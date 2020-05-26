شركة رينو الفرنسية قد تغلق مصانع وتسرح عاملين

كشف ممثل عن نقابة سي.جي.تي العمالية الفرنسية، الاثنين، أن شركة صناعة السيارات رينو قد تعلن عن خفض في أعداد العاملين وإغلاق مصانع يوم الخميس، إذ تتطلع الشركة إلى توفير ملياري يورو (2.2 مليار دولار) من التكاليف.

وقال الممثل إن رينو دعت إلى اجتماع مع النقابات العمالية يوم الخميس بشأن خططها لتوفير التكاليف.

وأضاف ممثل سي.جي.تي، فابيان جاش، في مقطع فيديو نشر عبر الإنترنت ”هذا عندما تصيغ الإدارة العامة ما تسميها خطة لخفض التكاليف بملياري (يورو) التي يمكن التوقع أنها ستشهد مزيدا من تسريح العاملين بل وإغلاق مواقع“.

وأكد مصدر نقابي ثان أن من المقرر عقد اجتماع مع النقابات مساء الخميس.

وقال متحدث باسم رينو إن القوانين الفرنسية تتطلب إخطار ممثلي العاملين مقدما، مضيفا أنه ليس لديه علم بشأن يوم انعقاد الاجتماع وتوقيته.

ومن المتوقع أن تعلن رينو، التي سجلت العام الماضي أول خسارة في عشر سنوات، عن تفاصيل خطة توفير قاسية مدتها ثلاث سنوات في نهاية الأسبوع.

ويوم الجمعة، حذر وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، الذي ينظر في قرض بقيمة خمسة مليارات يورو (5.45 مليار دولار) لرينو، لمساعدتها على عبور أزمة فيروس كورونا، من أن الشركة قد تختفي إذا لم تحصل على مساعدة قريبا.