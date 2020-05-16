وفاة سابع موظف بأمازون جراء كورونا.. وانتقادات تطال الشركة

أكدت شركة أمازون وفاة عامل بأحد مخازنها في مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا الأميركية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبتلك الوفاة يكون عدد الموظفين المتوفين بمخازن أمازون قد وصل إلى سبعة أشخاص، بحسب موقع "ذا فيرج".

وتصعب عملية إخطار العمال بالأرقام الحقيقية الخاصة بوفيات كورونا من موظفي الشركة، حيث علم العمال بخبر الوفاة عن طريق الأخبار متداولة.

وقال العمال إن الإدارة بدأت في إخبار الموظفين بتفاصيل الوفاة، بعدما تم مواجهتها من قبل الموظفين.

وتحدث أحد العاملين بالمخازن لـ "ذا فيرج" على شرط السرية، وقال إن الإدارة لم تكن لتقول شيئا إذا لم يسألها الناس.

وقال نائب العمليات الدولية بشركة أمازون، دايف كلارك، إنه "لا توجد أرقام محددة" حول أعداد الإصابات، وذلك خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة".

وأرسل المدعي العام للولاية إلى شركة أمازون خطابا يطلب منها بيانات عن عدد العمال الذين أصيبوا بالفيروس أو توفوا بسببه.

وقال متحدث باسم أمازون، إن الشركة كانت على علم بوفاة الموظف، وقد أخبرت العاملين بنفس المبنى بخصوص الوفاة.

يذكر أن عمال أمازون قد انتقدوا الشركة في مارس الماضي بسبب فشلها في إخبار الموظفين حول زملائهم الذين تم تشخيصهم بالمرض.

وترسل الشركة الآن رسائل نصية ومكالمات للموظفين عند إصابة أحد زملائهم بالفيروس، إلا أن الرسائل تذكر فقط وقوع حالات إصابة جديدة، دون تفاصيل أساسية.