفيد نيلمان مؤسس شركة "جيت بلو" للطيران مول الدراسة التي أجرتها جامعة ستانفورد.

ويضيف أن نيلمان عرف بانتقاده الشديد لعمليات الاغلاق التي ترافقت مع انتشار فيروس كورونا المستجد، خوفا منه على أعماله التجارية.

وتظهر نتائج الدراسة، التي نشرت نسختها الأولية في 17 أبريل، أن معدل وفيات المصابين بفيروس كورنا يمكن أن يكون أقل بكثير مقارنة بالإنفلونزا الموسمية، وأن المخاوف بشأن الجائحة مبالغ فيها.

وتمت مراجعة الدراسة وتعديلها في 30 أبريل، بعد انتقادات من علماء آخرين، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

ويقول موقع "بزفيد نيوز" إن نيلمان أكد أنه تبرع بمبلغ خمسة آلاف دولار للدراسة، لكنه نفى قيامه بأية محاولة للتأثير على الدراسة ونتائجها، أو وضع أي ضغوط مالية على الباحثين.

بالمقابل قال متحدث من جامعة ستانفورد إن الجامعة ستراجع الادعاءات والشكاوى المتعلقة باحتمالية أن يكون لنيلمان أي دور في التأثير على نتائج الدراسة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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عرف نيلمان بانتقاده الشديد لعمليات الاغلاق التي ترافقت مع انتشار فيروس كورونا المستجد، خوفا منه على أعماله التجارية
اقتصاد

الكشف عن دراسة خاصة بكورونا مولها رجل أعمال لإنقاذ أرباحه

كان الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن الخميس عن سلسلة تسهيلات مالية جديدة بقيمة 2300 مليار دولار من أجل "دعم الاقتصاد".
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الفيدرالي الأميركي يحذر من ضربة تهز أسعار العقارات

الحرة / ترجمات - واشنطن
16 مايو 2020
كان الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن الخميس عن سلسلة تسهيلات مالية جديدة بقيمة 2300 مليار دولار من أجل "دعم الاقتصاد".
كان الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن الخميس عن سلسلة تسهيلات مالية جديدة بقيمة 2300 مليار دولار من أجل "دعم الاقتصاد".

أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، تحذيرا قويا من أن أسعار الأسهم والأصول الأخرى قد تتعرض لانخفاضات كبيرة بفعل أزمة فيروس كورونا.

ويأتي تحذير الاحتياطي الفيدرالي، في وقت أصبح فيه سوق العقارات الأكثر تضررا، بحسب تقرير وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

وأكد البنك الفيدرالي على هذا التحذير في تقرير الاستقرار المالي الذي يصدر مرتين في العام، والذي يبرز فيه أبرز المخاطر على النظام المصرفي الأميركي، والاقتصاد.

وقال البنك في تقريره "تظل أسعار الأصول عرضة لانخفاضات كبيرة في الأسعار، إذا اتخذ الوباء مسارا غير متوقع أو ثبت أن التداعيات الاقتصادية أكثر سلبية أو تعرض النظام المالي للضغط".

وأشار التقرير إلى أن العقارات معرضة على وجه خاص لانخفاضات، وذلك لأن "الأسعار كانت مرتفعة بالفعل عن السعر الأساسي قبل الوباء".

وأوضح التقرير أن أسعار العقارات التجارية والأراضي الزراعية كانت مرتفعة للغاية بالمقارنة مع دخلها، وذلك حتى بدأ الوباء بالانتشار، كما توقع التقرير أن تنخفض أسعار هذه العقارات بشكل ملحوظ.

وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى صفر، بجانب إعلانه برامج إقراض طارئة، في محاولة لتخفيف آثار كورونا على الاقتصاد.

الحرة / ترجمات - واشنطن