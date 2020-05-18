اقتصاد

"لمواجهة أصعب شهور في تاريخها".. طيران الإمارات تتخذ قرارا صعبا

رويترز
18 مايو 2020
بلومبيرغ: مجموعة الإمارات تخطط لخفض نحو 30 ألف وظيفة بسبب كورونا
بلومبيرغ: مجموعة الإمارات تخطط لخفض نحو 30 ألف وظيفة بسبب كورونا

تخطط "مجموعة الإمارات" للطيران للاستغناء عن نحو 30 ألف وظيفة لخفض التكاليف في ظل جائحة كورونا الفيروسية، وذلك بحسب  تقرير لموقع بلومبيرغ نقلته وكالة رويترز الأحد.

وبهذه الخطوة، تقلص الشركة عدد موظفيها الذين يتجاوزون 100 ألف بنحو 30 في المئة.

وذكر التقرير نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الشركة تدرس أيضا تسريع التقاعد المزمع لأسطولها من طائرات إيه-380.

وقالت متحدثة باسم طيران الإمارات إن الشركة لم تصدر حتى الآن أي إعلان عام بشأن "الاستغناء عن العمالة في شركة الطيران"، لكنها تجري مراجعة "للتكاليف والموارد مقابل توقعات الأعمال".

وأضافت المتحدثة أن "أي قرار من هذا القبيل سيتم إبلاغه بطريقة مناسبة. ومثلما يحدث في أي شركة مسؤولة، وجه فريقنا التنفيذي جميع الإدارات لإجراء مراجعة شاملة للتكاليف والموارد مقابل توقعات الأعمال".

وكانت طيران الإمارات، إحدى أكبر شركات طيران المقاصد الطويلة في العالم، قالت هذا الشهر إنها ستستدين لتجاوز أزمة وباء فيروس كورونا وأنها "قد تضطر لاتخاذ تدابير أشد لمواجهة أصعب شهور في تاريخها".

وقالت شركة الطيران المملوكة للحكومة، التي أوقفت رحلات الركاب المنتظمة في مارس بسبب جائحة كورونا، التي عصفت بالطلب العالمي على السفر، إن تعافي الطلب لن يحدث قبل 18 شهرا على الأقل.

وأبلغت الشركة عن زيادة أرباحها 21 بالمئة في سنتها المالية المنتهية في 31 مارس، لكنها قالت إن الوباء أضر بأداء الربع الرابع.

وقالت إنها ستطرق أبواب البنوك للحصول على قروض خلال الربع الأول لتخفيف تأثير انتشار الفيروس على التدفقات النقدية.

 

رويترز

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الكويت

استجابة للاتفاق مع أوبك.. تعليق الإنتاج في حقل مشترك بين الكويت والسعودية

الحرة - واشنطن
17 مايو 2020
سعر برميل النفط يرتفع للمرة الأولى منذ منتصف أبريل
السعودية والكويت تتفقان على وقف إنتاج حقل الخفجي النفطي مؤقتا

اتفقت السعودية والكويت على وقف إنتاج النفط من حقل الخفجي المشترك لمدة شهر، ابتداء من ١ يونيو، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

ورغم إذاعة الخبر في وسائل إعلام كويتية، إلا أن الكويت لم تعلق رسميا على الخبر حتى هذه اللحظة.

وكانت السعودية والكويت قد اتفقتا مع أعضاء آخرين منتجين للنفط في منظمة "أوبك+" بخفض الإنتاج، في محاولة للحد من وفرة الإمدادات العالمية.

وكانت السعودية قد خاضت حرب أسعار مع روسيا، أدت إلى ارتفاع في احتياطي النفط وبالتالي انخفاض في أسعار النفط بشكل عام.

وكان البلدان قد أعلنا  خفض الإنتاج النفطي بشكل أكبر من الكمية المتفق عليها مسبقا.

إذ أعلنت السعودية والكويت في أبريل،  الاستعداد لاتخاذ إجراءات اعتبارا من مايو، إذا تطلب الأمر، لتحقيق التوازن في السوق عن طريق خفض الإنتاج المشترك مع أعضاء أوبك+.

وقد قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة في المئة الجمعة، لتلامس أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، في ظل مؤشرات على ارتفاع الطلب على الخام مع إعلان الصين عن زيادة معدلات استهلاك المصافي، ومع نهاية أسبوع اتسم بالأخبار الإيجابية على صعيد الإمدادات.

وصعد خام برنت 1.21 دولار أو ما يعادل 3.9 بالمئة إلى 32.34 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0707 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس 32.44 دولارا وهو أعلى مستوى منذ 14 أبريل. وزاد برنت نحو سبعة بالمئة الخميس، ويتجه صوب تحقيق مكسب بنسبة ثلاثة بالمئة في الأسبوع بعد أن ارتفع على مدى الأسبوعين الماضيين.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتا أو 3.3 بالمئة إلى 28.48 دولارا للبرميل بعد أن بلغ 28.54 دولارا وهو أعلى مستوى منذ أوائل أبريل.

وقفز خام غرب تكساس تسعة بالمئة في الجلسة السابقة ويتجه صوب ثالث ارتفاع أسبوعي، ليصعد بنحو 15 بالمئة.

الحرة - واشنطن