اقتصاد

قفزة بأسعار النفط وسط أخبار مبشرة عن لقاح ضد كورونا

رويترز
19 مايو 2020
ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ نحو شهرين
ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ نحو شهرين

ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين، بفعل نتائج أولية إيجابية للقاح محتمل مضاد لفيروس كورونا، وتفاؤل بشأن استئناف النشاط الاقتصادي، وعلامات على أن المنتحين ينفذون اتفاقا لتخفيضات إنتاجية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو جلسة التداول مرتفعة 2.31 دولار، أو 7.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 34.81 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 2.39 دولار، أو 8.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 31.82 دولار للبرميل.

وذلك هو أعلى مستوى عند التسوية للخامين القياسيين كليهما منذ الحادي عشر من مارس، الذي بعده بأيام قليلة بدأت الأسعار بالانهيار في أعقاب فشل اتفاق لخفض الانتاج بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)ومنتجين بقيادة روسيا يشكلون مجموعة تعرف باسم أوبك+ .

وزاد الخامان القياسيان مكاسبهما في التعاملات اللاحقة على التسوية لتصعد عقود برنت أكثر من 9 بالمئة إلى 35.48 دولار للبرميل، بينما قفزت عقود الخام الأميركي أكثر من 11 بالمئة إلى 32.74 دولار للبرميل.

وقالت شركات ترصد الشحنات إنه في النصف الأول من مايو، خفضت أوبك+ صادرات النفط بشكل حاد، مما يشير إلى بداية قوية للتقيد باتفاق جديد لخفض الإنتاج.

ووافقت أوبك+ على خفض قياسي في الإمدادات بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا بدءا من أول مايو.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت السعودية، أكبر مصًدر للنفط في العالم، أنها ستخفض انتاجها بمقدار مليون برميل إضافية في يونيو.

ويشير صعود عقود الخام الأميركي تسليم يونيو، التي ينقضي تداولها بنهاية جلسة الثلاثاء، إلى أن الهبوط التاريخي الذي شهدته الشهر الماضي والذي دفع الأسعار إلى -40 دولارا للبرميل، لن يتكرر.

رويترز

اقرأ أيضا

ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ نحو شهرين
اقتصاد

قفزة بأسعار النفط وسط أخبار مبشرة عن لقاح ضد كورونا

لا يزال النزاع هو المحرك الرئيسي للجوع في جميع أنحاء المنطقة
عربي ودولي

منظمة الأغذية والزرراعة تؤكد وجود 55 مليون جائع في الدول العربية

الادعاء يوجه تهما بحق موظف في مصرف لبنان
لبنان.. معركة البقاء

بتهم بينها تبييض الأموال.. الادعاء على موظف بمصرف لبنان

مؤسسات الدفن في نيويورك لجأت لاستخدام حاويات مملوءة بالثلج لحفظ الجثث
أميركا

ضحايا كورونا في أميركا.. أكثر من 90 ألف وفاة و1.5 مليون إصابة

الخرطوم تجدد نفيها التام لأي علاقة لها بالهجومين أو أي هجمات إرهابية أخرى
السودان

السودان يعلق على قرار المحكمة العليا الأميركية القاضي بدفعه تعويضات

الهجوم هو الثامن والعشرون من نوعه خلال سبعة أشهر
العراق

سقوط صاروخ كاتيوشا بمحيط السفارة الأميركية في بغداد

شغل الشيخ صالح كامل مناصب عديدة وامتلك وسائل إعلام مؤثرة
السعودية

وفاة رجل الأعمال السعودي البارز صالح كامل

اقتصاد

هواوي تحذر من تبعات قرارات واشنطن الأخيرة

الحرة / وكالات - واشنطن
18 مايو 2020
شعار شركة هواوي
شعار شركة هواوي

نددت مجموعة هواوي العملاقة للتكنولوجيا الاثنين بالخطوة الأميركية الأخيرة التي تحرمها من الوصول إلى الجهات التي تمدها بأشباه الموصلات مشيرة إلى أنه سيحدث فوضى في قطاع التكنولوجيا وغيره على مستوى العالم.

وأفادت وزارة التجارة الجمعة أنها قررت تكثيف العقوبات على هواوي، التي ترى واشنطن أنها تشكل تهديدا أمنيا، لتشمل منعها من الوصول إلى تصاميم أشباه الموصلات التي تم تطويرها باستخدام برامج وتكنولوجيا أميركية.

وأفاد متحدث باسم هواوي "كان القرار تعسفيا ومؤذيا ويهدد بتقويض قطاع (التكنولوجيا) بأسره حول العالم".

وأفادت هواوي أن أعمالها التجارية "ستتأثر بلا شك" بالضغوط الأميركية الأخيرة، مؤكدة أن خطوات واشنطن "ستؤثر على التوسع والمحافظة على واستمرار عمليات شبكات تقدر بمئات مليارات الدولارات أطلقناها في أكثر من 170 بلدا".

وصدر البيان خلال قمة سنوية للمحللين المتخصصين في مجال التكنولوجيا والتي تنظمها المجموعة في مقرها في مدينة شينزين في جنوب الصين.

وقال مسؤولون إن هواوي عملت على الالتفاف على العقوبات عبر الحصول على شرائح إلكترونية ومكوّنات يتم إنتاجها حول العالم بالاعتماد على تكنولوجيا أميركية.

 

الحرة / وكالات - واشنطن