اقتصاد

هل يستخدم داعش "بيتكوين" لإخفاء 300 مليون دولار؟.. "فوربس" تجيب

الحرة / ترجمات - دبي
24 مايو 2020
داعش يستثمر 300 مليون دولار في عملة "البيتكوين"
داعش يستثمر 300 مليون دولار في عملة "البيتكوين"

كشفت تقارير إعلامية أن داعش استثمر ملايين الدولارات في العملة الإلكترونية المشفرة "بيتكوين"، وأكدت التقارير أن زعماء داعش يمتلكون حصصا في العملة الإلكترونية الأشهر في العالم بنحو 300 مليون دولار، بحسب هاندز جاكوب سكيندلر مدير مركز مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأشار سكيندلر إلى أن داعش استخدم العملة المشفرة لتمويل الهجوم الإرهابي لعيد الفصح في سريلانكا، والذي قتل فيه أكثر من 250 شخصًا عندما هاجم انتحاريون كنائس وفنادق في تتابع سريع.

وأوضح سكيندلر  أن داعش تستخدم العملات الرقمية منذ عام 2014، وقال: "منذ البداية، كانت داعش مهتمة بما يمكن عمله بهذه التكنولوجيا الجديدة".

 

ليست آلية "مثالية"

 

من جانبها، نقلت مجلة فوربس، عن شركة "Chainalysis" المختصة في تحليل سوق بيتكوين، نفيها لهذه التقارير، مؤكدة أنها مجرد وجهة نظر لا يوجد عليها أي دليل قاطع.

وفي تقرير حمل عنوان "كلا ، داعش لا يستخدم بيتكوين لإخفاء 300 مليون دولار"، تابعت المجلة نقلا عن الشركة أن سكيندلر لم يقل إنها الطريقة التي يخفون بها الأموال بل قال إحدى الطرق، وأن الإعلام هو من قال إن بيتكوين تمول الإرهاب.

وأضاف سكيندلر  أنه عندما يتم تقسيم المعاملات الرقمية إلى معاملات أصغر، فإنه "من المستحيل" تتبعها، قائلا: "العملة المشفرة جيدة للإرهابيين لأنها تمكن المزيد من الناس من تمويلها دون المخاطرة بالكشف عنها أو إيقافها"، بالمقابل أوضحت شركة "Chainalysis" أن بيتكوين ليست آلية "مثالية" للاحتفاظ بالأموال، حتى لو كانت غير قابلة للبحث بالنسبة لمعظم الحكومات، مؤكدة أنه بتحليل البيانات لا يوجد دليل واحد على أن داعش يستثمر الأموال في البيتكوين.

أشارت الشركة إلى أنه إذا استخدم داعش بيتكوين لتخزين الأموال، فإنه سيحتاج إلى مكان لتسييلها، وبالتالي فإن حجم التداول في البورصات الإقليمية وشركات الخدمات المالية كان سيعكس هذا التدفق من الأموال.

وأكدت أن استخدام الجماعات الإرهابية العملة الرقمية كآلية لجمع التبرعات لا يزال حديثاً جداً، وبيتكوين ليست مفيدة في هذه العملية لأنه من السهل تتبعها.

بدورها، ألمحت تقارير إعلامية أن هذا لا يعني أنها ليست جزءًا من الإستراتيجية، لكنها ليست الطريقة الرئيسية التي يحتفظ بها داعش بأمواله التي يجمعها من بيع النفط وتجارة التحف والسطو وبيع الأسلحة. 

وذكرت أن داعش سيضع كل أو حتى عدة ملايين في البيتكوين عندما لا يكون أمامهم طريقا لإطلاق النار وصرف أموالهم على هجماتهم الإرهابية.

الحرة / ترجمات - دبي

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أميركا

قطاع ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة يسجل نتائج قياسية

فرانس برس
23 مايو 2020
أمضى الأميركيون وقتا أطول بكثير أمام الشاشات في ظل تدابير الحجر المنزلي
أمضى الأميركيون وقتا أطول بكثير أمام الشاشات في ظل تدابير الحجر المنزلي

فيما كانت حياة الأميركيين في استراحة خلال مرحلة الحجر، يبدو أن نشاطهم في لعب الفيديو كان في أعلى مستوياته إذ حقق قطاع هذه الألعاب نتائج قياسية في أبريل مع إنفاق قارب 1,5 مليار دولار بحسب أرقام رسمية حديثة.

وقال المحلل في شركة "أن بي دي" المتخصصة مات بيسكاتيلا إن هذا الرقم وهو 1,47 مليار دولار يعكس ازديادا بنسبة 73 في المئة مقارنة مع أبريل 2019 الذي سجل نفقات على ألعاب الفيديو قدرها 846 مليون دولار.

أما في أبريل من هذا العام فقد أنفق الأميركيون 420 مليون دولار على معدات المعلوماتية و662 مليونا على برمجيات الألعاب و384 مليونا على الأكسسوارات.

وأمضى الأميركيون وقتا أطول بكثير أمام الشاشات في ظل تدابير الحجر المنزلي التي فرضت عليهم لتطويق تفشي فيروس كورونا المستجد، سواء كان ذلك عن طريق المشاهدة (نتفليكس) أم عبر المشاركة الفاعلة (الألعاب).

ومع احتساب كل المنصات مجتمعة، كان أكثر الألعاب مبيعا "فاينل فانتاسي 7: ريمايك" أحدث أجزاء السلسلة الشهيرة الصادر مطلع أبريل.

وحلت لعبة "كال أوف ديوتي: مودرن وارفير" الصادرة العام الماضي، في المرتبة الثانية لأكثر ألعاب الفيديو مبيعا، متقدمة على اللعبة الشعبية "أنيمال كروسينغ: نيو هورايزنز" التي حققت نجاحا لدى العامة خلال فترة الحجر.

وكان الرقم القياسي لمستوى الإنفاق على ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل قد سجل سنة 2008 مع 1,2 مليار دولار.

فرانس برس