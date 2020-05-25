اقتصاد

"فضيحة الديزل".. القضاء الألماني يلزم فولكسفاغن بدفع تعويضات

الحرة / وكالات - واشنطن
25 مايو 2020
فضيحة محركات الديزل لا تزال تلاحق فولكسفاغن
فضيحة محركات الديزل لا تزال تلاحق فولكسفاغن

أيدت محكمة ألمانية، الاثنين، حكما على شركة فولكسفاغن بتقديم تعويض جزئي لزبون اشترى سيارة مجهزة بمحرك مغشوش، وهو ما سيؤثر على عشرات آلاف القضايا المماثلة عقب نحو خمسة أعوام من انكشاف "فضيحة الديزل".

وقضت محكمة العدل الاتحادية في مدينة كارلسروه الألمانية بتأييد حكم في قضية فردية يقضي بشراء شركة فولكسفاغن سيارة من مواطن متضرر.

وتخص القضية هيربرت جلبيرت (65 عاما) الذي اشترى عام 2014 سيارة فولكسفاغن شاران مستعملة، وهي واحدة من بين 11 مليون عربة أقر المصنع في سبتمبر 2015 بوضع برامج فيها تزور نسبة الانبعاثات الملوثة لتجعلها تبدو أدنى مما هي عليه.

وتمثل هذه أول انتكاسة قضائية كبيرة للشركة في الفضيحة التي أغرقت صناعة السيارات الألمانية، ركيزة اقتصاد البلاد، في أزمة تاريخية لا تزال تكافح للخروج منها. 

وقال المصنع في بيان إنه "يسعى الآن لإغلاق هذه القضايا سريعا عبر اتفاق مع المدعين"، واعدا بتقديم "عروض مناسبة" لهم. 

وأفاد كلوت غولدستاين، محامي المشتكي، في بيان، بأن "هذا الحكم يمثل ضمانا قانونيا لملايين المستهلكين ويظهر مرة أخرى أن لا أحد فوق القانون وإن كان شركة ضخمة".

وقال القضاة إن بيع السيارة المغشوشة للمدعي مثل ضررا له، حتى وإن تشبّثت الشركة بأن العربات "صالحة للاستعمال" للأهداف المخصصة لها. 

فضيحة فولكسفاغن ستؤثر على أسهم الشركة في البورصة
فضيحة فولكسفاغن ستؤثر على أسهم الشركة في البورصة

تراجع قيمة السيارات

وأيدت المحكمة الحكم الذي يقضي بتغريم المصنع 25616 يورو واستعادة السيارة.

لكن هذا المبلغ يقل عن قيمة الشراء البالغة 31490 يورو، لأن القضاة أخذوا في الحسبان فقدان القيمة نتيجة الاستعمال. 

مع ذلك، طعنت فولكسفاغن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، معتبرة أنه لا يوجد سبب للتعويض، وطعن الشاكي أيضا طالبا استعادة كامل مبلغ الشراء.

وفي حال تطبيق القرار على آلاف الحالات المماثلة، فستدفع الشركة مبالغ أقل من القيمة الأصلية للسيارات، ما يخفف من الكلفة المالية التي ستتكبدها. 

وسبق أن وقعت فولكسفاغن في نهاية أبريل اتفاقا وديا أدى إلى إغلاق قضية جماعية كبيرة مع زبائن ألمان، وأنهى جزءا مهما من "فضيحة الديزل".

وستدفع فولكسفاغن 750 مليون يورو على الأقل لتعويض 235 ألف زبون نتيجة الاتفاق الودي، وهو مبلغ أقل بكثير من كلفة الفضيحة التي تجاوزت 30 مليار يورو حتى الآن في الولايات المتحدة. 

في الأثناء، تتواصل شكاوى فردية لنحو 60 ألف زبون أمام المحاكم الألمانية، وقال غولدستاين الاثنين إن الحكم يمثل "سابقة لجميع أصحاب سيارات الديزل الألمان".

فضيحة فولكسفاغن
فضيحة فولكسفاغن

ليست النهاية

قالت الشركة إنها ستعرض دفعات لمرة واحدة كتعويض حتى لمن يريدون الاحتفاظ بسياراتهم.

لكنها أضافت أنه لم يتم بعد حسم بعض التفاصيل، من قبيل إعطاء تعويض لأصحاب السيارات الذين اشتروا عرباتهم عقب انكشاف الفضيحة في سبتمبر 2015.

وتابعت في بيانها "نحن مقتنعون أن المدعين لا حق لهم إن كانوا على علم ببرامج التزوير".

من الناحية الجنائية، تم طي صفحة محاكمة المدير التنفيذي الحالي هيربرت ديس بعد اتهامه من طرف المدعين العامين في براونشفايغ في سبتمبر 2019 بالتلاعب بالأسواق رفقة مدير مجلس الإشراف ديتر بوتش. وتجنب كلاهما المحاكمة بدفع 9 ملايين يورو في إطار اتفاق مع العدالة.

القضايا الكبيرة المتبقية تخص المدير التنفيذي السابق مارتن فينتركورن المتهم بـ"التلاعب بسعر السهم في البورصة" و"الاحتيال المشدد"، وكذلك المدير العام السابق لأودي روبرت ستادلر. 

 

الحرة / وكالات - واشنطن

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اقتصاد

وفاة صاحب نظرية "التقشف التوسعي"

فرانس برس
24 مايو 2020
الخبير الاقتصادي العالمي ألبرتو أليسينا وافته المنية أثناء رياضة المشي عن عمر 63 عاما
الخبير الاقتصادي العالمي ألبرتو أليسينا وافته المنية أثناء رياضة المشي عن عمر 63 عاما

ودّعت إيطاليا الأحد ألبرتو أليسينا، أحد أبرز خبرائها الاقتصاديين، الذي توفي السبت في الولايات المتحدة عن 63 عاما.

وعمل أليسينا أستاذا في جامعة هارفرد حيث نال شهادة دكتوراه وتولى إدارة قسم الاقتصاد على مدى ثلاثة أعوام.

ولأليسينا مؤلفات عدة وهو كان عضوا في منظمات اقتصادية مرموقة وكاتب مقالات في صحيفتي كورييري ديلا سيرا وسولي 24 أوري وكان يعتبر مؤهلا لنيل جائزة نوبل.

وكان الخبير الاقتصادي الذي بدأ دراساته الجامعية في جامعة بوتشوني في ميلانو، منظّر التقشّف التوسعي ومؤيدا لسياسات التقشّف في الموازنات الهادفة لإنعاش النمو والاستهلاك.

والأحد قالت نائبة وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي لاورا كاستيلي إن أليسينا كان يؤمن بأن انتعاش أوروبا يتطلّب خفض الضرائب وخفض الإنفاق غير الضروري وإجراء إصلاحات هيكلية تحرر الأسواق.

وأكدت في بيان أهمية مساهماته لا سيّما الآن في وقت نحن مدعوون فيه لبناء إيطاليا وأوروبا لمرحلة ما بعد كوفيد-19.

وأطلق رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق باولو جينتيلوني تغريدة جاء فيها أن دراساته وأفكاره أغنت النقاش الاقتصادي.

كذلك أشاد مجلس إدارة جمعية المصارف الإيطالية بأعماله واصفا إياه بأنه خبير اقتصادي واضح وصاحب رؤية.

وقال ديفيد ويسل مدير مركز هاتشنز في الولايات المتحدة للدراسات المالية إن ألبرتو أليسينا توفي إثر نوبة قلبية أصيب بها خلال ممارسته رياضة المشي في الولايات المتحدة.
 

فرانس برس