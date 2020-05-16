اقتصاد

مليون دولار كل ساعة.. خسائر فادحة لعملاقة ألمانية بسبب كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
16 مايو 2020
دولارات أميركية
دولارات أميركية

تضررت شركة لوفتهانزا الألمانية بشدة من وباء كورونا، حيث سجلت خسائر بحوالي مليون دولار في الساعة، وفقا لموقع "بزنس إنسايدر" الأميركي.

وكحال معظم شركات الطيران حول العالم، وجدت لوفتهانزا، الأكبر في ألمانيا، تخسر الملايين بعد أن عانت من الشلل وظلت طائراتها قابعة في المطارات منذ تصاعد جائحة كورونا.

شركة الطيران ربما تعتمد الآن على حكومتها للاستمرار على قيد الحياة
شركة الطيران ربما تعتمد الآن على حكومتها للاستمرار على قيد الحياة

ويقول تقرير "بزنس إنسايدر"، "على الرغم من أنه كان يعتقد في البداية أن الشركة ستتجاوز الأزمة في حالة الانكماش الاقتصادي، إلا أن الظروف الفريدة التي خلقها الوباء كانت ضارة بشكل خاص على شركات الطيران الكبرى حول العالم ومن ضمنها "لوفتهانزا".

ويضيف أن الأشهر القليلة الماضية شهدت قيام الشركة بتشغيل بعض الرحلات، وعادة ما تحلق فارغة إلى أبعد البؤر في العالم، كنيوزيلندا على سبيل المثال، من أجل إعادة المواطنين الألمان الذين تقطعت بهم السبل.

ويتابع التقرير أن شركة الطيران ربما تعتمد الآن على حكومتها للاستمرار على قيد الحياة والحصول على مساعدة من الدولة الألمانية بالمليارات.

وأعلنت "لوفتهانزا" الأسبوع الماضي أنها ستشغّل في يونيو ضعف عدد الطائرات مقارنة بالأسابيع الأخيرة وأنها ستسير مجددا رحلات إلى وجهات أوروبية.

وسيتضمن جدول رحلات 160 طائرة تابعة للوفتهانزا وللشركتين التابعتين لها "يورو وينغز" و"الخطوط السويسرية" وجهات محببة للسياح على غرار جزر مايوركا وكريت وسيلت في بحر الشمال الألماني.

لكن الغالبية الساحقة من طائرات الشركة البالغ عددها 760 ستبقى رابضة على مدارج المطارات بسبب الرفع البطيء والمتدرج للقيود المفروضة على السفر والمرافق السياحية على غرار الفنادق والمطاعم.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

دولارات أميركية
اقتصاد

مليون دولار كل ساعة.. خسائر فادحة لعملاقة ألمانية بسبب كورونا

الدوري الألماني فرض قوانين صارمة للاحتفال بالأهداف
آخر الأخبار

فيديو لاحتفال مضحك بسبب كورونا في أول هدف بعد عودة الدوري الألماني

غيتس يرى في الوباء كابوساً وحدثاً يحدد الحقبة
أزمة كورونا

بيل غيتس ضحية مواقع التواصل بسبب كورونا

الكاظمي يزور مقر هيئة الحشد الشعبي في بغداد
العراق

مرتديا زيهم.. الكاظمي يجتمع بقيادات الحشد بحضور فصائل السيستاني

تكنولوجيا

قد يجهلها البعض.. ميزة مفيدة خاصة بتسجيل الرسائل الصوتية في واتساب

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاكيندا ارديرن
منوعات

"لا يوجد مكان".. منع رئيسة وزراء نيوزيلندا من دخول مقهى شهير

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
اقتصاد

السعودية تشتري حصصا في فيسبوك وبوينغ وديزني وبنوك عملاقة

اقتصاد

السعودية تشتري حصصا في فيسبوك وبوينغ وديزني وبنوك عملاقة

رويترز
16 مايو 2020
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

أظهر إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن صندوق الإستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادي، اشترى حصص أقلية في شركات أميركية كبرى منها بوينغ وفيسبوك وسيتي غروب.

ويدير الصندوق أصولا بأكثر من 300 مليار دولار، ويشتري حصص أقلية في شركات حول العالم مستغلا ضعف السوق في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويبين الإفصاح الذي نشر الجمعة أن الصندوق اشترى حصة تبلغ قيمتها 713.7 مليون دولار في بوينغ وحصة تقدر بنحو 522 مليون دولار في سيتي جروب وأخرى بقيمة 522 مليون دولار أيضا في فيسبوك وحصة قيمتها 495.8 في ديزني وبقيمة 487.6 في بنك أوف أميركا.

كما أظهر الإفصاح أن الصندوق السيادي السعودي لديه حصة قيمتها 514 مليون دولار تقريبا في ماريوت وحصة صغيرة في باركشر هاثاواي. وأوضح أن الصندوق لديه حصة بنحو 827.7 مليون دولار في شركة بي.بي النفطية التي لديها إيصالات إيداع أميركية مدرجة في الولايات المتحدة.

وفي الشهر الماضي، قال مدير الصندوق ياسر الرميان إن صندوق الإستثمارات العامة يتفقد فرصا للإستثمار في مجالات مثل الطيران والنفط والغاز والترفيه مشيرا إلى أن فرصا إستثمارية عديدة ستنشأ فور انقضاء أزمة فيروس كورونا.

رويترز