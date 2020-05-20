اقتصاد

السعودية تزيح العراق في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا

رويترز
20 مايو 2020
ناقلة نفط في منطقة الخليج
ناقلة نفط في منطقة الخليج

قالت وكالة رويترز إن بيانات من مصادرها أظهرت أن "السعودية حلت محل العراق كأكبر مورد للنفط الخام إلى الهند في أبريل"، بعد أن "جذبت تخفيضات حادة على أسعار الخامات السعودية شركات التكرير في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا".

وانخفض العراق إلى المركز الثاني في قائمة أكبر المصدرين للنفط إلى الهند، فيما حلت الإمارات ثالثا، بحسب رويترز التي قالت إن "شركات التكرير في الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، طلبت كميات أكبر من أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبريل، بعد أن قام البلدان "برفع إنتاجهما وخفضا الأسعار الشهر الماضي".

وبلغ إجمالي واردات الهند في الشهر الماضي 4.63 مليون برميل يوميا، بزيادة خمسة بالمئة عن مارس، لكن بانخفاض 4.1 بالمئة عن أبريل 2019، وفقا للبيانات".

وقلصت شركات التكرير الهندية أنشطة معالجة الخام الشهر الماضي مع انخفاض الطلب إلى أقل مستوياته منذ 2007 بسبب إجراءات العزل في أنحاء البلد لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقد أدى انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب الكساد الذي تسبب به فيروس كورونا، و"حرب الأسعار" بين روسيا والسعودية، إلى انخفاض أسعار النفط الشهر الماضي إلى مستويات غير مسبوقة.

وحتى بعد تدخل ترامب في أوائل أبريل لإقناع كل من السعودية وروسيا ومنتجي نفط آخرين لتقليص إنتاجهم، فإن ذلك لم يساعد ذلك بشكل كبير في تحسين الأوضاع، بعد أن تقلص الاستهلاك العالمي للنفط في ظل إجراءات الإغلاق التي فرضتها الكثير من الدول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

رويترز

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السعودية تزيح العراق في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا

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تراجع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي إلى 26 مليار دولار من 40 مليارا هذا العام
تركيا

تركيا تلجأ إلى قطر.. مبادلة عملة بين البلدين بقيمة 15 مليار دولار

تركيا

تركيا تلجأ إلى قطر.. مبادلة عملة بين البلدين بقيمة 15 مليار دولار

رويترز
20 مايو 2020
تراجع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي إلى 26 مليار دولار من 40 مليارا هذا العام
تراجع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي إلى 26 مليار دولار من 40 مليارا هذا العام

قال البنك المركزي التركي، الأربعاء، إنه زاد حجم اتفاق مبادلة عملة مع قطر من خمسة مليارات دولار إلى ما يعادل 15 مليار دولار، في اتفاق يوفر سيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها لتعويض الاحتياطيات التي استنزفت والمساهمة في استقرار الليرة.

وتسعى أنقرة للحصول على تمويل عاجل من الدوحة ودول أخرى لتفادي انهيار عملتها، إذ يقول المحللون إنها قد تحتاج إلى عشرات المليارات من الدولارات. وقال مسؤول تركي كبير لوكالة رويترز إن المحادثات مستمرة.

وقال البنك المركزي التركي إن اتفاق مبادلة العملة مع نظيره القطري، الذي رفع حد الاتفاق الحالي الذي كان يوازي خمسة مليارات، سيدعم الاستقرار المالي والتجارة.

ولامست العملة التركية مستوى منخفضا غير مسبوق في وقت سابق من الشهر الحالي مع تخوف المستثمرين حيال تراجع صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتزامات دين تركيا الخارجي المرتفعة نسبيا، ما حدا المسؤولين للسعي إلى تدبير التمويل من الخارج.

وكانت رويترز قد أوردت الأسبوع الماضي أن مسؤولين من الخزانة التركية والبنك المركزي فاتحوا نظراءهم في قطر والصين بشأن زيادة حجم خطوط مبادلة قائمة، وتحدثوا أيضا مع بريطانيا واليابان بخصوص إمكانية إنشاء تسهيلات مماثلة.

وثمة تسهيل مبادلة بين تركيا وبكين بقيمة 1.7 مليار دولار.

وقال مسؤول تركي كبير قبل إعلان البنك المركزي "المحادثات بشأن خطوط المبادلة مستمرة والبعض في وضع إيجابي على نحو خاص. نتوقع نتائج إيجابية منها قريبا أيضا".

ووصف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه بعض المحادثات بأنها مستمرة والبعض الآخر توقف.

وصعدت الليرة على مدى جلسات التداول الثماني الأخيرة لأسباب منها التوقعات بأن تبرم أنقرة اتفاقات خارجية لإتاحة مزيد من السيولة لوقف هبوط عملتها على غرار ما حدث في 2018 عندما هزت أزمة الليرة التركية الأسواق الناشئة.

ونزلت الليرة 0.2 في المئة إلى 6.795 للدولار في الساعة 08:22 بتوقيت غرينيتش الأربعاء.

وقال البنك المركزي التركي إن تعديل اتفاق المبادلة المبرم في 2018 مع مصرف قطر المركزي يهدف إلى "تسهيل التجارة الثنائية" بالعملة المحلية إلى جانب "دعم الاستقرار المالي في البلدين".

وبموجب التسهيل تجري المبادلات بالليرة التركية والريال القطري.

وتحولت تركيا عن مصدرها المفضل للتمويل بالدولار، مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، إذ يبدو مستبعدا أن يمد خط مبادلة حسبما توحي به تصريحات مسؤولين سابقين وحاليين بالمجلس.

وقال تاثا جوس المحلل في كومرتس بنك إن الليرة صعدت بفضل توقعات إبرام اتفاقات مع طوكيو ولندن، لكنه أضاف أن اتفاقات التبادل "قصة ثانوية" لتوقعات تعافي صادرات تركيا مع إعادة فتح اقتصادات أوروبية بعد إجراءات العزل بسبب فيروس كورونا.

وكتب في مذكرة أن أرقام صادرات أعلى "ستبدد مصاعب الليرة الحالية رغم أن العديد من المشاكل سيظل على المدى الأطول".

وهبط صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 26 مليار دولار من 40 مليارا هذا العام ويرجع ذلك لتدخل البنك من أجل استقرار الليرة، بحسب محللين. وتبلغ التزامات الدين الأجنبي لتركيا 168 مليار دولار في 12 شهرا.

رويترز