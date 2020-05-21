اقتصاد

الذهب يتراجع بفعل آمال بشأن تعافي النمو الاقتصادي

رويترز
21 مايو 2020
سبائك الذهب

تراجع سعر الذهب صباح الخميس بفعل آمال بتعاف اقتصادي سريع للنمو عقب تخفيف إجراءات العزل العام واحتمال التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، لكن بيانات قاتمة من اقتصادات كبرى كبحت الخسائر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1737.35 دولارا للأوقية (الأونصة) بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1738.80 دولارا.

وارتفعت الأسهم العالمية أثناء الليل (الأربعاء)، بيد أن المكاسب خلال جلسة التداول الآسيوية كانت محدودة بسبب استمرار الحذر بشأن الأثر الطويل الأجل لتفشي فيروس كورونا.

وكالة رويترز نقلت عن الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني جون شارما قوله "ما يزال هناك بعض التفاؤل والإقبال على المخاطرة بفضل احتمال التوصل للقاح والحديث عن تخفيف إجراءات العزل العام وارتفاع النمو بوتيرة بطيئة".

وأضاف "لكنه ليس أمرا كبيرا وإذا كان كبيرا، كنا سنرى الذهب يتحرك دون 1700 دولار".
وارتفع الذهب الاثنين الماضي لأعلى مستوياته منذ أكتوبر 2012، مدفوعا بمخاوف بشأن أضرار اقتصادية والتوتر بين الولايات المتحدة والصين والتحفيز النقدي والمالي الهائل.

وأظهرت بيانات من محضر أحدث اجتماع بشأن السياسة النقدية أن صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يعترفون باحتمال تقديم المزيد من إجراءات الدعم إذا استمر التراجع الاقتصادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم اثنين بالمئة إلى 2055.14 دولارا للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى في شهر يوم الأربعاء. وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 841.37 دولارا.

رويترز

اقرأ أيضا

العمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد يجري على قدم وساق في أكثر من مئة شركة على مستوى العالم
منوعات

تهديدات صحية مفاجئة قد تواجهك عند عودتك للعمل من مكتبك

و بلغت سرعة الرياح المتواصلة التي حملها اعصار أمفان 170 كيلومترا في الساعة
عربي ودولي

أعمال الإغاثة محدودة بسبب كورونا.. إعصار أمفان يسحق مناطق الهند وبنغلاديش الساحلية

أكد حسان دياب رئيس الوزراء أن لبنان معرضة لأزمة غذائية بسبب كورونا
لبنان.. معركة البقاء

"ربما يتعذر عليهم قريبا تحمل ثمن الخبز".. دياب: لبنان معرض لأزمة غذاء كبرى

سبائك الذهب
اقتصاد

الذهب يتراجع بفعل آمال بشأن تعافي النمو الاقتصادي

This picture taken on March 24, 2020 shows an electronic 2020 Tokyo Olympic Games countdown clock showing days until the…
رياضة

مستوحى من أولمبياد طوكيو.. رسم ساخر لفيروس كورونا يثير ضجة قبل أن يستحبه ناشروه

سيدة مصرية تستغيث بعد تعرضها للتنمر من جيرانها بعد إصابتهم بفيروس كورونا
مصر

يمنعون عنهم الماء والطعام.. أسرة مصرية تتعرض لاضطهاد من الجيران بعد إصابة أفرادها بكورونا

اعتمدت السويد على وعي مواطنيها إلى حد كبير بإدارة الأزمة.
أزمة كورونا

نتائج التجربة السويدية: 20 بالمئة من سكان ستوكهولم طور أجساما مضادة لكورونا

اقتصاد

صندوق النقد يوافق على منح الأردن قرضا لمواجهة تداعيات كورونا

21 مايو 2020
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

وافق صندوق النقد الدولي الأربعاء، على منح الأردن قرضا بقيمة 396 مليون دولار لتلبية احتياجات مالية ملحة بعد تضرر اقتصاد البلاد بشدة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وذكرت وزارة المالية الأردنية في بيان أن القرض المقدم من برنامج أداة التمويل السريع بفائدة منخفضة يأتي في الوقت المناسب في ظل القيود المفروضة على الاقتراض الخارجي بسبب مرض كوفيد-19.

وكان وزير المالية الأردني محمد العسعس قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية مليار دينار (1.4 مليار دولار) على الأقل بعدما تضررت المالية العامة للحكومة بشدة جراء خسارة إيرادات خلال شهرين من العزل العام.

وأضاف أن من المتوقع انخفاض النمو في 2020 بنسبة 3.4 بالمئة هذا العام مقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي لنمو 2.1 بالمئة قبل الأزمة.

ووافق صندوق النقد على برنامج حجمه 1.3 مليار دولار لمدة أربع سنوات للأردن في مارس الماضي وهو ما تأمل المملكة في أن يوفر تمويلا من مانحيها الكبار الغربيين القلقين بشأن استقرار البلاد.

ومن ِشأن أي اقتراض جديد أن يزيد الدين العام القياسي البالغ 42 مليار دولار والمتوقع الآن أن يتجاوز 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 97 بالمئة حاليا.

ولم يستبعد مسؤولون أردنيون الاقتراض من الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة للمساعدة في تغطية بعض الاحتياجات التمويلية الإضافية للبلاد رغم أن الوزير حذر من أن أسواق الائتمان تأثرت أيضا.

ويقول مصرفيون إن الحكومة التي تفتقر إلى السيولة لجأت بالفعل إلى المزيد من الاقتراض المحلي من البنوك في الشهرين الماضيين لتغطية الاحتياجات التمويلية.