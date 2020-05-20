اقتصاد

بسبب احتيال بالملايين.. بورصة ناسداك الأميركية تعتزم حذف شركة صينية

رويترز
20 مايو 2020
This picture taken on March 13 ,2020 shows the exteriors of Stockholm's Nasdaq stock exchange. (Photo by Jonathan NACKSTRAND /…
شعار بورصة ناسداك

قالت شركة "لوكين كوفي" الصينية إن شركة ناسداك الأميركية أعطتها إشعارا بأنها تخطط لحذفها من البورصة التي تديرها، بعد اكتشاف عمليات تلفيق حسابات.

وأقدم مدير المبيعات في الشركة على تلفيق مبيعات بـ310 مليون دولار، بما يعادل 40 بالمئة من مبيعات لوكين السنوية المتوقعة.

وذكرت الشركة في إشعار الشطب من القائمة، أن "ناسداك" أشارت إلى مخاوف على "المصلحة العامة أثارتها المعاملات الملفقة وفشل لوكين في الكشف علنا عن معلومات مادية".

وكشفت لوكين في 12 مايو أنها فصلت رئيسها التنفيذي، جيني  زييا  كيان، الذي قاد الشركة منذ نوفمبر 2017 وأحد المدراء التنفيذيين.

وأضافت الشركة أنها تخطط لإبطال خطوة شركة ناسداك أمام لجنة استماع في البورصة وستظل مدرجة فيها حتى تحسم القضية.

وشركة لوكين تأسست كمنافس لسلسلة ستاربكس الأميركية في الصين، واعتبرت واحدة من أنجح عمليات الاكتتاب العامة من قبل شركة صينية العام الماضي، وجذبت اهتمام كثير من المستثمرين الأميركيين.

وانخفضت أسهم الشركة بأكثر من 80% بداية أبريل الماضي، وتوقف التداول في أسهمها.

رويترز

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This picture taken on March 13 ,2020 shows the exteriors of Stockholm's Nasdaq stock exchange. (Photo by Jonathan NACKSTRAND /…
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اقتصاد

الاقتصاد الأميركي يواجه خطر التعرض لـ"ضرر دائم" جراء الإغلاق 

فرانس برس
20 مايو 2020
بدء فتح المطاعم في ولاية تكساس الأميركية- 18 مايو 2020
بدء فتح المطاعم في ولاية تكساس الأميركية- 18 مايو 2020

أكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، الثلاثاء، أن الاقتصاد الأميركي يواجه خطر التعرض "لضرر دائم" كلما طال أمد تدابير الإغلاق لاحتواء وباء كوفيد-19.

وقال خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ إن إعادة فتح الاقتصاد يجب أن تتم بشكل "متوازن وآمن"، في وقت يدعو الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد رغم تحذيرات الخبراء.

وتوقع منوتشين أن يبقى معدل البطالة مرتفعا في الفصل الثاني من العام.

وقال "لهذا السبب من المهم البدء بإعادة الموظفين إلى أعمالهم بأمان"، مؤكدا أن إدارة ترامب تصغي إلى "الخبراء" في مجال الصحة.

وأضاف "إننا متفائلون بشأن التقدم المحرز لتطوير لقاحات وعلاجات والتجارب" التي تجري لمكافحة كوفيد-19.

وتابع أن الولايات الأميركية الخمسين باتت موحدة و"بالعمل بشكل وثيق مع الحكام سنبدأ تحريك عجلة الاقتصاد بطريقة تقلل من المخاطر على الموظفين والزبائن".

ومنذ الأول من مايو استأنفت ولاية تكساس (جنوب) النشاط بدفع من الحاكم الجمهوري الذي يضع الاقتصاد في المرتبة الأولى، ما يثير سخط رؤساء بلديات المدن الرئيسية من الديموقراطيين. ويتحدث البعض عن زيادة عدد الإصابات بكوفيد-19.

وتابع وزير الخزانة "نتوقع تحسنا للظروف الاقتصادية خلال الفصلين الثالث والرابع من 2020 والعام المقبل".

وكان منوتشين يتحدث صباح الثلاثاء مع رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، حول النتائج الاولية لخطة النهوض الاقتصادي والتدابير المقبلة. 
 

فرانس برس