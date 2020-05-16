اقتصاد

وفاة سابع موظف بأمازون جراء كورونا.. وانتقادات تطال الشركة

الحرة / ترجمات - واشنطن
16 مايو 2020
أمازون تحظر ملايين المنتجات التي يدعي باعتها قدرتها على علاج فيروس كورونا المستجد
وفاة سابع موظف بأمازون جراء كورونا.. وانتقادات للشركة بسبب تعتيمها على الأرقام

أكدت شركة أمازون وفاة عامل بأحد مخازنها في مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا الأميركية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبتلك الوفاة يكون عدد الموظفين المتوفين بمخازن أمازون قد وصل إلى سبعة أشخاص، بحسب موقع "ذا فيرج".

وتصعب عملية إخطار العمال بالأرقام الحقيقية الخاصة بوفيات كورونا من موظفي الشركة، حيث علم العمال بخبر الوفاة عن طريق الأخبار متداولة.

وقال العمال إن الإدارة بدأت في إخبار الموظفين بتفاصيل الوفاة، بعدما تم مواجهتها من قبل الموظفين.

وتحدث أحد العاملين بالمخازن لـ "ذا فيرج" على شرط السرية، وقال إن الإدارة لم تكن لتقول شيئا إذا لم يسألها الناس.

وقال نائب العمليات الدولية بشركة أمازون، دايف كلارك، إنه "لا توجد أرقام محددة" حول أعداد الإصابات، وذلك خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة".

وأرسل المدعي العام للولاية إلى شركة أمازون خطابا يطلب منها بيانات عن عدد العمال الذين أصيبوا بالفيروس أو توفوا بسببه.

وقال متحدث باسم أمازون، إن الشركة كانت على علم بوفاة الموظف، وقد أخبرت العاملين بنفس المبنى بخصوص الوفاة.

يذكر أن عمال أمازون قد انتقدوا الشركة في مارس الماضي بسبب فشلها في إخبار الموظفين حول زملائهم الذين تم تشخيصهم بالمرض.

وترسل الشركة الآن رسائل نصية ومكالمات للموظفين عند إصابة أحد زملائهم بالفيروس، إلا أن الرسائل تذكر فقط وقوع حالات إصابة جديدة، دون تفاصيل أساسية.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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وفاة سابع موظف بأمازون جراء كورونا.. وانتقادات تطال الشركة

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السعودية

بعد تعثر شراء نيوكاسل.. تقارير عن "اتصالات سرية" مع محمد بن سلمان من روما

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
يهودي بإسرائيل يناشد بن سلمان لزيارة قبور أجداده
تفيد تقارير بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد يشتري نادي روما الإيطالي بعد تعثر صفقة شراء نيوكاسل الإنكليزي

قالت صحيفة بريطانية الجمعة إن مالك نادي روما الإيطالي اتصل بشكل سري بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعرض عليه بيع النادي بعد احتمالية فشل صفقة شراء نادي نيوكاسل.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" أن جيمس بالوتا، وهو رجل أعمال أميركي من أصل إيطالي، طلب من شركة خاصة العثور على مشتر للنادي الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى بإيطاليا.

ويشير تقرير الصحيفة إلى أن بالوتا حصل على معلومات تفيد بأن صفقة شراء محمد بن سلمان لنادي نيوكاسل لم تتم الموافقة عليها، على الرغم من مرور خمسة أسابيع على تقديم طلب الشراء.

ويصر التقرير على أن ملاك روما لا يحاولون منافسة نيوكاسل، لكنهم ببساطة يخبرون ولي العهد أنهم مهتمون بعقد مزيد من المحادثات إذا تم رفض عرضه لشراء النادي الإنكليزي.

وكانت تقارير تحدثت أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اقترب من شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي مقابل 300 مليون جنية إسترليني (370 مليون دولار).

ويحاول بن سلمان الاستحواذ على 80 في المئة من النادي عن طريق صندوق الاستثمارات السعودي الذي يرأسه، إلا أن الصفقة تتعرض لضغوط كثيرة من قبل بعض المنظمات الحقوقية، وقناة "بي إن سبورت" القطرية، التي تحظى بحقوق البث الحصري للمباريات مع اتهام المملكة بقرصنة مباريات البريميرليغ.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن