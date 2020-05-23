اقتصاد

عمرها قرن.. شركة أميركية لتأجير السيارات تعلن إفلاسها 

فرانس برس
23 مايو 2020
هيرتز.. مؤسسة عمرها قرن تعلن إفلاسها بسبب فيروس كورونا

أعلنت مجموعة تأجير السيارات الأميركية "هيرتز" التي تأسست قبل أكثر من مئة عام، والمعروفة في جميع أنحاء العالم، أنها وضعت نفسها تحت نظام الإفلاس الأميركي نتيجة انتشار وباء كوفيد-19.

وأوضحت المجموعة في بيان الجمعة، أن هذا القرار لا يشمل حاليا سوى عملياتها في الولايات المتحدة وكندا، لذلك ستواصل العمل في مناطق نشاطها الرئيسية أوروبا واستراليا ونيوزيلندا. 

وقالت المجموعة أن "تأثير كوفيد-19 على الطلب على السفر كان مباغتا وكبيرا وأدى إلى تراجع هائل في عائدات الشركة والحجوزات المستقبلية".

وتابعت "هيرتز" أنها اتخذت "إجراءات فورية" تمنح الأولوية لصحة وسلامة موظفيها وزبائنها، وألغت "كل النفقات غير الأساسية".

وأشارت إلى أن "الغموض يلف آفاق عودة الواردات وإعادة فتح السوق بالكامل (...) ما تطلب هذه الخطوة اليوم". 

وكانت المجموعة أعلنت في 21 أبريل إلغاء عشرة آلاف وظيفة في أميركا الشمالية، أي نحو 26,3 بالمئة من عدد العاملين لديها في العالم، بهدف توفير الأموال في مواجهة عدم اليقين الناجم عن إجراءات تطويق الوباء.

وأوضحت "هيرتز" الجمعة أن عشرين ألف شخص في المجموع تم في الواقع تسريحهم، يشكلون حوالي نصف عدد العاملين فيها في العالم.

ويسمح اللجوء إلى الفصل 11 من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة لشركة غير قادرة على تسديد دينها، بالقيام بإعادة هيكلة بعيدا عن تدخل الدائنين.

ولم تذكر "هيرتز" قيمة دينها، لكن صحيفة وول ستريت جورنال تحدثت عن ديون تبلغ 19 مليار دولار وحوالي 700 ألف سيارة لم يتم استخدامها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت المجموعة أن "إعادة التنظيم المالي سيؤمن لهيرتز طريقا باتجاه بنية مالية أكثر متانة ستحدد موقعا أفضل للشركة في المستقبل".

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة بول ستون في البيان إن "هيرتز لديها أكثر من قرن من خبرة القيادة في هذه الصناعة، وبدأنا العام 2020 بحيوية كبيرة للعائدات والأرباح".

لكن الوباء أوقف النشاط وإدارة المجموعة تخشى أن يتأخر الانتعاش.

فرانس برس

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قفزة في أسهم شركة مودرنا للأدوية.. وأرباح بالملايين في جيوب المدراء

الحرة / ترجمات - واشنطن
23 مايو 2020
A man stands outside Moderna headquarters in Cambridge, Massachusetts on May 18, 2020. - US biotech firm Moderna reported…
مقر شركة مودرنا للأدوية

قفزت أسهم شركة مودرنا للأدوية بنسبة 30 بالمئة، الاثنين، بعد أن أعلنت عن نتائج واعدة للقاح كورونا، لكن بينما كان يتسابق المستثمرون على أسهم الشركة، كان هناك متغيرات أخرى.

وبعدما ارتفع سهم الشركة إلى 87 دولارا الاثنين، تراجع تحت 70 بالمئة في نفس اليوم، بعدما شكك خبراء طبيون في النتائج الأولية للقاح، بحسب تقرير شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وباع لورنس كيم، الرئيس المالي لشركة مودرنا، أسهمه بعدما اشتراها بوقت قصير، حيث استثمر في أسهم بقيمة 3 ملايين دولار، وباعها بمبلغ 19.8 مليون دولار، محققا بذلك أرباحا بلغت 16.8 مليون دولار.

وخلال اليوم التالي، باع شخص آخر داخل الشركة يدعى تال زاكس، وهو كبير المسؤولين الطبيين في مودرنا، والذي استثمر في أسهم الشركة بمبلغ مليون ونصف، بائعا إياها بعدها بحوالي 9.7 مليون دولار، محققا بذلك ربحا مقداره 8.2 ملايين دولار.

ورغم أن موعد البيع يثير التساؤل حول المشروعية القانونية، فإن أستاذ القانون بجامعة إيثاكا الأميركية، تشارلز وايتهيد، يؤكد أنه لا مشكلة فيها.

وأوضح وايتهيد "من حيث الظاهر، لا خطأ في هذا البيع، وهذا ما ينص عليه قانون خطة 10b5-1، وذلك على افتراض الالتزام به".

وينظم هذا القانون الخطط والأسهم الخاصة بالعاملين فيها، بما في ذلك مدراء الشركات ومنفذي القرارات فيها وكيفية بيع الأسهم. 

الحرة / ترجمات - واشنطن