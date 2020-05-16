مجلس النواب الأميركي يوافق على حزمة اقتصادية جديدة

صادق مجلس النواب الأميركي، الجمعة، على حزمة اقتصادية جديدة بقيمة ثلاثة ترليونات دولار لتوفير الدعم للمجتمع الأميركي في ظل الأزمة التي خلفها فيروس كورونا المستجد.

وقدم مجلس النواب مشروع القانون الخميس، والتي خطتها رئيسة المجلس نانسي بيلوسي مع عدد من النواب الديمقراطيين.

وحظي المشروع بموافقة 208 أصوات مقابل 199 صوتا.

لكن يظل أمام المشروع تحد في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الجمهورية.

ويعتبر ترامب من جهته أن هذا النص "ولد ميتا"، في حين أن توقيع الرئيس ضروري من أجل دخول النص حيز التنفيذ.

بدوره رفض رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أيضا هذا الاقتراح واصفا إياه بأنه "لائحة أمنيات".

وقالت بيلوسي "إننا نضع اقتراحنا على الطاولة (...) نحن منفتحون على المفاوضات".

ومشروع القانون هذا يتضمن حزمة مساعدات غير مسبوقة تصل إلى 3 تريليون دولار، تشمل دفوعات جديدة مباشرة للأميركيين تصل حتى 6 آلاف دولار لكل أسرة. كما أنه يمول العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة ويوسع حلقة الفحوص وتتبع المصابين ويعزز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة.

والجدير ذكره أن ترامب وقّع أربعة قوانين في الأشهر الاخيرة للتخفيف من الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، بينها "قانون كيرز" أو "قانون المساعدة والإنعاش والأمان الاقتصادي" الذي أقر فيمارس ويشتمل على حزمة إنقاذ هائلة بقيمة 2.2 تريليون دولار.