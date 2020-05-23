قفزة في أسهم شركة مودرنا للأدوية.. وأرباح بالملايين في جيوب المدراء

قفزت أسهم شركة مودرنا للأدوية بنسبة 30 بالمئة، الاثنين، بعد أن أعلنت عن نتائج واعدة للقاح كورونا، لكن بينما كان يتسابق المستثمرون على أسهم الشركة، كان هناك متغيرات أخرى.

وبعدما ارتفع سهم الشركة إلى 87 دولارا الاثنين، تراجع تحت 70 بالمئة في نفس اليوم، بعدما شكك خبراء طبيون في النتائج الأولية للقاح، بحسب تقرير شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وباع لورنس كيم، الرئيس المالي لشركة مودرنا، أسهمه بعدما اشتراها بوقت قصير، حيث استثمر في أسهم بقيمة 3 ملايين دولار، وباعها بمبلغ 19.8 مليون دولار، محققا بذلك أرباحا بلغت 16.8 مليون دولار.

وخلال اليوم التالي، باع شخص آخر داخل الشركة يدعى تال زاكس، وهو كبير المسؤولين الطبيين في مودرنا، والذي استثمر في أسهم الشركة بمبلغ مليون ونصف، بائعا إياها بعدها بحوالي 9.7 مليون دولار، محققا بذلك ربحا مقداره 8.2 ملايين دولار.

ورغم أن موعد البيع يثير التساؤل حول المشروعية القانونية، فإن أستاذ القانون بجامعة إيثاكا الأميركية، تشارلز وايتهيد، يؤكد أنه لا مشكلة فيها.

وأوضح وايتهيد "من حيث الظاهر، لا خطأ في هذا البيع، وهذا ما ينص عليه قانون خطة 10b5-1، وذلك على افتراض الالتزام به".

وينظم هذا القانون الخطط والأسهم الخاصة بالعاملين فيها، بما في ذلك مدراء الشركات ومنفذي القرارات فيها وكيفية بيع الأسهم.