اقتصاد

هواوي تحذر من تبعات قرارات واشنطن الأخيرة

الحرة / وكالات - واشنطن
18 مايو 2020
شعار شركة هواوي
شعار شركة هواوي

نددت مجموعة هواوي العملاقة للتكنولوجيا الاثنين بالخطوة الأميركية الأخيرة التي تحرمها من الوصول إلى الجهات التي تمدها بأشباه الموصلات مشيرة إلى أنه سيحدث فوضى في قطاع التكنولوجيا وغيره على مستوى العالم.

وأفادت وزارة التجارة الجمعة أنها قررت تكثيف العقوبات على هواوي، التي ترى واشنطن أنها تشكل تهديدا أمنيا، لتشمل منعها من الوصول إلى تصاميم أشباه الموصلات التي تم تطويرها باستخدام برامج وتكنولوجيا أميركية.

وأفاد متحدث باسم هواوي "كان القرار تعسفيا ومؤذيا ويهدد بتقويض قطاع (التكنولوجيا) بأسره حول العالم".

وأفادت هواوي أن أعمالها التجارية "ستتأثر بلا شك" بالضغوط الأميركية الأخيرة، مؤكدة أن خطوات واشنطن "ستؤثر على التوسع والمحافظة على واستمرار عمليات شبكات تقدر بمئات مليارات الدولارات أطلقناها في أكثر من 170 بلدا".

وصدر البيان خلال قمة سنوية للمحللين المتخصصين في مجال التكنولوجيا والتي تنظمها المجموعة في مقرها في مدينة شينزين في جنوب الصين.

وقال مسؤولون إن هواوي عملت على الالتفاف على العقوبات عبر الحصول على شرائح إلكترونية ومكوّنات يتم إنتاجها حول العالم بالاعتماد على تكنولوجيا أميركية.

 

الحرة / وكالات - واشنطن

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شعار شركة هواوي
اقتصاد

هواوي تحذر من تبعات قرارات واشنطن الأخيرة

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آخر الأخبار

بعد أنباء عن إلغاء 30 ألف وظيفة.. "طيران الإمارات" تنفي نيتها اتخاذ أي عمليات فصل جماعي

الحرة / وكالات - دبي
18 مايو 2020
أبلغت الشركة عن زيادة أرباحها 21 بالمئة في سنتها المالية المنتهية في 31 مارس
أبلغت الشركة عن زيادة أرباحها 21 بالمئة في سنتها المالية المنتهية في 31 مارس

نفت مجموعة طيران الإمارات تنفيذ أي عمليات فصل جماعي من قواها العاملة، مؤكدة أن أي إعلان من جانب طيران الإمارات حول الاستغناء عن نسبة كبيرة من الموظفين كما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام، وأن أي قرار سيتخذ بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه بالأسلوب المتعارف عليه.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن تقرير لموقع بلومبيرغ أن "مجموعة الإمارات" تخطط للطيران للاستغناء عن نحو 30 ألف وظيفة لخفض التكاليف في ظل جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم الشركة إن الناقلة وكأي مؤسسة مسؤولة، قام فريقها التنفيذي بتوجيه جميع الإدارات لإجراء مراجعة شاملة للتكاليف وإعادة توجيه الموارد في ظل التوقعات الخاصة بالأعمال والظرف الحالي الذي يشهده العالم.

وأشار إلى أن الاستقرار المالي وتأمين الأعمال والحفاظ على القوى العاملة المدربة قدر الإمكان، لا تزال على قمة الأولويات خلال هذه الفترة.

وكانت طيران الإمارات، إحدى أكبر شركات طيران المقاصد الطويلة في العالم، قالت هذا الشهر إنها ستستدين لتجاوز أزمة وباء فيروس كورونا وأنها "قد تضطر لاتخاذ تدابير أشد لمواجهة أصعب شهور في تاريخها".

وقالت شركة الطيران المملوكة للحكومة، التي أوقفت رحلات الركاب المنتظمة في مارس بسبب جائحة كورونا، التي عصفت بالطلب العالمي على السفر، إن تعافي الطلب لن يحدث قبل 18 شهرا على الأقل.

وأبلغت الشركة عن زيادة أرباحها 21 بالمئة في سنتها المالية المنتهية في 31 مارس، لكنها قالت إن الوباء أضر بأداء الربع الرابع.

الحرة / وكالات - دبي