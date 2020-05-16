ترامب ليس متيّما به"..البيت الأبيض يعلق على الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين"

قال كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، لاري كودلو، الجمعة، إن اتفاق التجارة الأميركي الصيني "المرحلة 1"، الذي جرى التوصل إليه في يناير الماضي لم ينهر، وإن كلا البلدين ما زال يعمل على تطبيقه، لكن الرئيس دونالد ترامب أنه ليس "متيما" بالاتفاق.

كودلو قال للصحفيين في البيت الأبيض إن اتفاق التجارة "مستمر"، وذلك بعد يوم من تلويح ترامب بأنه قد يقطع العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكان ترامب قال في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس بثت الخميس، إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة حيال فشل الصين في احتواء تفشي فيروس كورونا، وإن الجائحة ألقت بظلالها على اتفاق التجارة مع بكين الذي يعتبره إنجازا كبيرا.

وسئل كودلو، وهو مدير المجلس الاقتصادي القومي، عما إذا كان اتفاق التجارة مع الصين قد انهار، فقال "بالطبع لا".

بكين تعرقل الاتفاق

وقال كودلو إن الصينيين يعملون في اتجاه تعطيل الجانب الذي يخصهم من الاتفاق، والذي يتطلب من بكين زيادة مشتريات من السلع الأميركية الزراعية والسلع المصنعة والطاقة والخدمات بمقدار 200 مليار دولار على مدار عامين.

وقال "إنهم متباطئون بعض الشيء فيما يتعلق بمشتريات السلع الأساسية. أعتقد أن ذلك يرتبط كثيرا بالسوق والأوضاع الاقتصادية“.

وجاءت تصريحات كودلو بشأن استمرار اتفاق التجارة في مساره في نهاية أسبوع شهد شكوى من ترامب بشأن تعامل الصين المبكر مع تفشي فيروس كورونا.

وقال الرئيس الأميركي الخميس إنه يحمل الآن مشاعر مختلفة بشأن اتفاق التجارة وربما حتى يقطع العلاقات مع بكين.

وعندما سئل الجمعة خلال مناسبة في الحديقة الوردية بالبيت الأبيض عما إذا كان يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية على الصين أو من ناحية أخرى يهدم اتفاق التجارة، قال ترامب: "لا أريد التحدث بهذا الخصوص لكن يمكنني القول إن الصين تشتري الكثير من منتجاتنا".

ثم تابع "لكن عندما جاء هذا الفيروس من الصين، لم يكن الحبر الذي كتب به الاتفاق التجاري قد جف بعد، لذا فلا يبدو أننا متيمون".

وأشار كودلو إلى ما وصفها بالمكالمة الهاتفية الناجحة الأسبوع الماضي بين وزير الخزانة ستيفن منوشن والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر وليو خه، نائب رئيس الوزراء الصيني وكذلك مكالمة جيدة على مستوى النواب ليل الخميس.

وقال كودلو "لدينا مشكلات أخرى مع الصين، وبالطبع منشأ الفيروس، لكن مع احترام اتفاق التجارة، فإنه مستمر بالطبع".