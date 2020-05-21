الذهب يتراجع بفعل آمال بشأن تعافي النمو الاقتصادي

تراجع سعر الذهب صباح الخميس بفعل آمال بتعاف اقتصادي سريع للنمو عقب تخفيف إجراءات العزل العام واحتمال التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، لكن بيانات قاتمة من اقتصادات كبرى كبحت الخسائر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1737.35 دولارا للأوقية (الأونصة) بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1738.80 دولارا.

وارتفعت الأسهم العالمية أثناء الليل (الأربعاء)، بيد أن المكاسب خلال جلسة التداول الآسيوية كانت محدودة بسبب استمرار الحذر بشأن الأثر الطويل الأجل لتفشي فيروس كورونا.

وكالة رويترز نقلت عن الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني جون شارما قوله "ما يزال هناك بعض التفاؤل والإقبال على المخاطرة بفضل احتمال التوصل للقاح والحديث عن تخفيف إجراءات العزل العام وارتفاع النمو بوتيرة بطيئة".

وأضاف "لكنه ليس أمرا كبيرا وإذا كان كبيرا، كنا سنرى الذهب يتحرك دون 1700 دولار".

وارتفع الذهب الاثنين الماضي لأعلى مستوياته منذ أكتوبر 2012، مدفوعا بمخاوف بشأن أضرار اقتصادية والتوتر بين الولايات المتحدة والصين والتحفيز النقدي والمالي الهائل.

وأظهرت بيانات من محضر أحدث اجتماع بشأن السياسة النقدية أن صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يعترفون باحتمال تقديم المزيد من إجراءات الدعم إذا استمر التراجع الاقتصادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم اثنين بالمئة إلى 2055.14 دولارا للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى في شهر يوم الأربعاء. وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 841.37 دولارا.