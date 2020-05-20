السعودية تزيح العراق في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا

قالت وكالة رويترز إن بيانات من مصادرها أظهرت أن "السعودية حلت محل العراق كأكبر مورد للنفط الخام إلى الهند في أبريل"، بعد أن "جذبت تخفيضات حادة على أسعار الخامات السعودية شركات التكرير في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا".

وانخفض العراق إلى المركز الثاني في قائمة أكبر المصدرين للنفط إلى الهند، فيما حلت الإمارات ثالثا، بحسب رويترز التي قالت إن "شركات التكرير في الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، طلبت كميات أكبر من أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبريل، بعد أن قام البلدان "برفع إنتاجهما وخفضا الأسعار الشهر الماضي".

وبلغ إجمالي واردات الهند في الشهر الماضي 4.63 مليون برميل يوميا، بزيادة خمسة بالمئة عن مارس، لكن بانخفاض 4.1 بالمئة عن أبريل 2019، وفقا للبيانات".

وقلصت شركات التكرير الهندية أنشطة معالجة الخام الشهر الماضي مع انخفاض الطلب إلى أقل مستوياته منذ 2007 بسبب إجراءات العزل في أنحاء البلد لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقد أدى انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب الكساد الذي تسبب به فيروس كورونا، و"حرب الأسعار" بين روسيا والسعودية، إلى انخفاض أسعار النفط الشهر الماضي إلى مستويات غير مسبوقة.

وحتى بعد تدخل ترامب في أوائل أبريل لإقناع كل من السعودية وروسيا ومنتجي نفط آخرين لتقليص إنتاجهم، فإن ذلك لم يساعد ذلك بشكل كبير في تحسين الأوضاع، بعد أن تقلص الاستهلاك العالمي للنفط في ظل إجراءات الإغلاق التي فرضتها الكثير من الدول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.