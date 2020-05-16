الكشف عن دراسة خاصة بكورونا مولها رجل أعمال لإنقاذ أرباحه

كشف تحقيق أجراه موقع "بزفيد نيوز" الأميركي أن مؤسس شركة طيران، معروف بمعارضته لعمليات الإغلاق، ساهم في تمويل دراسة مثيرة للجدل قللت من تداعيات جائحة كورونا.

وذكر الموقع أن ديفيد نيلمان مؤسس شركة "جيت بلو" للطيران مول الدراسة التي أجرتها جامعة ستانفورد.

ويضيف أن نيلمان عرف بانتقاده الشديد لعمليات الاغلاق التي ترافقت مع انتشار فيروس كورونا المستجد، خوفا منه على أعماله التجارية.

وتظهر نتائج الدراسة، التي نشرت نسختها الأولية في 17 أبريل، أن معدل وفيات المصابين بفيروس كورنا يمكن أن يكون أقل بكثير مقارنة بالإنفلونزا الموسمية، وأن المخاوف بشأن الجائحة مبالغ فيها.

وتمت مراجعة الدراسة وتعديلها في 30 أبريل، بعد انتقادات من علماء آخرين، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

ويقول موقع "بزفيد نيوز" إن نيلمان أكد أنه تبرع بمبلغ خمسة آلاف دولار للدراسة، لكنه نفى قيامه بأية محاولة للتأثير على الدراسة ونتائجها، أو وضع أي ضغوط مالية على الباحثين.

بالمقابل قال متحدث من جامعة ستانفورد إن الجامعة ستراجع الادعاءات والشكاوى المتعلقة باحتمالية أن يكون لنيلمان أي دور في التأثير على نتائج الدراسة.