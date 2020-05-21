اقتصاد

صندوق النقد يوافق على منح الأردن قرضا لمواجهة تداعيات كورونا

21 مايو 2020
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

وافق صندوق النقد الدولي الأربعاء، على منح الأردن قرضا بقيمة 396 مليون دولار لتلبية احتياجات مالية ملحة بعد تضرر اقتصاد البلاد بشدة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وذكرت وزارة المالية الأردنية في بيان أن القرض المقدم من برنامج أداة التمويل السريع بفائدة منخفضة يأتي في الوقت المناسب في ظل القيود المفروضة على الاقتراض الخارجي بسبب مرض كوفيد-19.

وكان وزير المالية الأردني محمد العسعس قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية مليار دينار (1.4 مليار دولار) على الأقل بعدما تضررت المالية العامة للحكومة بشدة جراء خسارة إيرادات خلال شهرين من العزل العام.

وأضاف أن من المتوقع انخفاض النمو في 2020 بنسبة 3.4 بالمئة هذا العام مقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي لنمو 2.1 بالمئة قبل الأزمة.

ووافق صندوق النقد على برنامج حجمه 1.3 مليار دولار لمدة أربع سنوات للأردن في مارس الماضي وهو ما تأمل المملكة في أن يوفر تمويلا من مانحيها الكبار الغربيين القلقين بشأن استقرار البلاد.

ومن ِشأن أي اقتراض جديد أن يزيد الدين العام القياسي البالغ 42 مليار دولار والمتوقع الآن أن يتجاوز 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 97 بالمئة حاليا.

ولم يستبعد مسؤولون أردنيون الاقتراض من الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة للمساعدة في تغطية بعض الاحتياجات التمويلية الإضافية للبلاد رغم أن الوزير حذر من أن أسواق الائتمان تأثرت أيضا.

ويقول مصرفيون إن الحكومة التي تفتقر إلى السيولة لجأت بالفعل إلى المزيد من الاقتراض المحلي من البنوك في الشهرين الماضيين لتغطية الاحتياجات التمويلية.

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صندوق النقد الدولي
اقتصاد

صندوق النقد يوافق على منح الأردن قرضا لمواجهة تداعيات كورونا

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لبنان.. معركة البقاء

المصارف اللبنانية تنتقد خطة الحكومة وتحذر من نتائج "كارثية"

الحرة - واشنطن
21 مايو 2020
يعملون في مجال تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية
يعملون في مجال تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية

هاجمت جمعية مصارف لبنان، الأربعاء، الخطة الحكومية للإنعاش المالي لاحتوائها على "ثغرات من شأنها أن تقود البلاد إلى كارثة"، منتقدة عدم إطلاع الجمعية أو السماح لها بالمشاركة في إعداد خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي.

وقالت الجمعية في بيان إنها قدمت "مقاربتها لإخراج لبنان من الأزمة التي يواجهها إلى لجنة المال والموازنة النيابية"، وأبدت "استعدادها لمشاركة السلطات في إيجاد الحل الأنسب الذي ينبغي اعتماده".

ويساهم القطاع المصرفي اللبناني بنحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويشغل نحو 26 ألف موظف، بحسب الجمعية.

وأكد بيان الجمعية أن "المعاناة على الأمد القصير لا يمكن تجنبها"، لكن الجمعية دعت إلى "عدم تعميق البؤس الجماعي في البلاد وتأخير الانتعاش الاقتصادي".

وقالت الجمعية إن "الحكومة تسعى إلى تحقيق التوازن المفترض من خلال التعثّر الداخلي، ولأن التخلّف عن السداد الداخلي له مضاعفات كبيرة وخطيرة، فهو نادر للغاية. وإذا غرق لبنان في انكماش اقتصادي حاد من جرّاء االتعثر الداخلي، فلن يظهر ضوء في نهاية النفق".

وحذر البيان من أن "التخلف عن السداد الداخلي من شأنه أن يخفض إنتاجنا إلى مستوى أدنى منه في اليمن وكمبوديا، وسيعاني شعبنا من الفقر طوال العقد المقبل"، كما انتقد "دعوة خطة الحكومة لمصرف لبنان إلى التخلّف عن السداد"، مضيفة "بخلاف المصرف المركزي لزيمبابوي، فإن المصارف المركزية حول العالم تفي دائماً بالتزاماتها".

وحذرت الجمعية من "إفلاس العديد من الأشخاص والشركات، بسبب الركود المقترن بالتعثر الداخلي، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي".

وأقرت الحكومة نهاية الشهر الماضي خطة إصلاحية، تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي يقدر بأكثر من عشرين مليار دولار. وطلبت على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. وباشر الطرفان عقد اجتماعات منذ الأسبوع الماضي.

وقال وزير المالية غازي وزني الجمعة، إن بلاده مستعدة لتلبية طلب صندوق النقد بتعويم سعر صرف الليرة، لكن بعد تلقيها الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن.

الحرة - واشنطن