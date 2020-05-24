اقتصاد

وفاة صاحب نظرية "التقشف التوسعي"

فرانس برس
24 مايو 2020
الخبير الاقتصادي العالمي ألبرتو أليسينا وافته المنية أثناء رياضة المشي عن عمر 63 عاما
الخبير الاقتصادي العالمي ألبرتو أليسينا وافته المنية أثناء رياضة المشي عن عمر 63 عاما

ودّعت إيطاليا الأحد ألبرتو أليسينا، أحد أبرز خبرائها الاقتصاديين، الذي توفي السبت في الولايات المتحدة عن 63 عاما.

وعمل أليسينا أستاذا في جامعة هارفرد حيث نال شهادة دكتوراه وتولى إدارة قسم الاقتصاد على مدى ثلاثة أعوام.

ولأليسينا مؤلفات عدة وهو كان عضوا في منظمات اقتصادية مرموقة وكاتب مقالات في صحيفتي كورييري ديلا سيرا وسولي 24 أوري وكان يعتبر مؤهلا لنيل جائزة نوبل.

وكان الخبير الاقتصادي الذي بدأ دراساته الجامعية في جامعة بوتشوني في ميلانو، منظّر التقشّف التوسعي ومؤيدا لسياسات التقشّف في الموازنات الهادفة لإنعاش النمو والاستهلاك.

والأحد قالت نائبة وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي لاورا كاستيلي إن أليسينا كان يؤمن بأن انتعاش أوروبا يتطلّب خفض الضرائب وخفض الإنفاق غير الضروري وإجراء إصلاحات هيكلية تحرر الأسواق.

وأكدت في بيان أهمية مساهماته لا سيّما الآن في وقت نحن مدعوون فيه لبناء إيطاليا وأوروبا لمرحلة ما بعد كوفيد-19.

وأطلق رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق باولو جينتيلوني تغريدة جاء فيها أن دراساته وأفكاره أغنت النقاش الاقتصادي.

كذلك أشاد مجلس إدارة جمعية المصارف الإيطالية بأعماله واصفا إياه بأنه خبير اقتصادي واضح وصاحب رؤية.

وقال ديفيد ويسل مدير مركز هاتشنز في الولايات المتحدة للدراسات المالية إن ألبرتو أليسينا توفي إثر نوبة قلبية أصيب بها خلال ممارسته رياضة المشي في الولايات المتحدة.
 

فرانس برس

اقرأ أيضا

نتانياهو واضعا كمامة زرقاء داخل قاعة المحكمة أثناء محاكمته
إسرائيل

تفاصيل الجلسة الأولى لمحاكمة نتانياهو بتهم فساد

يفرض الأردن حظرا للتجول منذ أشهر
صحة

تساؤلات حول الرعاية الصحية في زمن كورونا.. وفاة طفلين في الأردن خلال أسبوع

الخروج الموسمي لحشرات الزيز يتكرر في مناطق أميركية مرة كل 17 عاما
أميركا

تخرج كل 17 عاما وتصدر ضجيجا عاليا.. حشرات الزيز تستعد لغزو أميركا

الخبير الاقتصادي العالمي ألبرتو أليسينا وافته المنية أثناء رياضة المشي عن عمر 63 عاما
اقتصاد

وفاة صاحب نظرية "التقشف التوسعي"

الوفاة المفاجئة لنجمة برنامج تلفزيوني شعبي يصيب المعجبين بصدمة في اليابان
منوعات

كشف سبب وفاة مصارعة يابانية.. ومعجبوها مصابون بصدمة

An Iraqi labourers clear the debris of buildings in the northern Iraqi city of Mosul on March 3, 2020 (Photo by Zaid AL-OBEIDI …
العراق

جريمة جديدة في الموصل.. العثور على جثة طفلة داخل "هيكل"

قوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس في قاعدة الوطية العسكرية
ليبيا

ليبيا.. قوات حفتر تقلل من أهمية "الوطية" والوفاق تعول على القبائل

اقتصاد

هل يستخدم داعش "بيتكوين" لإخفاء 300 مليون دولار؟.. "فوربس" تجيب

الحرة / ترجمات - دبي
24 مايو 2020
داعش يستثمر 300 مليون دولار في عملة "البيتكوين"
داعش يستثمر 300 مليون دولار في عملة "البيتكوين"

كشفت تقارير إعلامية أن داعش استثمر ملايين الدولارات في العملة الإلكترونية المشفرة "بيتكوين"، وأكدت التقارير أن زعماء داعش يمتلكون حصصا في العملة الإلكترونية الأشهر في العالم بنحو 300 مليون دولار، بحسب هاندز جاكوب سكيندلر مدير مركز مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأشار سكيندلر إلى أن داعش استخدم العملة المشفرة لتمويل الهجوم الإرهابي لعيد الفصح في سريلانكا، والذي قتل فيه أكثر من 250 شخصًا عندما هاجم انتحاريون كنائس وفنادق في تتابع سريع.

وأوضح سكيندلر  أن داعش تستخدم العملات الرقمية منذ عام 2014، وقال: "منذ البداية، كانت داعش مهتمة بما يمكن عمله بهذه التكنولوجيا الجديدة".

 

ليست آلية "مثالية"

 

من جانبها، نقلت مجلة فوربس، عن شركة "Chainalysis" المختصة في تحليل سوق بيتكوين، نفيها لهذه التقارير، مؤكدة أنها مجرد وجهة نظر لا يوجد عليها أي دليل قاطع.

وفي تقرير حمل عنوان "كلا ، داعش لا يستخدم بيتكوين لإخفاء 300 مليون دولار"، تابعت المجلة نقلا عن الشركة أن سكيندلر لم يقل إنها الطريقة التي يخفون بها الأموال بل قال إحدى الطرق، وأن الإعلام هو من قال إن بيتكوين تمول الإرهاب.

وأضاف سكيندلر  أنه عندما يتم تقسيم المعاملات الرقمية إلى معاملات أصغر، فإنه "من المستحيل" تتبعها، قائلا: "العملة المشفرة جيدة للإرهابيين لأنها تمكن المزيد من الناس من تمويلها دون المخاطرة بالكشف عنها أو إيقافها"، بالمقابل أوضحت شركة "Chainalysis" أن بيتكوين ليست آلية "مثالية" للاحتفاظ بالأموال، حتى لو كانت غير قابلة للبحث بالنسبة لمعظم الحكومات، مؤكدة أنه بتحليل البيانات لا يوجد دليل واحد على أن داعش يستثمر الأموال في البيتكوين.

أشارت الشركة إلى أنه إذا استخدم داعش بيتكوين لتخزين الأموال، فإنه سيحتاج إلى مكان لتسييلها، وبالتالي فإن حجم التداول في البورصات الإقليمية وشركات الخدمات المالية كان سيعكس هذا التدفق من الأموال.

وأكدت أن استخدام الجماعات الإرهابية العملة الرقمية كآلية لجمع التبرعات لا يزال حديثاً جداً، وبيتكوين ليست مفيدة في هذه العملية لأنه من السهل تتبعها.

بدورها، ألمحت تقارير إعلامية أن هذا لا يعني أنها ليست جزءًا من الإستراتيجية، لكنها ليست الطريقة الرئيسية التي يحتفظ بها داعش بأمواله التي يجمعها من بيع النفط وتجارة التحف والسطو وبيع الأسلحة. 

وذكرت أن داعش سيضع كل أو حتى عدة ملايين في البيتكوين عندما لا يكون أمامهم طريقا لإطلاق النار وصرف أموالهم على هجماتهم الإرهابية.

الحرة / ترجمات - دبي